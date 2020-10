Bydlení: Ušetřete až 75 % nákladů s tepelným čerpadlem a fotovoltaikou

Jaké tepelné čerpadlo koupit

Doporučujeme vám produkty rakouské společnosti iDM. Každý typ tepelných čerpadel značky iDM v jediném přístroji kombinuje ohřev i chlazení. A protože spotřebovaná energie na vytápění a chlazení domácnosti je prakticky totožná, ušetřené peníze se vrátí dvojnásob. A s tím, jak roste průměrná teplota a zároveň i ceny energií, celková výše úspor bude také značná.

Ovládejte tepelné čerpadlo z mobilu v reálném čase

Díky speciální aplikaci můžete z mobilu nebo počítače ovládat teplotu v jednotlivých místnostech domu tak, jak vyžaduje situace. Teplotu si můžete naplánovat hodinu od hodiny na celé dny dopředu, přičemž není problém jeden pokoj vyhřát, zatímco jiný se chladí. Celý systém je připravený stát se součástí vaší chytré domácnosti. Sám se aktualizuje a dokáže se přizpůsobit dalším „smart“ vychytávkám. A co víc – díky síti tisíců tepelných čerpadel po celé Evropě, které spolu sdílí údaje o teplotě a počasí, funguje celý systém jako obří meteorologická stanice. Díky tomu se připraví na změnu počasí dřív, než skutečně přijde.

Chytré tepelné čerpadlo pracuje s fotovoltaikou v dokonalé symbióze

A jak to celé funguje úplně nejlépe? Když k tepelnému čerpadlu přidáte fotovoltaiku na střechu a využíváte naplno potenciál sluneční energie. V tomto ohledu jsou tepelná čerpadla od společnosti iDM naprostý unikát. Dokážou jako jediná na trhu reagovat na produkci energie ze slunce a přizpůsobovat jí svůj momentální výkon. Když slunce svítí naplno, tepelné čerpadlo si potichu bzučí a kumuluje přebytečnou energii, kterou jiná zařízení v domě nevyužijí. Když zajde slunce, sníží příkon. Jiná čerpadla by v takové chvíli přepnula a začala odebírat elektřinu ze sítě. Čerpadla od iDM ale umí využít skutečně jen přebytky. Díky této symbióze je čerpadlo schopné pracovat od března do října zadarmo a své úsilí přeměnit na teplo nebo chlad, podle toho, co je aktuálně potřeba. A to nejlepší na konec – výdaje na energie se vám v takovém případě sníží až o 75 %. Jen si spočítejte, co to udělá s vaším rodinným rozpočtem za dva, pět, deset nebo dvacet let.

Díky dotaci zaplatíte za špičkovou chytrou technologii stejně jako za obyčejné čerpadlo

Výsledná cena po odečtení dotace se dostává přibližně na stejnou úroveň jako tepelná čerpadla jiných výrobců. Konečnou částku je ale potřeba hodnotit optikou přidané hodnoty a úspory, které čerpadlo přinese. Vyšší cenu za čerpadlo iDM vyvažuje i možnost využití přebytků z fotovoltaiky na topení, chlazení a ohřev vody, dokonalá tepelná pohoda v zimě i v létě a nízké servisní náklady. A když nám to povolíte, budeme v centrále činnost čerpadla monitorovat a případný problém vyřešíme dřív, než si ho vůbec všimnete.