Budoucnost patří dovednostem. CzechSkills ukázaly, co umí nová generace

Jak připravit mladé lidi na rychle se proměňující svět práce? Odpověď nabídlo národní mistrovství odborných dovedností CzechSkills 2026, které se na konci března uskutečnilo na brněnském výstavišti.

Akce přivedla přes 150 studentů z celé České republiky a ukázala, že kvalitní odborné vzdělávání dnes znamená mnohem víc než jen zvládnutí řemesla. Klíčová je schopnost obstát v reálných pracovních podmínkách a reagovat na potřeby trhu práce. Právě to si soutěžící na CzechSkills vyzkoušeli – od stavebních oborů přes služby až po robotiku a automatizaci.

Návštěvníci mohli přímo na místě sledovat vznik stavebních konstrukcí, práci obkladačů či instalatérů, ale také programování, práci s roboty nebo ukázky službových profesí, například kadeřníků či cukrářů. CzechSkills tak nabídly živý obraz současného trhu práce i dovedností, které jsou dnes potřeba.

CzechSkills ale nejsou jen soutěž. Představují také snahu zvyšovat atraktivitu odborného vzdělávání, posilovat jeho prestiž a ukazovat, že řemeslné i technické obory mají v dnešní době velkou hodnotu i perspektivu. Zároveň jsou ukázkou toho, jak by mělo odborné vzdělávání vypadat: propojené s praxí, s aktivním zapojením firem a zaměřené na skutečné dovednosti. Právě nedostatek kvalifikovaných pracovníků je jedním z největších problémů české ekonomiky a brzdí další rozvoj firem, zejména v technických a řemeslných oborech.

Řešením je užší spolupráce škol, zaměstnavatelů a státu. Stále větší důraz se proto klade na duální vzdělávání, kdy se studenti učí přímo v reálném pracovním prostředí. Tento model umožňuje lépe propojit teorii s praxí a připravit absolventy na konkrétní potřeby trhu práce.

Důležitá je také změna pohledu veřejnosti. CzechSkills ukazuje, že odborné vzdělávání není alternativou „druhé volby“, ale plnohodnotnou a perspektivní kariérní cestou.

Význam akce podtrhla i účast řady hostů. Významným hostem byla první dáma Eva Pavlová, která si prohlédla jednotlivé soutěžní disciplíny, ocenila úroveň soutěžících a symbolicky CzechSkills 2026 také zakončila. Nebo ministryně financí Alena Schillerová. Akci navštívil také herec Pavel Liška nebo youtuber Xnapy.

CzechSkills 2026 tak nebyly jen přehlídkou talentu, ale především silným signálem, že budoucnost české ekonomiky stojí na kvalitním odborném vzdělávání a lidech, kteří řemeslo i technické dovednosti perfektně ovládají.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

Jak přežít Paříž-Roubaix? Enervit je palivem pro Pogačara

Komerční sdělení

Paříž-Roubaix, neboli „Peklo severu“, prověří každého cyklistu na maximum. Na kočičích hlavách nerozhodují jen silná stehna, ale i precizní strategie výživy. Podívejte se, jak na tomto extrémním...

Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Komerční sdělení
Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2026 zná vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov.

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Komerční sdělení

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Komerční sdělení
Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Jubilejní ročník přinese hvězdné koncerty, květinové expozice i program po celých Litoměřicích.

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Komerční sdělení

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

14. dubna 2026

Léto ve Skiareálu Špindlerův Mlýn: hory plné zážitků pro každého

Komerční sdělení

Skiareál Špindlerův Mlýn zahajuje letní sezónu 1. května 2026 a zve návštěvníky na pobyt na horách plný aktivního pohybu, ale i odpočinku v nezapomenutelné atmosféře krkonošské přírody. Pro ty, kteří...

14. dubna 2026

Chomutovská žákyně porazila všechny a náleží jí titul Mladý zemědělec

Komerční sdělení
Semifinálové kolo v Lovosicích vyhrála Anna Cinková

Semifinálové kolo soutěže Mladý zemědělec se uskutečnilo na Střední odborné škole technické a zahradnické v Lovosicích. Do celostátního finále tak postupuje Anna Cinková a Martin Ktoda.

14. dubna 2026

Hubení vosího hnízda bez obav! Rychlá a efektivní pomoc specialistů

Komerční sdělení
Hubení vosího hnízda bez obav! Rychlá a efektivní pomoc specialistů

Pozor na invazi vos! Hnízda se rychle množí a ohrožují bezpečí bodnutím doma i venku. Obavy zda je vosí hnízdo pod střechou nebo v zahradě? Experti na hubení vosího hnízda přijedou okamžitě, bezpečně...

14. dubna 2026

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

14. dubna 2026

Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení
Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Východočeský Vamberk ale už téměř devadesát let patří mezi místa, odkud putují do světa výrobky, bez nichž by moderní civilizace jednoduše nefungovala. Svařovací dráty ze závodu společnosti ESAB...

13. dubna 2026

Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení
Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Východočeský Vamberk ale už téměř devadesát let patří mezi místa, odkud putují do světa výrobky, bez nichž by moderní civilizace jednoduše nefungovala. Svařovací dráty ze závodu společnosti ESAB...

13. dubna 2026

Pět chyb při výběru dveří, které se prodraží. Jak se jim vyhnout?

Komerční sdělení
Pět chyb při výběru dveří, které se prodraží. Jak se jim vyhnout?

Stavba nebo rekonstrukce domu je maratonem tisíců rozhodnutí. Často se stává, že u prvků, které přicházejí na řadu až v závěru, začne docházet dech i rozpočet. Typickým příkladem jsou interiérové...

13. dubna 2026

Když spotřebiče vyprávějí příběhy: nová kampaň MORA

Komerční sdělení
Když spotřebiče vyprávějí příběhy: nová kampaň MORA

Spotřebiče jako součást rodinných příběhů i emocí. Právě na tomto principu staví nová kampaň „Rodinné dědictví“, s níž MORA přichází s moderním komunikačním konceptem. Ten boří stereotypy bílé...

13. dubna 2026

Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Komerční sdělení
Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Jubilejní ročník přinese hvězdné koncerty, květinové expozice i program po celých Litoměřicích.

13. dubna 2026

Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Komerční sdělení
Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout

Rozhovor s Adamem Fendrychem, provozním ředitelem Vodovodů a kanalizací Pardubice.

13. dubna 2026

