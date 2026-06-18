Čárový kód: nenápadný hrdina milionu obchodních transakcí

Komerční sdělení
Většina z nás se s čárovými kódy setkává denně, aniž by tušila, že jde o velmi komplexní a celosvětově řízený standard, který provází retail už více než padesát let. Ono charakteristické pípnutí na pokladně supermarketu je notoricky známé, všichni vědí, že signalizuje průchod zboží přes kasu.

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Čárový kód: nenápadný hrdina milionu obchodních transakcí | foto: ČTK

Je pravda, že do nedávna se vlastně nic víc od čárového kódu na obalu produktu nečekalo. Nese globálně jednoznačnou identifikaci prodávaného produktu a pokladní systém jeho načtením dokáže přiřadit správnou cenu.

Ale doba se mění a s ní rostou i požadavky na množství informací, které by měly nebo mohly být k dispozici pouhým načtením čárového kódu. To však předpokládá, že dodavatelé a jejich obchodní partneři budou schopni pořizovat, sdílet a zpracovávat velké množství dat napříč dodavatelským řetězcem. A právě v tomto ohledu hrají standardy GS1 důležitou roli. Nejde již pouze o čárový kód, do hry vstupuje celá řada identifikačních struktur, standardy pro správu a definici produktových dat a pro elektronickou datovou komunikaci. Prakticky všechno v dodavatelském řetězci lze pomocí standardů GS1 identifikovat, popsat a sledovat. Každý výrobce, uživatel standardu GS1, má jistotu, že jeho produkty budou označeny globálně unikátním identifikátorem a budou tak odlišitelné od výrobků jiných společností. To je zajištěno jednoduše tím, že i každá společnost, obchodní, výrobní, logistická nebo servisní firma, má v rámci registrace do systému GS1 své vlastní unikátní identifikační číslo. Proto je možno každou položku, která se pohybuje dodavatelským řetězcem, jednoznačně přiřadit k jejímu výrobci, distributorovi či obchodní značce. To je základem efektivní logistiky, dosledovatelnosti i bezpečnosti a dohledu nad trhem.

Za širokou akceptací GS1 standardů stojí hned několik důležitých faktorů.

Globální srozumitelnost, která zajišťuje tolik potřebnou interoperabilitu. Dodavatelské řetězce jsou dnes samozřejmě celosvětové. Pokud by si každý stát nebo firma vytvořily vlastní systém identifikace, data by bylo nutno neustále překládat a vyhodnocovat, zda jsou vzájemně kompatibilní. Standardy GS1 používají miliony firem po celém světě, což umožňuje hladké sdílení informací napříč hranicemi i odvětvími.

Dalším důležitým faktorem je ekonomická efektivita: je obecně doložitelné, že řešení postavená na využívání otevřených standardů jsou výrazně levnější než budování uzavřených proprietárních systémů.

V neposlední řadě je úspěšnost standardů GS1 dána také vysokou úrovní jejich tvorby a řízené implementace do obchodní praxe. Vývoj je řízen požadavky a potřebami uživatelů. Proto jsou dlouhodobě schopny nabízet řešení a podporu pro každodenní praxi, reagovat na požadavky nejrůznějších legislativ a přicházet s inovacemi, které odpovídají moderním trendům.

Typickým příkladem jsou GS1 2D kódy, které aktuálně přinášejí do obchodní praxe doslova revoluční změnu. Přesně reagují na shora zmíněný požadavek, tedy na vyšší informační komfort pro spotřebitele. Umožňují jednoduchým načtením 2D kódu otevřít spotřebiteli zcela nový svět digitálních informací. Čárový kód na obalu produktu se v jednom okamžiku stane pojítkem mezi fyzickým produktem a jeho digitálním dvojčetem na internetu. Kdokoli, kdo bude vybaven chytrým telefonem, bude mít přístup k informacím o původu produktu, způsobu jeho výroby, certifikátech, složení, manipulaci s výrobkem, jeho recyklaci či způsobu likvidace a mnoho dalších informací, videí a recenzí. To vše v momentu, kdy se spotřebitel na prodejní ploše nebo v online prostředí bude rozhodovat, zda si produkt koupí nebo ne.

Standardy GS1 jsou nenápadným, ale významným motorem obchodu a v podmínkách cirkulární ekonomiky jejich důležitost poroste. Budou poskytovat tolik důležitou infrastrukturu, která pomůže obchodu i průmyslu lépe zvládat udržitelnost a správně nastavit digitalizaci.

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