Buďte vidět! Použité strojní díly mohou zvyšovat prestiž celého stroje

Společnost Elesa+Ganter je světovým lídrem ve výrobě normovaných dílů do průmyslu a snaží se se svými inovacemi stále překvapovat a inspirovat. Kvalitou přesvědčujeme již přes 70 let a naše letité zkušenosti ve vývoji a výrobě již dávno nesoustředíme jen na kvalitu zpracování, ale čím dál více také na atraktivitu. Výsledkem toho je řada dílů oceněná na prestižních designérských soutěžích. A nejen to. Vaši image může podpořit i fakt, že výroba našich dílů probíhá s použitím obnovitelných zdrojů.

Ergonomie, kvalitní materiály i antibakteriální účinky

Další kapitolou je ergonomie a použité materiály. Chcete si být jistí, že vám madlo či rukojeť bude příjemná na dotek a umožní bezpečný úchop? Zcela jistě si vyberete ze široké nabídky našich produktů. Myslíme jak na malé, tak velké ruce, použité bezpečnostní rukavice, ale i na případný pot. Proto například vyrábíme rukojeti VCT SOFT TOUCH i do fitness center, kde jsou jimi hojně osazené posilovací stroje. Máte naopak obavu z přenosu infekcí a bakterií? Není problém, v našem sortimentu naleznete i díly s antimikrobiálními složkami, označované souhrnně do kategorie SAN.

Vyrobíme vám díly na míru



Chcete vlastní logo či jinou typizaci dílu vám na míru? Ani toto pro nás není žádný problém. Naše výroba je velice flexibilní a rádi se přizpůsobíme vašim požadavkům. Silná orientace na zákazníka a výrobní flexibilita obou mateřských společností (Elesa S.p.A. + Otto Ganter GmbH & Co. KG) umožňuje, kromě širokého sortimentu sériových normovaných prvků, nabízet také zakázková technická řešení splňující specifické požadavky.

Dávno jsme si ale také uvědomili, že to, co si vaše paměť vybaví jako první ve spojitosti s určitou značkou, je její barva. Od značek formule 1 po nápoje, jako je Pepsi. I vaše stroje mohou být jednoznačně rozpoznatelné barvou a naše díly ji dokáží vyzdvihnout. Produkty, které standardně nabízíme v různých barevných variantách, pak souhrnně řadíme do kategorie ELECOLORS. Nebráníme se však ani v tomto případě namíchat vám barvu přímo na míru.

Na vše, co vás trápí, jsme již dávno mysleli za vás. Možná i na to, co vás ještě nenapadlo. Nechte se námi inspirovat. Naši konstruktéři si lámou hlavu s technickými a designovými řešeními tak, abyste vy nemuseli. A pokud máte vlastní představu, rádi se přizpůsobíme. Zásilka normovaných dílů od nás vám usnadní práci a čas.