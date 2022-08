Bydlení pro mladé může být luxusní

„V Česku pokrývají nájemní byty jen 20 % trhu s bydlením a takřka nejsou dostupné. Další cestou k bydlení jsou pak jen hypotéky na nákup nemovitostí do vlastnictví, které nejsou vždy pro mladé dostupné,“ popisuje Diana Černá, ředitelka Campus VŠEM. „Nejvhodnější variantou pro mladé do 30 let je využít nabídky co-livingu, tedy sdíleného bydlení. Každý nájemce má vlastní apartmán, chcete-li byt a zároveň přístup ke sdíleným prostorům jako je posilovna, tělocvična, prádelna, nebo třeba i místo pro práci v podobě kanceláří, coworkingu, zasedacích místnosti apod. Razantně se tak snižují náklady nejen na samotné bydlení, ale i další náklady spojené s očekávaným životním standardem.“.

Campus VŠEM je prvním českým co-livingem, který funguje od roku 2019. Čím je výjimečný a co nájemcům nabízí?

Pronajímáme více než 100 vybavených apartmánů s přístupem do řady sdílených prostor. Přestože má každý apartmán vlastní kuchyňský kout, máme na patrech i sdílené kuchyně pro komunitní vaření a společné setkávání. V každou denní dobu někoho potkáte v posilovně, nebo tělocvičně. Ráno začíná řada nájemníků v kavárně, která je v objektu, odpoledne zavítají do restaurace, tráví čas na venkovním pozemku, nebo ve studovnách.

Ubytování neposkytujeme výhradně studentům, ale i pracujícím absolventům, máme pro ně tak zázemí v podobě soukromých kanceláří, coworkingu, nebo zasedacích místností, které mohou využít v rámci StartUp VŠEM.

Zmiňujete komunitní život v Campusu, přiblížíte nám ho?

Samozřejmě, ovšem v první řadě upřesním, že není podmínkou. Campus VŠEM je navržen tak, že poskytuje každému nájemci dostatek soukromí, jako když bydlíte v jakémkoli jiném bytovém domě. Pokud ale máte zájem, můžete se s ostatními ve sdílených prostorech potkávat. Pro nájemce probíhají pravidelně každý týden nejrůznější akce, a to např. přednášky a workshopy s významnými osobnostmi v rámci osobního rozvoje, nebo sportovní a volnočasové aktivity, jako je cvičení s trenérem, jóga, pilates apod.

Popsala jste, co najdou nájemci v Campusu. Co najdou ve svých apartmánech?

Všechny apartmány pronajímáme vždy s novým vybavením. Při nastěhování se tak nájemce nemusí o nic starat a stačí si donést pouze osobní věci. Každý apartmán má vlastní kuchyňský kout, koupelnu a zádveří s úložným prostorem. V apartmánech najdete samozřejmě postele včetně lůžkovin, pracovní stoly, ale i kompletní vybavení kuchyně od spotřebičů po příbory.

Apartmány jsou všechny stejné, nebo mají nájemci na výběr?

Nabízíme čtyři typy apartmánů, kdy si každý nájemce zvolí ten, který vyhovuje jeho představám. Partneři dají přednost velkému střešnímu apartmánu s terasou, která má přes 30 m2. Přátelé, sourozenci, nebo spolubydlící, budou preferovat apartmán s oddělenými místnostmi, nebo naopak menší apartmán se skvělou finanční dostupností.

Zmiňujete finanční dostupnost, jakou částku si mají nájemci připravit?

Výše měsíčního nájmu se odvíjí od zvoleno apartmánu, ale i počtu ubytovaných osob, kdy nájemné hradí vždy každý nájemce samostatně. Výše nájemného začíná na 7.000 Kč/měsíc, studenti a absolventi Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) čerpají slevu na nájemném, které u nich začíná na 6.000 Kč / měsíc.

Jak je to s obsazeností Campus VŠEM pro nadcházející měsíce?

Rezervace ubytování přijímáme v průběhu celého roku, kdy je možné se nastěhovat de facto kdykoli. Největší zájem je standardně o bydlení od září / října, kdy aktuálně evidujeme poslední volná místa u některých typů apartmánů. Zájemcům, kteří odešlou rezervační formulář, jsme nicméně stále k dispozici a rádi je v Campus VŠEM přivítáme.

Přestože Campus VŠEM není výhradně studentským bydlením a cílí především na mladé studenty, absolventy, ale i pracující nájemce, je zřejmé, že se jedná o odlišný koncept bydlení, než jsou např. vysokoškolské koleje. Co-living je tak zcela novým trendem v bydlení dostupném mladé generaci.