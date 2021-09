Byznys s krásou se změnil, je to šance pro nováčky

Málokterá práce je tak svobodná jako ta, ve které jde o krásu a make-up. Může se stát vaším hobby, ke kterému si půjdete odpočinout z kanceláře, přivýdělkem nebo příležitostí úplně změnit kariéru. Navíc je to povolání, které se dá vzít kamkoliv na světě, pokud vás nic a nikdo nedrží v Česku. No jo, ale jak a čím začít? První velký krok jsme udělali za vás: na to nejdůležitější jsme se zeptali Markéty Davidovich. Markéta vlastní školu, která vychovává nejlepší vizážisty v Česku. Ve svém Make-Up Institutu vám dá do začátku všechnu potřebou výbavu: znalosti, trénink i certifikáty, se kterými můžete vyrazit do celého světa. A přidá i nabídku první práce.

Vážně je make-up tak perspektivní obor?

Momentálně ano. Ze zpráv v novinách má člověk sice pocit, že všichni byli v karanténě, všichni byli bez příjmu, většina lidí bude už na věky pracovat z domova a make-up nebude nikdo potřebovat. To ale není pravda. Navíc správná otázka nezní, jestli make-up budou lidé potřebovat, ale jestli ho budou chtít. Jestli ho chtějí i teď. A tady stačí podívat se na sociální sítě a na byznysová čísla. Lidé milují kosmetiku, rádi o sebe pečují covid necovid, vznikají neustále nové značky.

Co když mě make-up láká, ale nevím, jestli na to mám stát se vizážistkou?

Pak je ideální přijít k nám do institutu a zjistit to. Nejsme škola v klasickém smyslu toho slova. Nabízíme mnoho variant kurzů od základního čtyřdenního BASIC PRO až po rekvalifikační kurzy. Basic Pro je ideální, když si člověk chce ujasnit, jestli má cítění, vidění, fantazii, představivost a jestli by mu taková práce seděla jako přivýdělek pro radost nebo full time práce. Do kurzů nám chodí kdekdo. Včetně holek, které si nikdy nenamalovaly ani linku, ovšem make-up je z nějakého důvodu zajímá. Kurz jim většinou otevře oči, jak vypadá realita.

A dál je to na nich?

Právě že vůbec ne. U nás to papírem z kurzu nekončí, ale začíná. Už během studia dáváme já i ostatní lektoři lidem upřímnou zpětnou vazbu. Pokud vidíme člověka, který není tak šikovný, jak si myslel, nenecháme ho trápit se. Řekneme mu, že na volnou nohu to není a kde jinde vidíme cestu. Zaměření kurzu mu klidně změníme i během studia. Když absolventi skončí, nenecháme je jít do světa, ať dělají, co umí. Nabízíme jim další tréninkové lekce, kurzy zdarma, často jsme schopní dát jim rovnou práci.

Které vaše kurzy jsou dlouhodobě nejpopulárnější?

Určitě rekvalifikační Master Beauty, který obsahuje osmdesát hodin studia. Když zájemce splní podmínky, kurz mu uhradí Úřad práce. S tím také umíme pomoct. Hodně žádaný je i Master Pro A-Z. Ten trvá dvacet dnů, obsahuje 160 hodin studia a studijní program máme udělaný tak, abyste hned mohli naskočit do práce. V ceně jsou dva důležité certifikáty – Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci, které dokládají nejvyšší dosažené vzdělání v make-upu. Osvědčení o profesní kvalifikaci uznává i Evropská unie a v Make-Up Institutu ho vydáváme absolventovi v češtině i v angličtině.

Musím být vedená v jeho evidenci, abych mohla zažádat o proplacení kurzu Úřad práce?

Právě že ne. Což moc lidí neví. Žádost může podat i člověk, který už se oboru věnuje, a to na rozšíření živnosti nebo konkurenceschopnosti. Podmínky každého Úřadu práce se liší. Samozřejmě platí, že žádost musí přesvědčit komisi, která o proplacení rozhoduje. Proto je dobré, když dokument obsahuje dosavadní zkušenosti z oboru, kontakty, s kým už člověk spolupracoval, skvělé jsou fotografie. Především je ale důležité uvést svůj záměr a profesní plány po kurzu. Ke všemu jsme schopní poskytnout kompletní poradenství. Stačí zavolat a poptat se. Vy se smějete. Zní to banálně – já vím. Ale spousta lidí tuhle banalitu neudělá.

Kdo jsou vaši typičtí studenti?

Chodí k nám holky i kluci. Osmnáctileté nadšenkyně do make-upu. Maminky na rodičovské dovolené. Manažerky, které už nechtějí být manažerkami. Expatky, které chtějí studovat v angličtině a začít v Česku novou kariéru. Spektrum je široké. Nedá se zobecňovat.

Co by měl splňovat člověk, který se chce věnovat make-upu?

Mně osobně stačí zájem. A chuť člověka makat, protože make-up je tvrdý byznys. Kdo se někdy učil kreslit, má výhodu. Ale není to pravidlo. Kolikrát je to spíš naopak. Přijdou k nám studenti, že je okolí chválí, jak pěkně (se) líčí, a že by se tím chtěli živit. Nastoupí do kurzu a rázem jsou rozčarovaní, když zjistí, kolik věcí dělají špatně. Pro jejich ega je to velká rána.

Jedna věc je absolvovat kurz, druhá pak najít uplatnění. Jak na to?

Chce to strategii a marketingový plán. I make-up artista musí být dobrý obchodník a umět prodat sám sebe. Svým studentům často opakuju, že ke kariéře vizážisty nestačí absolvovat kurz, koupit si kufřík, založit IČO a bezhlavě obepisovat fotografy, kteří jim většinou stejně neodpoví.

Takže co mám udělat, když jsem právě dokončila kurz a s certifikátem opouštím váš institut?

Místo psaní e-mailů, které spousta kreativních lidí ani neotevírá, pokud neznají odesílatele, radím studentům udělat si pevný základ. V Make-Up Institutu nabízíme každému absolventovi zdarma kurz „Marketing pro vizážisty“, kde se bavíme o tom, jak se zamyslet nad klíčovými kroky. Například zkusit si odpovědět na základní otázky: V jakém městě žiju? Kdo je moje potenciální klientela? Ne každý absolvent musí jít pracovat ke kosmetické značce nebo líčit do filmového průmyslu. Když žiju v menším městě, můžu svůj byznys postavit na poradenství, svatební klientele, plesové klientele. Anebo na spolupráci s lokální návrhářkou. Pak je dobré se ptát: Kdo je moje konkurence? Kde žije? Za jaké ceny pracuje a jak si je nastavím já?

V čem dělají čerství absolventi často největší chybu, kromě chybějící strategie?

Neumí se pohybovat v byznysu. Nováčci po mně často chtějí, abych jim pomohla sehnat zakázky. Jenže když jim nabídnu práci, co mi ad hoc přišla na stůl, jsou překvapení, že je potřeba zareagovat ihned, protože focení je třeba hned zítra. Vím, že to není snadné. Každý máme hromadu povinností. Děti. Ale být připravená a flexibilní ve smyslu, že nejdřív přijmu zakázku a pak řeším, kdo vyzvedne děti ze školky, je v téhle branži základ. Je to způsob, jak být lepší než konkurence. Přizpůsobit svůj čas trhu se vyplatí.

Co radíte studentům, které postihla covidová krize a apatie a kteří jsou přesvědčení, že nic nemá cenu?

Nepoddávat se tomu. Nadechnout se a udělat jakýkoliv krok vpřed: zaregistrovat se do skupiny na sociálních sítích, kde si vizážisté dohazují práci, absolvovat nějaký drobný kurz na osvěžení, který člověka přivede na jiné myšlenky nebo přinese nové kontakty, případně vzít nějakou netradiční spolupráci. Zase dám konkrétní příklad. Když jste vizážistka na malém městě a přijedete jeden den za zakázkou do Prahy, třeba i zdarma líčit pro nějakou začínají návrhářku, dá vám to novou perspektivu a energii. Pokud to pak dokáže zapracovat do své strategie, u pravidelných klientek jednoznačně stoupnete v ceně.

Jak si ale prorazit cestu třeba i k malé regionální klientele, když mám jen kurz a žádné zkušenosti?

Neříkám, že je to snadné. Ale právě proto se snažím studentům pomoct, jak můžu. V Make-Up Institutu má každý absolvent mimo jiné nárok na pětačtyřicet tréninkových hodin zdarma. Co to znamená? Že ať váš kurz trvá týden nebo měsíc, můžete po jeho skončení přijít trénovat cokoliv, v čem se chcete zdokonalit. Hodně absolventů má vizi, že budou trénovat na rodině a kamarádkách. Tady ale vidím velkou nevýhodu, protože rodina nebo kamarádky vás většinou pochválí. Někdy vám řeknou, co je špatně, kolikrát to vidí i sami absolventi, ale už chybu nedokáží opravit. Od toho jsme tady my.

Jak dlouho trvá, než se člověk po absolvování kurzu vypracuje na dobrého vizážistu?

Podle mě tři až pět let. Kdo z absolventů pokorně začne pod nějakou kosmetickou značkou, nemá sice hned vlastní byznys, ale dostane spoustu zkušeností. Navíc je to dobrá cesta, jak si pozvolna – a s jistotou stálého příjmu – rozšiřovat kontakty a budovat klientelu. Když pak má pocit, že už pochytil vše, co se o líčení dalo, teprve bych řekla, aby se osamostatnil.

Je v Česku v oblasti make-upu nějaká díra na trhu?

Je jich hromada. (směje se) Češky zatím nejsou většinově přesvědčené, že obličej má být upravený a hezký. Když už se upravujeme, pořád mají větší důraz vlasy. Je to vidět na každém plese. Ženy se nechají učesat od kadeřnice, protože vědí, že vlasy si samy pořádně neudělají. Ale make-up? Tam už si řeknou, že ho nějak splácají. Na make-up dbáme akorát na svatbu a pár dalších společenských příležitostí. Přitom v zahraničí dávno existují salony, kam přijdete třeba ráno, kdy vás čeká den plný důležitých jednání nebo schůzek a kde vám vyfoukají vlasy a nalíčí vás, abyste se cítila dobře. Tady v Praze už několik takových je, ale služby zatím využívají spíš cizinky. Takže třeba zrovna v téhle oblasti je trh úplně otevřený.

Během pandemie se řada věcí přesunula do online prostoru. Platí to i pro vaše kurzy?

Ano, také jsme vyjeli s online kurzy formou livestreamů a protože zájem byl, chceme v nich pokračovat. Je dost lidí, kteří do teď nechtějí nebo nemohou opustit svůj domov, nebo se těžko dostanou do našeho studia v centru Prahy. Řadu online kurzů jsme otevřeli zdarma, abychom v náročné chvíli dodali lidem energii a trochu elánu. To se myslím povedlo, a tak právě finišujeme přípravu velkého online projektu, abychom měli ještě víc co nabídnout.

www.makeupinstitute.cz