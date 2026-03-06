Budoucnost IT patří produktům, datům a AI, říká šéf Unicorn Systems

Jak byste shrnul loňský rok?
Předchozí rok byl pro Unicorn ve znamení solidních výsledků, ale i opatrnějšího trhu. V řadě oblastí se podařilo naplnit očekávání, zároveň ale bylo cítit, že nejistá ekonomická situace vede klienty k větší obezřetnosti při investicích. Ta se projevuje mimo jiné v IT, nebo odkládáním investic do budoucna.
Přesto Unicorn za poskytované produkty a služby utržil 5,3 miliard korun a získal 76 nových referencí od enterprise klientů. To je pro nás důležitý signál důvěry. Naše řešení dnes využívá více než 570 firem ze 40 zemí světa a přibližně 700 000 uživatelů platformy Plus4U. Právě schopnost spolehlivě dodávat komplexní projekty a dlouhodobě je provozovat je důvodem, proč se na nás klienti opakovaně obracejí i v době, kdy jsou investiční rozhodnutí výrazně opatrnější než v minulých letech.
Skupina Unicorn dnes zaměstnává více než dva tisíce lidí, kteří se podílejí na projektech realizovaných v podstatě po celém světě. Růst vnímáme především ve vzdělávání. Na Unicorn Vysoké škole studuje přes 1 250 studentů bakalářských a magisterských oborů. Další tisíce lidí se vzdělávají interně – v rámci Unicorn Top Gun Academy se nám povedlo vystudovat impozantních 300 000 lekcí za rok.
V posledních letech měníte portfolio směrem k produktovým řešením s vyšší přidanou hodnotou. Proč?
Na posunu směrem k produktově orientovaným řešením pracujeme systematicky už více než 15 let, a mám radost, že dnes velmi dobře odpovídá potřebám klientů. Čím dál víc poptávají řešení s jasnou business přidanou hodnotou, která jsou rychle nasaditelná a staví na zkušenostech z praxe. Často nemají kapacitu ani chuť „vymýšlet to od nuly“, ale chtějí ověřenou skládačku, kterou mohou využít relativně rychle.
Pro nás je to důležité i z pohledu dlouhodobé stability podnikání. Úspěšný podnik podle nás stojí na tom, že dlouhodobě přidává hodnotu zákazníkům prostřednictvím produktů a služeb, má motivované lidi, je společensky prospěšný a zároveň prosperuje – protože bez prosperity nemůžete dlouhodobě investovat do lidí, vývoje ani vzdělávání.
V praxi se to v loňském roce projevovalo mimo jiné tím, že rostl podíl obratů z produktově orientovaných řešení, zatímco klesal podíl klasického sourcingu a tradiční infrastruktury. To je mimo jiné důsledek toho, jak se stal cloud napříč obory standardem.
Energetika patří mezi vaše nejsilnější domény. Jaké projekty z této oblasti považujete za nejzásadnější?
U projektů v energetice je „nejzásadnější“ vždy trochu relativní – typicky jsou to ty, které právě běží, mají termín a opravdu posouvají věci dopředu. Pokud bych měl uvést konkrétní projekty, na prvním místě je SMARTA pro Swissgrid. Nad naším produktem Griffin vyvíjíme generačně nové řešení, které bude tvořit klíčovou část dispečerského systému a v reálném čase řídit švýcarskou přenosovou soustavu. Pro Unicorn je to i otevření nového segmentu – řešení s potenciálem uplatnění i v dalších zemích.
Dalším významným projektem je AFLEX, dočasné řešení pro podporu procesů agregace a obchodování s flexibilitou, které se stane jedním z hlavních systémů pro fungování Elektroenergetického datového centra. Zadavatelem je ČEPS a i zde vzniká řešení s ambicí přesáhnout rámec České republiky. Velmi úspěšní jsme rovněž v Irsku, kde realizujeme řadu projektů nad naší platformou Damas, které jsou klíčové pro transformaci irské energetiky směrem k bezuhlíkové energetice při zachování všech parametrů bezpečného provozu. Navíc v prostředí rychle rostoucí spotřeby způsobené výstavbou velkých datových center.
Více než polovina vašich příjmů pochází ze zahraničí. Co rozhoduje o tom, že si zahraniční partneři vybírají právě vás?
Z naší zkušenosti rozhodují hlavně dvě věci. První je spolehlivost, která se nejlépe dokládá referencemi. O spolehlivém dodavateli může mluvit každý, ale to, že vás klienti opakovaně vybírají a potvrzují, že dodávka opravdu funguje, je nejpevnější argument. I proto bereme velmi vážně nejen samotný obrat, ale i to, kolik nových referencí získáváme. Jak jsem již zmínil, v předchozím roce to bylo 76 enterprise referencí.
Druhá věc je produktová nabídka s vysokou business přidanou hodnotou. Naše produkty jako Damas, Lancelot nebo Griffin jsou konkurenceschopné vůči řešením hráčů typu Siemens nebo General Electric. Zároveň jsou postavené na společné architektuře, naší digitální stavebnici Unicorn Universe Digital-twin Construction Kit, díky níž je můžeme kombinovat, doplňovat o další funkčnosti, např. geoinformatiku, propojovat datové vrstvy včetně digitálních dvojčat a přidávat AI tam, kde to dává smysl.
V letošním roce tedy očekáváme ještě výrazně rychlejší nárůst v zahraničí. Česká republika tvořila v minulém roce necelých 48 %, pro rok 2026 předpokládáme podíl kolem 40%.
O umělé inteligenci dnes mluví téměř každá technologická firma. V čem je váš přístup k AI jiný?
Přístup Unicornu k AI se liší primárně v tom, že AI nevnímáme jako „přidání chatbota“. Bereme ji jako enterprise schopnost, která musí splňovat stejné nároky jako jakýkoliv jiný klíčový informační systém – bezpečnost, řízení přístupů, spolehlivost, integraci i provozní kontrolu. Zatímco někdo řeší primárně zpřístupnění generického copilota, my řešíme, jak AI reálně zapojit do procesů a systémů zákazníků a pracovat s jejich daty v rámci pravidel organizace.
I proto stavíme uuAiChat jako platformu pro agentní scénáře v podnikovém prostředí, která umožňuje vytvářet AI agenty pro konkrétní potřeby organizace, napojit je na relevantní datové zdroje a předkládat výstupy uživatelům vždy s ohledem na jejich oprávnění. Uživatel si zvolí formu výstupu, například stručný přehled, detailní analýzu nebo podklady pro prezentaci a agent výstup připraví.
Důležité je i to, že AI bereme jako dalšího člena týmu, kterého musíme učit, dávat mu kontext a kontrolovat jeho práci. Zodpovědnost za výstup nakonec vždy nese člověk a organizace. A v praxi pro nás AI znamená hlavně nástroj ke zvýšení produktivity a přesnosti práce lidí, nikoli zkratku k jejich nahrazení.
Jakou roli hraje v této oblasti Unicorn Research Center a propojení výzkumu s reálnými projekty pro klienty?
Unicorn Research Center pro nás představuje klíčový most mezi výzkumem a vývojem reálných produktů a řešení pro zákazníky. Díky úzké spolupráci výzkumníků s našimi vývojovými a projektovými týmy dokážeme velmi rychle ověřovat, kde má umělá inteligence skutečný přínos a kde naopak její nasazení smysl nedává. Velkou výhodou totiž je, že výzkumný tým dostává podněty přímo z konkrétních projektů a potřeb klientů.
V praxi to zrychluje řešení problémů, které by se bez expertního know-how hledaly těžko, a pomáhá nám posouvat produkty směrem k tomu, aby v některých případech byly od začátku navržené jako AI-native. Tedy aby AI nebyla pouze doplněk, ale jádro toho řešení.
Dlouhodobě investuje také do vzdělávání. Proč je pro vás tato oblast strategicky důležitá?
Vzdělávání považujeme za jeden z klíčových faktorů konkurenceschopnosti. Proto dlouhodobě investujeme do rozvoje našich spolupracovníků prostřednictvím Unicorn Top Gun Academy, která je systematicky a dlouhodobě vzdělává. V roce 2007 jsme navíc založili Unicorn Vysokou školu, abychom vzdělávání otevřeli i širší veřejnosti a využili synergie mezi tím, jak rozvíjíme naše lidi, a tím, co se učí studenti.
Dnes si navíc jednotlivci i firmy čím dál více uvědomují, že znalosti získané během studia samy o sobě pro dlouhodobý profesní rozvoj nestačí. Technologie i způsob práce se mění tak rychle, že lidé i firmy musí umět průběžně doplňovat kompetence. Právě to se promítá do rostoucí poptávky po celoživotním vzdělávání, kterou vnímáme napříč obory. Trendem jsou primárně kratší a flexibilnější formáty, například mikrocertifikáty, které umožňují rychle reagovat na měnící se požadavky na znalosti a cíleně doplňovat dovednosti tam, kde je to v daném okamžiku nejvíce potřeba.
Na Unicorn Vysoké škole máte studenty z více než 20 zemí světa a škola dál roste. Jak vnímáte roli soukromého vysokoškolského vzdělávání v oblasti IT a AI v Česku?
IT, a dnes i AI, se postupně stává stejně základní gramotností jako jsou jazyky. Diskuze se už nevede o tom, jestli se to učit, ale jak to dělat bezpečně a prakticky, a jak to správně používat. A právě v tom je velká hodnota propojení vysoké školy s praxí. Výuka musí umět rychle absorbovat nové technologie a přetavit je do praktických dovedností.
Unicorn Vysoká škola má výhodné postavení v tom, že může stavět na zkušenostech Unicornu z reálných projektů a zároveň má své výzkumné centrum, které přináší know-how přímo do výuky. Kromě toho kombinujeme prezenční výuku s online formami, což umožňuje studium i studentům ze zahraničí.
Na co se chcete v následujících letech nejvíce soustředit?
Nadále se budeme zaměřovat na rozvoj naší digitální platformy Unicorn Universe, abychom na ní mohli vytvářet nové produkty, nové funkcionality a mimo jiné i nová digitální dvojčata. Zároveň budeme dál investovat do vzdělávání – jak našich lidí, tak i širší veřejnosti.
A třetím velkým tématem je pokračující integrace AI všude tam, kde dává reálný smysl a přidanou hodnotu. Klíčové totiž bude, jak se ji komu podaří integrovat do každodenní práce s cílem zvýšit produktivitu lidí, ne je nutně nahradit.
Jan Jaroš
Je generálním ředitelem a předsedou představenstva Unicorn Systems, a.s., zodpovědným za řízení podniku, definování strategie, dlouhodobý rozvoj a plnění cílů. V letech 2002–2015 se věnoval jako obchodní ředitel a člen představenstva péči o klíčové klienty a růst Unicornu v ČR i v zahraničí. Dlouhodobě se podílí na realizaci klíčových projektů Unicornu a jejich implementaci v bankovnictví, energetice, obchodu a průmyslu. Své zkušenosti z praxe v oblasti informačních technologií, vývoje a managementu již téměř deset let předává studentům Unicorn Vysoké školy. Do Unicornu nastoupil v roce 1994 jako programátor. Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení technického v Praze.