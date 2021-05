BUSHMAN v době koronavirové: My se nesesypeme

Co všechno se loni v březnu změnilo?

Především přišla bezprecedentní uzavírka maloobchodního prodeje a nikdo jsme v ten okamžik nevěděli, jak dlouho bude trvat. V takové chvíli musíte firmu uvést do úsporného módu a snažíte se najít prodejní kanály, které vám přinesou potřebné cashflow, které nutně k chodu firmy potřebujete. Proto jsme vydali edici „žebrotopisů“, obdoby dluhopisů, jimiž si zákazníci výhodně předpláceli oblečení, které si pak objednávali v průběhu roku. Tento krok nám neskutečně v dané chvíli pomohl získat cash dopředu. Zároveň jsme ale cítili určitou společenskou zodpovědnost, proto jsme se rozhodli využít našich kontaktů s výrobci v Asii a dovezli jsme větší množství ochranných pomůcek, které jsme buď rozdali, nebo bez marže prodali dalším firmám, které nutně ochranné prostředky potřebovaly pro své zaměstnance. V té době jsme si nijak nepřipouštěli, že by měly přijít další vlny a s nimi nekonečné restrikce.

Některé firmy už covid položil. Jak se vám povedlo přežít?

My jsme vrhli veškerou svou energii do on-line prodeje, který nás zachránil. Naučili jsme se ho efektivně dělat a podařilo se nám prodeje přes tento kanál až zpětinásobit. Zároveň jsme dál zaváděli další opatření, jako je provoz na směny ve skladu, abychom eliminovali riziko zanesení nákazy covid mezi celý personál obsluhující náš centrální sklad. Snažili jsme se čerpat všechny dostupné kompenzační programy, vyjednávali jsme s pronajímateli v nákupních centrech, kteří se tvářili, že se jich problém vůbec netýká. Na jaře tohoto roku jsme vydali obdobu loňských žebrotopisů, tentokrát pod názvem „oblečenky“. Opět nás podrželi naši věrní zákazníci, kteří nám nákupem oblečenek poskytli peníze dopředu. Nesmírně si vážím loajality našich zákazníků, a především nasazení a pospolitosti našich vlastních zaměstnanců, bez nichž bychom tu již nebyli.

Na jaře 2020 firma BUSHMAN přivezla díky kontaktům s výrobci v Asii větší množství ochranných pomůcek, které buď rozdala, nebo bez marže prodala dalším firmám.

V Česku máte 27 prodejen, na Slovensku šest. Ty byly v uplynulém roce více zavřené než otevřené. Jaký je přístup vedení obchodních center?

Již jsem se o tom zmínil, většina obchodních center se chová, jako by se jich celý covid vůbec netýkal. Jejich přístup je takový, že máte platnou nájemní smlouvu a to, že máte zavřeno, není jejich problém, takže plaťte v plné výši. Mimochodem, dotační programy týkající se nájemného ve své podstatě nebyly určeny nám jako nájemcům, ale ve skutečnosti přes nás celé jen propluly k pronajímatelům a následně k jejich zahraničním investorům.

Ovlivnila vás pandemická situace i vzhledem k výrobě v zahraničí?

Ano a velmi. Covid je globální problém, který nezná hranice. Potýkali jsme se s problémem pozdních dodávek, tím pádem jsme měli i kratší dobu na prodej zimního oblečení. Zároveň nás velmi trápí velké skladové zásoby, jež jsme kvůli zavřeným prodejnám nebyli schopni odprodat v objemu, který jsme objednali. Museli jsme si najmout další skladovací prostory, což s sebou nese další náklady. Do toho vám přijde další pohroma v podobě zablokovaného Suezu a najednou máte na stole další problém s včasnou nabídkou jarní kolekce. Nechci ale plakat, jsme na tom všichni stejně a my jsme zvyklí se s problémy vždycky nějak poprat. A spoléháme se při tom především sami na sebe. Proto i nadále navrhujeme, vyvíjíme a vzorujeme pohodlné oblečení na další sezony.

Navzdory těžké době se BUSHMAN rozhodl jít poprvé v historii značky do televizní reklamy.

Vaše oblečení je v drtivé většině z přírodních materiálů, převažuje bavlna a u ní v posledních měsících rostou ceny…

To je samozřejmě další nepříjemnost, cena bavlny roste doslova raketově. Bohužel nám nezbyde nic jiného, než promítnout zvýšenou cenu této suroviny do ceny finálního výrobku. Pořád se ale snažíme nabízet zákazníkům co nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Z kvality za žádných okolností neustoupíme, zákazníci si už u značky BUSHMAN zvykli na to, že naše výrobky nejsou nejlevnější, ale vždy se mohou spolehnout na nejvyšší kvalitu materiálu, precizního zpracování a poctivého řemesla. Navíc jdeme svou cestou a tvoříme nezaměnitelný styl, který je v souladu s přírodou a trvalou udržitelností, což naši zákazníci oceňují čím dál víc.

Takže problém za problémem – jak z toho ven?

My se nesesypeme, my jsme BUSHMAN. Naopak, v každém problému se dá najít příležitost. Jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Takže jsme se právě v této těžké době rozhodli jít poprvé v historii značky do televizní reklamy. Po celý květen poběží napříč televizními stanicemi sponzorský TV spot BUSHMAN s jednou výraznou hereckou osobností. Vysíláme tím zákazníkům, a především těm novým, signál, že BUSHMAN tu stále je, a možná i silnější než kdy předtím.

A co bude dál?

Dál? To je jednoduché: stejně jako jsme vydrželi my, naši zaměstnanci i naši zákazníci, tak vydrží i naše oblečení. Ostatně vyzkoušejte ho a přesvědčte se sami.