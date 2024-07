Buga je móda #ProKazdeTveJa

Impulsem bylo i to, že jsem byla na mateřské a občas jsem pomáhala manželovi Ondrovi s jeho podnikám, ale zbývalo mi celkem dost času, tak jsem si řekla, že to zkusím,“ říká Petra Šindlerová. Dnes pod značkou Buga prodává oblečení za více než 150 milionů ročně.

Jaký kousek byl váš první „bestseller“? Šijete ho dodnes?

Úplně první byly asi takové mikinové kabátky. Dream se jmenovaly. Měly šikmo střižené dvouřadé zapínání, byly hodně barevné a velké knoflíky. Vystřídali jsme asi třicet barevných variant. Byl to kousek, který si získal srdce mnoha žen, a i po deseti letech v těch nejstarších modelech občas někoho potkáme. Buga zaplavily postupně víc elegantní kousky, takže „dreamky“ už asi rok nešijeme. Ale zvažuju, že jim přidám několik moderních úprav, aby odpovídal aktuálním trendům a zase je pustíme na podzim do světa.

Jaké oblečení z vašeho sortimentu se prodává nejvíce?

Je toho víc. Hodně oblíbené jsou naše kalhoty. Máme široký výběr typů, střihů a materiálů, což nám umožňuje nabídnout kalhoty pro různé příležitosti. V naší nabídce najdete čtyřicet druhů kalhot, od elegantních modelů pro formální události až po pohodlné a stylové kalhoty na běžné nošení. Velká část našich kalhot je navržena tak, aby se hodila pro různé příležitosti, což potvrzuje, že Buga je šitá #ProKazdeTveJa. Ženy oceňují nejen kvalitu našich materiálů, ale i variabilitu a pohodlí, které naše kalhoty poskytují. Tento široký sortiment umožňuje každé zákaznici najít ideální kousek, který splní její konkrétní potřeby a preference. Hodně oblíbené jsou v posledních dvou letech zavinovací Mawe sukně. Ty nestíháme došívat a také je nabízíme v různých barvách, které se hodí například k aktuální sezoně. No a nesmím zapomenout na šaty Shania.

Buga dbá na to, aby materiály, ze kterých šije, byly kvalitní a byly vyrobeny s respektem k přírodě i lidem. Odkud je vozíte? Máte nějaký oblíbený materiál

Dodavatele materiálů máme z celé Evropy a pečlivě je vybíráme. Nakupujeme třeba v Polsku, kde nás nikdy nezklamali v kvalitě ani spolehlivosti. Podobně to máme s renomovanou holandskou společností. Nedávno jsme navázali spolupráci s portugalskou firmou specializující se na recyklovaná vlákna. Mým oblíbeným materiálem je organická bavlna a bambusová vlákna, která jsou nejen příjemná na nošení, ale také šetrná k životnímu prostředí.

Máte prodejnu v Chrudimi a také e-shop. Máte v plánu otevřít další kamenné obchody?

Už 15. července otevíráme obchod v pražském Karlíně a asi týden na to v Brně. Už se fakt těšíme. Chceme být blíže našim zákaznicím a nabídnout jim možnost osobního nákupu a vyzkoušení našeho oblečení. Po prázdninách směřujeme s kamenným obchodem i do Bratislavy. Pro holky ze Slovenska momentálně spouštíme slovenskou mutaci e-shopu. Naše expanze je součástí plánu, jak zpřístupnit naši módu co širšímu okruhu žen.

Nákup na internetu je pohodlný, ale mnoho žen má strach, zdali trefí velikost a jestli jí bude sedět materiál. Máte nějakého „rádce“, který jim případně pomůže?

Ano, na našem e-shopu máme podrobný průvodce velikostmi a materiály, který pomáhá zákaznicím vybrat tu správnou velikost. Kromě toho máme na telefonu, e-mailu, chatu a sociálních sítích skvělou Verču, Denisu a Monču - holky, které poradí s výběrem nejen velikostí, ale i třeba s tím, jak nakombinovat zajímavý outfit pro příležitost, ke které ho potřebují. Často se na nás obrací i muži, kteří chtějí udělat radost svým partnerkám. Snažíme se našim zákaznicím maximálně usnadnit nákup a zajistit, aby byly s výběrem spokojeny.

Buga není jen obchod. Vytvořili jste kolem sebe komunitu. Co společně podnikáte? Jsou nějaké akce během léta nebo podzimu, kde vás mohou lidé potkat?

Ano, toho mám asi největší radost, jak s námi to všechno naše zákaznice žijí. Jak komunikují, inspirují nás svými přáními a tak dále. Máme spoustu věrných „Bugaček“. Baví mě, jak už holky o některých zákaznicích vědí i třeba to, že se vrátily z dovolené a jaký mají zrovna den. Letos plánujeme v Praze a v Brně větší setkání s našimi zákaznicemi v nově otevřených obchodech. Jednou za dva roky pořádáme roky módní přehlídku. V loňském roce jsme pořádali kurzy sebeobrany a první pomoci. O Vánocích vaříme, pečeme, tvoříme adventní věnce. Navíc jsme začali vydávat ve spolupráci s agenturou Boomerang magazín „Já“, který vychází čtyřikrát ročně a jehož cílem je sdílet inspiraci a novinky z naší tvorby. Je to vždycky tak, že přijde nějaký spontánní nápad a díky tomu, že mám ten nejlepší tým se většinou rychle povede vše zrealizovat. Já moc dopředu neplánuji.

https://www.buga.cz/

https://www.instagram.com/buga_cz/