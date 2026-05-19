CANIS SAFETY rozšiřuje síť v Praze

CANIS SAFETY rozšiřuje dostupnost pracovních a volnočasových oděvů v Praze
Česká společnost CANIS SAFETY pokračuje v rozšiřování své maloobchodní sítě a nově otevírá další prodejnu v Praze. Nová pobočka v pražských Záběhlicích na Jižní spojce je už třetím prodejním místem společnosti v hlavním městě a zároveň celkově 35. prodejnou společnosti v rámci České republiky, Slovenska a Polska.
Nové prostory reagují na rostoucí poptávku po kvalitním pracovním vybavení i službách pro firmy a živnostníky. Prodejna se nachází na adrese Jižní spojka 3247 za čerpací stanicí ORLEN a díky snadné dostupnosti z hlavních dopravních tahů cílí nejen na zákazníky z Prahy, ale i na firmy a řemeslníky ze Středočeského kraje.
„Praha je pro nás jedním z dlouhodobě klíčových regionů. Otevřením nové pobočky chceme být zákazníkům ještě blíž a nabídnout jim rychlejší dostupnost sortimentu i služeb,“ uvádí obchodní ředitel Tomáš Střelský.
Široký sortiment pro profesionály i volný čas
Nová pobočka nabídne kompletní sortiment pracovních oděvů, bezpečnostní obuvi, rukavic a OOPP pro široké spektrum profesí — od stavebnictví a průmyslu přes logistiku až po servisní a montážní práce. Součástí nabídky jsou také produkty pro outdoor a volný čas pod značkou CXS.
CANIS SAFETY dlouhodobě sází na kombinaci funkčnosti, komfortu a moderního designu. Vedle tradičního pracovního vybavení firma rozvíjí i vlastní kolekce zaměřené na pohodlí při každodenním nošení a stále více se věnuje také udržitelnějším materiálům a výrobním procesům.
Vlastní šicí a potisková dílna
Součástí služeb je také zakázkové šití, potisk a výšivka pracovních oděvů. Firmy tak mohou sjednotit firemní identitu zaměstnanců od jednoduchého označení logem až po kompletně brandované pracovní kolekce.
Vedle maloobchodního prodeje se společnost dlouhodobě zaměřuje také na B2B segment a individuální firemní řešení, včetně poradenství při výběru ochranných prostředků, pracovních oděvů a služeb spojených s úpravou firemního textilu.
Česká firma s více než třicetiletou historií
Společnost CANIS SAFETY založili v roce 1993 bratři Ratajovi. Z původně rodinného podnikání se během více než tří dekád stal významný dodavatel pracovních oděvů a ochranných pomůcek ve střední Evropě. Firma dnes působí nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Polsku a aktuálně zaměstnává 778 lidí.
Společnost nadále investuje do rozvoje logistického zázemí, modernizace služeb i rozšiřování sortimentu. Otevření nové pražské pobočky potvrzuje pokračující růst firmy a dlouhodobě silnou poptávku po kvalitním pracovním vybavení.