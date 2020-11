Casa chapa: když je rodinný dům srdeční záležitostí

Dům je totiž přesně takový, jaký si ho vysnili. Kompaktní, elegantní, se dvěma tvářemi: ta první – při pohledu z hlavní silnice – říká „můj dům, můj hrad“. Ta druhá – při pohledu ze zahrady – je přátelská, působí až dovolenkovým dojmem a přirozeně propojuje venkovní prostor s interiérem. Především při pohledu z ulice hraje prim krytina Lindab SRP Click z prvotřídní švédské oceli v tmavě šedé barvě, která se uplatňuje jak na střeše, tak i na fasádě. Stylová realizace ukazuje, že díky svým vlastnostem dává Lindab SRP Click zájemcům o stylové moderní bydlení téměř nekonečné možnosti. Ačkoli je plech „neživý“ materiál, v případě domu v Hovorčovicích vytváří díky neotřelému řešení od architekta Petra Slavíčka ve spojení se dřevem a venkovní zelení dokonalou souhru.

Vize: moderní dům s duší

Majitel domu bydlí v Hovorčovicích více než 20 let. V roce 1996 koupil na stávajícím pozemku o ploše 703 m2 starší dům, který v témž roce zrekonstruoval. Objekt dlouho splňoval požadavky nenáročného bydlení, ale postupem času bylo jasné, že bude třeba přistoupit ke komplexní rekonstrukci, aby měli všichni členové rodiny včetně dospívajícího syna opravdu kvalitní zázemí. K lokalitě si vybudovali silný vztah, a tak stěhování a výstavba nového domu na jiném místě, ačkoli ji zvažovali, nakonec neprošla. Majitelé si přáli personalizované bydlení, které bude něčím výjimečné. Zároveň chtěli, aby byl dům lehce udržovatelný a mohli se tak věnovat své práci a koníčkům.

Když vše tvoří kompaktní celek: propojení starého domu s novostavbou

Investoři i architekt stáli před nelehkým úkolem: jak řešit dům na pozemku u rušné ulice s projíždějícími auty, který je z druhé strany obrácen do zahrady? Jak rodině zajistit dostatek soukromí, a přitom ji neuzavřít do ulity? Architekt Petr Slavíček přišel s netradičním návrhem: zastavět proluku mezi původním domem a domem souseda prostřednictvím moderní novostavby. Ta je propojená se starým objektem, který byl rovněž rekonstruován. Díky tomu má nemovitost dvě tváře: pohled z hlavní silnice vytváří pocit kompaktní pevnosti ve smyslu „můj dům, můj hrad“. Naopak pohled z druhé strany – ze zahrady – přirozeně propojuje venkovní prostory s interiérem. Zahrada už teď působí přátelsky a pohodově, ačkoli dle slov majitelů je zde čeká ještě kus práce, než se na jaře zaskví ve své plné kráse. „Celá realizace se v podstatě skládala ze tří částí. Z novostavby, kompletní rekonstrukce starého domu a v neposlední řadě z propojení obou objektů, aby vše do posledního detailu splynulo v harmonický celek. Vše trvalo dva roky – a to hlavně kvůli tomu, že jsme v domě chtěli stále bydlet. Proto bylo nutné napřed postavit novou část, do které jsme se následně přestěhovali, a poté zrekonstruovat původní dům. Zvolené řešení mělo své výhody: kromě těch ekonomických i možnost denně stavbu kontrolovat a reagovat na vzniklé situace, zvláště při rekonstrukci staré části. Naše představy se podařilo naplnit díky skvělé spolupráci s architektem a dodavateli: především s realizační firmou Henderson Invest a společností Lindab, která dodávala krytinu na střechu i fasádu. Náročného řešení nelitujeme: díky propojení novostavby s rekonstruovaným starým domem se jeho užitná plocha zdvojnásobila. Materiály zvenku i uvnitř domu se opakují a vytvářejí tak velmi harmonický celek,“ říká majitel domu.