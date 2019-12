Bydlení v Domově s duší: barokní sýpka láká na originalitu

Sýpka v Sokolnicích nedaleko Brna, která prošla unikátní rekonstrukcí, pochází z roku 1745. Pod názvem Domov s duší vzniklo v původních prostorách dvacet jedna zcela originálních bytů propojujících historickou majestátnost s nejnovějšími technologiemi. „Moderní prvky budově vdechly originalitu, funkčnost a zároveň citlivě doplnily kvalitu, prověřenou staletími. Zapomeňte na umělý kámen, plastová okna či laminátové podlahy. Zapomeňte na napodobeniny čehokoliv. Vsaďte na staletími prověřené materiály,“ říká investorka Jolana Zouharová.

Byty mají dispozice 1 až 4+kk a rozlohy od 37 do 105 metrů čtverečních. Většina z nich jsou s lodžiemi a terasami, byty v přízemí mají vstup do privátní zahrady. Interiéry zdobí barokní trámy a sloupy, na jejichž zhotovení bylo použito dřevo pokácené v roce 1711. V celém domě se zachovalo co nejvíce původních materiálů. Okna rámuje kamenné ostění, vchodové dveře z masivního dubu jsou původní a po citlivé restauraci. „Domu jsme ponechali jeho historické kouzlo, zároveň dbáme na všechny moderní a funkční prvky bydlení. Střechu jsme pokryli klasickou bobrovkou, na míru jsme vyrobili dřevěné lodžie, které do bytů vnášejí dostatek světla a umožňují vytvořit si domov s venkovní oázou,“ doplňuje investor Jaroslav Bubla z firmy Prostavby a.s., která celou stavbu zároveň realizovala. Podlahy v obytných prostorech jsou dřevěné, koupelny mají špičkové vybavení od značek Villeroy&Boch, Hansgrohe či Kaldewei.

Originální nejsou jen byty, ale i celá budova. Už při vstupu do domu vcházíte do prostorné haly s ručně vyrobenou cihelnou dlažbou. Výjimečný je stometrový společný prostor v přízemí, který slouží jako místo pro setkávání, oslavy, výstavy nebo přednášky. Budova disponuje také společnou zahradou. „V projektu Domov s duší sázíme nejen na kvalitu řemeslného zpracování, detaily, prvotřídní materiály nebo estetiku, ale především na kvalitu života, kterou toto osobité bydlení nabízí. Přírodě na dosah, přesto s městem za zády,“ uzavírá Jolana Zouharová.

Domov s duší najdete v poklidné části obce Sokolnice. Jen necelých sto metrů od Sýpky leží areál zámecké zahrady a na ni navazující lesní obora. V obci je veškerá občanská vybavenost a fungující dopravní systém IDS - autobusem se na brněnské autobusové nádraží Zvonařka dostanete do půl hodiny, autem je to do centra města necelých dvacet minut. Sokolnice leží jen sedm kilometrů od městské části Brno Tuřany a vzhledem ke své výhodné poloze je velmi žádanou lokalitou.

Více na: www.domovsdusi.cz