Časté mytí a dezinfekce rukou pokožce neprospívají. Dopřejte jí péči

V případě porušení lipidové vrstvy kůže ztrácí schopnost zadržovat vlhkost a je náchylnější k poškození. Do kůže pak mohou pronikat dráždivé látky, alergeny a mikroby. Proto je nezbytné zajistit pokožce hydrataci a o ochrannou vrstvu pečovat a obnovovat ji. Správnou volbou je například klasická modrá Indulona, která má schopnost obnovovat bariérovou funkci kůže.

Pokožce neprospívá ani nošení gumových rukavic, které nyní navlékáme i při nákupu. Všechna tato opatření jsou nezbytná a potřebná, ale měla by být doplněna i regenerací.

Rukám a nehtům bychom proto měli dopřát speciální péči, díky které budou hedvábně jemné, hydratované a vyživené. Pár minut pozornosti denně a pravidelné rituály pomůžou. Na co bychom neměli zapomínat?

Krém stále v pohotovosti

Krém na ruce bychom měli mít připravený po celý den a můžeme jej zapojit do péče i v době, kdy spíme. Po každém mytí rukou nebo použití dezinfekce by měl následovat další krok, kterým je jejich promazání. Hutné krémy používejte spíše před spaním, k důkladné výživě pokožky. Pravidelně můžete do péče zařadit také celonoční výživu pomocí zábalů a masek. Ruce si namažte silnější vrstvou krému (čím hutnější, tím lepší) a navlékněte si bavlněné rukavice. Vaše pokožka tak dostane přes noc velkou dávku výživy, hydratace a regenerace.

Extra péče o ruce

Přes den mějte připravený krém, který se rychle vstřebá a dodá pokožce hydrataci a výživu. Doporučujeme mít víc krémů, které budete mít připravené v koupelně, v kabelce nebo na nočním stolku.



Pokud chcete rukám dopřát extra péči, pak můžete vyzkoušet olejovou lázeň. Použijte například nahřátý olivový nebo kokosový olej, do kterého ruce ponoříte a dopřejete tak výživu pokožce, ale také zničeným nehtům. Oleje můžete využít také k zábalům.

S peelingem opatrně

Peeling zbaví pokožku zrohovatělé a odumřelé kůže a umožní jí přijímat dodávanou výživu. Měli byste s ním ale být opatrní, abyste pokožku ještě více nepoškodili. Proto volte raději jemnější peeling, který je určený speciálně pro ruce. Můžete vyzkoušet i domácí recepty, například smíchat olivový olej s cukrem a ruce jemně promasírovat. V případě, že máte kůži porušenou, nebo vás trápí ekzémy, měli byste peeling vynechat a rukám raději dopřát zábal nebo olejovou lázeň.

Tipy na krémy na ruce:

Indulona Original / Modrá

Tip: Modrá Indulona je vhodná i pro noční zábaly, obnovuje bariérovou funkci kůže

Ideálním přípravkem je již více než 70 let krém na ruce Indulona, který vyvinul tým uznávaných dermatologů. Její jedinečné složení farmaceutické kvality poskytuje pokožce všestrannou intenzivní péči. Důležitou složkou tradiční receptury, bez konzervačních látek a alergenů, je vysoký podíl vazelíny a voda farmaceutické kvality. Krém na ruce Indulona Original dodává pokožce pružnost, pevnost, přirozenou vláčnost a posiluje její ochrannou funkci, která ruce chrání před dalším vysoušením a popraskáním, ať už děláte cokoliv. Indulona Original obnovuje bariérovou funkci kůže.



Dermatologicky testováno.

Cena: 49,90 Kč / 85 ml

Indulona Original / Velké balení

Tip: Toto balení je vhodné k domácí péči pro celou rodinu!

Vyživující krém je ideální pro velmi suchou a citlivou pokožku. Přírodní vazelína pokožku hydratuje a promašťuje. Krém v pokožce uzamkne potřebnou vlhkost a chrání ji před poškozením vnějšími vlivy. Zanechá pokožku jemnou a vláčnou. Krém neobsahuje parabeny ani jiné konzervační látky.

Dermatologicky testováno.

Cena: 129,90 Kč / 250 ml

Indulona SOS ochranná / Červená

Tip: Červenou Indulonu mějte u sebe přes den a chraňte pokožku před vysušováním.

Krém na ruce Indulona SOS ochranná je určený pro každodenní péči o ruce. Hydratační a regenerační krém účinně chrání pokožku rukou před poškozením vnějšími vlivy a zabraňuje jejímu vysušování. Podporuje regeneraci suché a popraskané pokožky, vyživuje ji a přináší jí okamžitou úlevu. Navrací pokožce pružnost a zanechává ji jemnou.

Dermatologicky testováno.

Cena: 49,90 Kč / 85 ml

Indulona měsíčková

Tip: Jarní rozkvetlý design vám zpříjemní den, ruce budou jemné a hydratované.

Regeneračně – hydratační krém se zvláčňujícím efektem pro normální a citlivou pokožku obohacený výtažkem z měsíčku lékařského a glycerinem pokožku zvláčňuje, zjemňuje a vyhlazuje.

Dermatologicky testováno.

Cena: 49,90 Kč / 85 ml