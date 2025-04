Butikové reality pro náročné klienty

Vysoká kvalita a také osobní přístup ke klientům. To představuje cestu, jak menší developerská společnost dokáže obstát a úspěšně se prosadit vedle velkých hráčů v téhle branži. „Soustředíme se na prémiový rezidenční segment v co nejzajímavějších lokalitách. Ať jde o Prahu, nebo hory, každé místo našich projektů je něčím unikátní,“ představuje svou podnikatelskou filozofii Adam Kuchař, spoluzakladatel Niseko.

Praha je z pohledu klienta městem s nejnižší dostupností bydlení. Co podle developera představuje největší brzdu bytové výstavby?

Je to téma omílané stále dokola. Největším problémem je povolovací proces, který trvá několik let. Tím, že stavíme i mimo Prahu, mohu konstatovat, že se tento problém netýká jen hlavního města, ale celé České republiky. Dohody se sousedy nebo úřady kolikrát nemají konce. Urychlení stavebního řízení by znamenalo větší jistotu už jen proto, že když máte v „pipelině“ několik projektů v počáteční fázi, jste schopen je v čase na sebe navázat. Nyní v České republice v takové situaci nejsme a nejspíš nějakou dobu ještě nebudeme.

Můžete představit segment, na nějž se vaše společnost specializuje? Kolika projekty a kde se aktuálně zabýváte?

Soustředíme se na prémiový rezidenční segment v co nejzajímavějších lokalitách. Ať jde o Prahu, nebo hory, každé místo našich projektů je něčím unikátní. Všechny naše projekty disponují standardy, které jsme u jiných developerů v ČR zatím neviděli. Nyní máme v nabídce dva projekty na horách. Přestavbu proslulé horské chaty Klecanda ve Strážném v Krkonoších, kde se jedná o moderní objekt osmi jednotkách v naprosto klidné lokalitě bez sousedů, a revitalizaci lidového domu v Bedřichově v Jizerských horách. V Bedřichově jsme pořídili i část sjezdovek a nyní pracujeme na novém moderním skiareálu. Máme i několik dalších projektů v přípravě, které brzy představíme. Například rezidence Slavičí v Praze.

Je pro menší společnost „dostatek místa“ na trhu vedle velkých hráčů jako jsou například Central Group, Penta a podobně? A jak se podle vás lze nejlépe prosadit v obdobné konkurenci?

Pro nás takto velké společnosti nejsou konkurence. Příležitosti, jaké hledáme my, jsou mimo rozlišovací schopnost takto velkých hráčů. Pro nás držet menší počet jednotek v projektech znamená dodat větší kvalitu a hlavně osobní přístup. To jste ale schopen zajišťovat jen do určitého počtu klientů v projektu. Tím, že naše projekty jsou pro určitý segment velmi náročných klientů, vyžadují také velmi osobitý přístup, na rozdíl od velkých developerů. Je to, jako byste si chtěl koupit například hodinky. Jiného přístupu se vám dostane v obchodním centru a jiný servis dostanete v butiku specializovaném na jednu značku. Taková je filozofie, s níž přistupujeme k našim zákazníkům a jejich nárokům. Celkově v developmentu potřebujete mít dobré nápady, ale bez ostrých loktů a občas radikálního přístupu nikdy nebudete schopen ty nápady realizovat.

Kdo jsou kupci butikových nemovitostí? Představují pro ně nemovitosti hlavně například investiční příležitost?

Většina klientů si naše nemovitosti kupuje pro svoje osobní užívání. Vzhledem ke standardům a kvalitě zpracování je málokdy chtějí pronajímat. Převážná část jsou rodiny s dětmi.

Vzhledem k vašim zkušenostem můžete porovnat developerskou branži u nás a za hranicemi. Čím se především liší a co podle vás je ze zahraničí obzvláště inspirativní?

Opět se vracíme k povolovacímu procesu. Ve spoustě zemí zabere nejdelší dobu projektování, tudíž se dá počítat, že do roka od akvizice může developer začít stavět.

nemovitosti pro náročné Adam a Lucia Kuchařovi založili společnost Niseko a začali developovat vlastní projekty, ve kterých se soustředí především na lokalitu a funkčnost finálního produktu. Mimořádné zkušenosti: Adam Kuchař má zkušenosti z USA, Lucemburska a Singapuru. Působil i ve společnosti Penta Real Estate.

https://www.niseko.cz/