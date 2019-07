Budoucnost kryptoměn nás všechny může překvapit

Kryptoměny jsou digitální měny, které jsou vytvořeny a spravovány pomocí pokročilých šifrovacích technik. Původně vznikly jako programátorský koncept decentralizované, neovlivnitelné a nepadělatelné měny, která měla umožnit ve velmi rychlém čase a s nízkými nebo nulovými poplatky převést velké množství peněz. Anonymně a kamkoliv.

První virtuální měnou se v roce 2009 stal bitcoin. Právě ten v následujících letech zaznamenal velký nárůst a v dubnu 2013 přilákal významnou pozornost investorů a médií, když dosáhl rekordního kurzu 266 USD za bitcoin. Jeho hodnota ale neustále kolísá, a proto se poslední dobou vedou bouřlivé debaty o jeho budoucnosti. Mají kryptoměny uplatnění i do budoucna? Nahradí konvenční měny, nebo se jedná jen o módní výstřelek, který odvane čas?

Bitcoiny jsou vytvářeny digitálně prostřednictvím procesu „těžby“ (mining), který vyžaduje výkonné počítače pro řešení složitých algoritmů. V současné době je odměna za každý vytěžený blok 12,5 BTC. Blok se vytěží za necelých 10 minut. Tato odměna se díky procesu zvaný „halving“ každé cca 4 roky sníží na polovinu. Příští halving proběhne už příští rok. A před každým halvingem cena rostla prudce nahoru, jinak by se těžařům dále nevyplatilo těžit. Růst se očekává i tentokrát. Do roku 2030 bude vytěženo přes 98 % všech bitcoinů, maximálně jich bude jen 21 milionů.

Dnes existuje vedle bitcoinů přes 2300 různých kryptoměn. Mezi nejznámější dále patří monero, ethereum nebo litecoin.

Úskalí kryptoměn

Počet obchodníků, kteří přijímají kryptoměny, neustále roste, ale stále jsou v menšině. Aby se bitcoin a další virtuální měny staly široce používanými, musejí nejprve získat uznání mezi spotřebiteli. Obávají se také vysokého rizika, potenciální cenové manipulace a vysokých požadavků, které jsou na investory kladeny.

Budoucnost kryptoměn

V roce 2011 Bitcoin vzrostl za pár dní z méně než 1 dolaru na bezmála 30$. V roce 2013 se dokázal během 2 měsíců vyšplhat ze 120$ na více než 1100$ a od poloviny roku 2017 do konce roku vzrostl z 1000$ až na 20 000$.

Někteří ekonomičtí analytici předpovídají, že velká změna v kryptoměnách je připravena, když na trh vstupují institucionální peníze. Kromě toho existuje možnost, že kryptoměny budou nasazeny na největším elektronickém burzovním trhu světa Nasdaq, což by ještě více zvýšilo důvěryhodnost kryptoměn a jejího využití jako alternativy ke konvenčním měnám. Někteří experti předpokládají, že pokud by byly schváleny bitcoinové ETF (Exchange Traded Fund), pomohlo by to důvěryhodnosti kryptoměn a umožnilo vstup institucionálních investorů. ETF by určitě usnadnilo lidem, zejména institucím investovat do bitcoinu. Česká národní banka se zatím regulaci kryptoměn nehodlá věnovat, považuje ji totiž spíše za komoditu jako například zlato.

Budoucnost začíná právě teď?

Celý loňský rok kurz bitcoinu padal, z rekordních 20 000 USD až pod hranici 4 000 USD, kde vydržel až do počátku letošního roku. Od té doby ale každý měsíc výrazně posiluje. Cena bitcoinu je nyní o třetinu vyšší než před téměř rokem a půl, kdy začal takzvaný „medvědí trh“, tedy sestupný cenový cyklus.

Primární úpisy digitálních mincí (ICO), které často bývají nástrojem podvodníků, může nahradit bezpečnější metoda úpisů Security Token Offerings (STO), která nabízí virtuální mince reprezentující podíl na jmění dotyčné firmy.

Blockchain bitcoinu aktuálně zvládne maximálně 7 transakcí za vteřinu, zatímco během sekundy může systém platebních karet VISA provést celých 24 tisíc transakcí. Pomoci má systém Lighting Network, který byl spuštěn v lednu 2018. Vedle zrychlení přinesl i zlevnění.

Ještě v roce 2019 se chystá spuštění kryptoměnové burzy Bakkt, za kterou stojí společnost Intercontinental Exchange, která provozuje Newyorskou burzu cenných papírů (NYSE). A Nasdaq plánuje ještě letos spustit svůj produkt Bitcoin Futures, což by mělo podpořit další růst ceny.

Naučte se proplouvat světem kryptoměn

Lákají vás kryptoměny? Přidejte se mezi žraloky! Sledujte Žralocisobě.cz a jejich facebookové stránky, kde najdete edukativní videa pro začátečníky i profesionály, pravidelné hot news i technické články.

Žraloci sobě!

Více informací najdete na www.zralocisobe.cz.