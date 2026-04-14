Budoucnost patří dovednostem. CzechSkills ukázaly, co umí nová generace

Akce přivedla přes 150 studentů z celé České republiky a ukázala, že kvalitní odborné vzdělávání dnes znamená mnohem víc než jen zvládnutí řemesla. Klíčová je schopnost obstát v reálných pracovních podmínkách a reagovat na potřeby trhu práce. Právě to si soutěžící na CzechSkills vyzkoušeli – od stavebních oborů přes služby až po robotiku a automatizaci.
Návštěvníci mohli přímo na místě sledovat vznik stavebních konstrukcí, práci obkladačů či instalatérů, ale také programování, práci s roboty nebo ukázky službových profesí, například kadeřníků či cukrářů. CzechSkills tak nabídly živý obraz současného trhu práce i dovedností, které jsou dnes potřeba.
CzechSkills ale nejsou jen soutěž. Představují také snahu zvyšovat atraktivitu odborného vzdělávání, posilovat jeho prestiž a ukazovat, že řemeslné i technické obory mají v dnešní době velkou hodnotu i perspektivu. Zároveň jsou ukázkou toho, jak by mělo odborné vzdělávání vypadat: propojené s praxí, s aktivním zapojením firem a zaměřené na skutečné dovednosti. Právě nedostatek kvalifikovaných pracovníků je jedním z největších problémů české ekonomiky a brzdí další rozvoj firem, zejména v technických a řemeslných oborech.
Řešením je užší spolupráce škol, zaměstnavatelů a státu. Stále větší důraz se proto klade na duální vzdělávání, kdy se studenti učí přímo v reálném pracovním prostředí. Tento model umožňuje lépe propojit teorii s praxí a připravit absolventy na konkrétní potřeby trhu práce.
Důležitá je také změna pohledu veřejnosti. CzechSkills ukazuje, že odborné vzdělávání není alternativou „druhé volby“, ale plnohodnotnou a perspektivní kariérní cestou.
Význam akce podtrhla i účast řady hostů. Významným hostem byla první dáma Eva Pavlová, která si prohlédla jednotlivé soutěžní disciplíny, ocenila úroveň soutěžících a symbolicky CzechSkills 2026 také zakončila. Nebo ministryně financí Alena Schillerová. Akci navštívil také herec Pavel Liška nebo youtuber Xnapy.
CzechSkills 2026 tak nebyly jen přehlídkou talentu, ale především silným signálem, že budoucnost české ekonomiky stojí na kvalitním odborném vzdělávání a lidech, kteří řemeslo i technické dovednosti perfektně ovládají.