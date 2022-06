Budou se jednou v Beskydech toulat velbloudi? „Boj o vodu“ pokračuje

Nedostatek vody, plýtvání nebo špatné hospodaření s vodou jsou současné problémy, které stále více zasahují do naší krajiny i našich životů. U příležitosti Mezinárodního dne boje proti suchu a rozšiřování pouští proto Radegast realizoval průvod velbloudů v Praze a v Ostravě, který zamířil i k Radegastovnám. „Velbloudi, kteří jsou symbolem sucha a pouští, spolu s námi upozorňovali na to, že zadržování vody v krajině a péče o vodní zdroje jsou nesmírně důležité aktivity. Pokud se do toho všichni pořádně nepustíme, tak se budeme s velbloudy možná setkávat nejen v průvodech,“ vysvětluje Josef Jalůvka, manažer značky Radegast.

V péči o veřejnou zeleň mohou například pomoci speciální zavlažovací vaky pro stromy. Díky nim stromy překonají sušší období a dochází také k významné úspoře vody potřebné na jejich zavlažování. Zavlažovací vaky uvolňují vodu do půdy postupně, takže samotné zalévání je efektivnější a stromy mají větší šanci na uchycení. Každý vak pojme několik desítek litrů vody a dá se po vyprázdnění snadno přesunout k dalšímu stromu.

„Právě takové zavlažovací vaky Radegast poskytne zdarma nejsušším obcím v Česku. Pomoci může každý. Stačí si dát od 17. do 26. června pivo Radegast v hospodě nebo si ho koupit domů v lahvi či plechovce a vložit vyfocenou účtenku na náš web www.radegast.cz. Čím více účtenek dorazí, tím více zavlažovacích vaků Radegast nakoupí,“ doplňuje Josef Jalůvka.

Pivovar Radegast je v oblasti ochrany vodních zdrojů dlouhodobě aktivní, jde příkladem a snaží se ostatní inspirovat. Přímo ve svém nošovickém pivovaru snižuje množství vody potřebné pro vaření piva a patří v tom mezi absolutní světovou špičku.

Radegast také vytvořil systém propojených rybníčků, které přírodním způsobem čistí dešťovou vodu odtékající z pivovaru. Pomáhá s péčí o mokřady, s údržbou svodnic na lesních cestách nebo podporuje výsadbu stromů. Prostřednictvím grantového programu Radegast lidem zase podporuje projekty, které pomáhají zadržovat vodu v krajině nebo pracují s využitím dešťové vody.

„Péče o krajinu a vodní zdroje jsou témata, která bychom neměli brát na lehkou váhu. Vzít si „na vlastní hrb boj o vodu“ by měl každý z nás, protože zachovat naši jedinečnou krajinu budoucím generacím se nám podaří jen v tom případě, pokud se současným problémům a zároveň výzvám všichni postavíme čelem. A pomůže přitom každá, byť sebemenší akce, protože každá kapka má smysl,“ dodává na závěr Josef Jalůvka.