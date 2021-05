Čas vyrazit na jih Chorvatska

Patříte-li mezi milovníky výborného vína, historie, slunných pláží a vyhledáváte-li místa, kde je čisté moře, věřte, že ač je cesta na jih Chorvatska delší, rozhodně stojí za to.

Korčula – historie, víno a tradice

Na jihodalmatském ostrově Korčula zažijete větší klid a potkáte méně turistů než na pobřeží. Navíc je tam co objevovat. Město Korčula podle mnohých představuje menší a díky tomu roztomilejší verzi Dubrovníku. Navíc vás překvapí zajímavou sítí ulic s půdorysem rybí kostry. Kombinace překrásného spektra modrého okolního moře a jedinečné kulisy opevněného města na útesech ve vás vyvolají neopakovatelné pocity. Pokud vám nebudou stačit pláže ve městě nebo ve skrytých zátokách v okolí, zavítejte do Lumbardy proslulé písečnou pláží nebo do Vela Luky, odkud se vypravíte dál, třeba na Lastovo.

Kajak a gastronomie



Až se nasytíte pouhého polehávání na pláži a zatoužíte po akci, bude čas přemístit se do kajaku. Vydejte se na průzkum a přesvědčte se sami o existenci překrásných přírodních scenérií, četných zátok a jeskyní, písečných pláží a bohaté nabídky místních vín a pokrmů. Během jedné plavby navštívíte antický kamenolom na Vrniku, nebo si odpočinete v klidu za zdmi kláštera na Badiji. Odměnou vám bude množství neuvěřitelných pláží s výhledem na Hvar a velkou část Jadranu. Jižní strana ostrova zve kajakáře, kteří se nebojí námahy, díky níž si budou moci naplno užít pádlování podél útesů a strmých svahů ozdobených terasami s kamennými zídkami a výsadbou původních odrůd vinné révy Pošip a Grk.

Poloostrov mnoha tváří



V bezprostřední blízkosti Korčuly leží poloostrov Pelješac, který svými červenými víny tvoří její přirozenou opozici. Návštěva archeologického naleziště Gornja Nakovana, kde byly objeveny stopy života člověka neandrtálského, poodkryje tajemství dávné minulosti. Podniknete-li pěší túru k františkánskému kostelu nad Orebićem, naskytne se vám dechberoucí výhled na ostrovy Mljet a Korčulu, ale také na pobřeží Pelješace. Pokud od dovolené očekáváte prvotřídní víno, krásné oblázkové i písečné pláže nebo stále zachovalou přírodu, Pelješac rozhodně nezklame. Celá rodina si na krásných oblázkových plážích v Orebići užije slunce a moře. A bude to nezapomenutelné!