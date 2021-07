Budou bazény? A kam až porostou jejich ceny?

Kdo si chtěl koupit nový byt, přistavět garáž, pořídit zapuštěný bazén nebo opravit fasádu, ten bude muset od nynějška sáhnout do peněženky mnohem hlouběji.„Měl jsem v plánu zateplit chatu a potřeboval jsem dokoupit ještě pár desek polystyrénu,“ popisuje šokující zkušenost z prvního červencového dne Jiří Bílek z Olomouce. „Proti loňsku byl o polovinu dražší, ale měl jsem tedy sakra kliku. Druhý den ho skokově zdražili o dalších 120 procent! To je šílené.“

Kde se spirála zastaví?

Nikdo neví. Zkušenost z minulých krizí však říká, že ceny umí růst závratně rychle, ale klesat se jim nechce dlouhé roky. Ekonomové jsou zajedno. Nastupuje „druhá fáze globální pandemie“, ta ekonomická. Na celém světě byla těžce narušena výroba i obchodní vztahy a s vážnými problémy se potýká doprava.



Teď, nebo už nikdy?

Veliké problémy se točí samozřejmě i kolem rodinných bazénů. „Naši dodavatelé z tuzemska, USA, Portugalska i dalších zemí už avizují, že ceny, za které jsme od nich bazénové komplety nakupovali loni a ještě letos na jaře, nejsou schopni do budoucna udržet,“ říká například ředitel bazénové divize společnosti Mountfield Bohdan Bláha, která je lídrem na českém trhu. Řada výrobců ohlašuje už pro letošní podzim nárůst cen až o 30 procent. „To si nepamatuji ani z minulé ekonomické krize,“ dodává Bláha.

Ale je tu ještě šance se dramatickému cenovému skoku vyhnout. Jasno má Zdeněk Pospíšil z Karlovarska. „Zapuštěný bazén jsme si chtěli pořídit příští jaro, ale když to všechno teď vidím, tak jsme se s manželkou rozhodli na nic nečekat a kupujeme ho hned. Protože napřesrok bychom na něj už asi neměli,“ říká pan Pospíšil.

Šance ještě jsou

Podobně teď uvažují i další zájemci o bazén.Jenže většina bazénářských firem má prázdné sklady, a tak slibuje svým zákazníkům bazény s dodáním až v příštím roce. Za jaké ceny? A nemůže se brzy stát, že budou bazény dokonce na pořadník? „Vyloučit teď asi nemůžeme nic,“ říká Bohdan Bláha z Mountfieldu. Nám se podařilo díky včasným jednáním s dodavateli zajistit dostatek bazénů a na začátku tohoto týdne máme k dispozici ještě 132 luxusních zapuštěných bazénů a za původní ceny. „Jsme schopni je lidem na zahradě instalovat ve velmi krátké době, takže by se ještě letos mohli koupat ve svém,“ dodává zástupce této firmy.

Bez betonu a na míru

K mání jsou špičkové zapuštěné bazény hned v pěti řadách. Stavebnicové modely Mercury, keramické Compact, design-kompozitní Métropole, sklokompozitní Coral a fóliové Ibiza. Podle Bláhy je teď největší zájem o portugalské stavebnicové bazény Mercury, a to hned z několika pochopitelných důvodů. Přijdou levněji, protože díky promyšlené konstrukci není potřeba k podpoře stěn jejich obetonování. Stěny jsou montovány na místě ze silných ocelových panelů. Proto není ani potřeba jeřáb, jako v případě bazénů monolitických. Tím se významně zkracuje i čas potřebný na realizaci bazénu. Délku, šířku i hloubku bazénů Mercury si lze nechat udělat takzvaně na míru. „S výběrem konkrétního modelu pomohou lidem naši bazénoví specialisté v kterékoliv firemní prodejně. Připraví nezávaznou kalkulaci a každému se osobně věnují od začátku realizace až do předání hotového bazénu,“ říká odborník z Mountfieldu Bohdan Bláha.

Nejde jen o bazény

S obřími potížemi s nedostatkem vstupních materiálů, kovů, tvrzených plastů, chemických přípravků nebo elektronických součástek se potýkají také výrobci široké škály bazénového příslušenství. Odborníci napříč celým oborem už varují před prudkým nárůstem cen tepelných čerpadel na ohřev vody, automatických vysavačů či pískových filtrací. Ale týká se to také populárních bazénových zastřešení, na jejichž výrobu je potřeba mnoho nedostatkového hliníku a speciálních plastových desek, nebo i běžných přípravků na ošetření vody.

Vlastní bazén poskytuje komfortní koupání celé rodině s pocitem bezpečí v soukromí. Na snímku stavebnicový bazén řady Mercury, model Algarve.

Ke svému bazénu covidpas nepotřebujete

S Michalem Dluhošem, obchodním ředitelem společnosti Mountfield, hovoříme o aktuální situaci na trhu s bazény.

Mezi prodejci bazénů prý panuje velký neklid. Čím to je?



Pravidla, která platila dříve, už neplatí. Ceny vstupních materiálů letí vzhůru a to skokově ovlivňuje ceny finálních výrobků. U investičních zakázek, jako je realizace rodinného bazénu, se to možná projevuje s malým zpožděním. Ale výrobci nám všem, kteří prodáváme bazény koncovým zákazníkům, už natvrdo signalizují, že nejsou schopni obvyklé ceny udržet a že v řádu týdnů a měsíců budou citelně zdražovat.

Dalo se to nějak předvídat?

Částečně ano. My v Mountfieldu jsme se na to připravovali už brzy na jaře, kdy bylo zřejmé, že se k cenové bouři schyluje. Bazény dovážíme například z USA nebo Portugalska, ale odebíráme je také od tuzemských výrobců. Jsme skutečně velcí odběratelé, a proto s nimi máme i úzké vztahy. Díky tomu jsme se dostali k cenným informacím o celosvětových trendech, mohli jsme je včas vyhodnotit a podniknout potřebné kroky.

Co jste udělali?

V březnu jsme se k výrobcům rozjeli. A zatímco jejich ostatní odběratelé přestávali bazény nakupovat, protože své plánované počty měli na sezonu už zajištěné, my jsme udělali přesný opak. Dali jsme výrobcům na stůl další objednávky. Jako jediní jsme se dohodli, že veškerá jejich červnová a červencová výroba bude jen pro nás. Prostě jsme skoupili výrobní kapacity. Výrobci se mohli včas předzásobit potřebným materiálem a díky tomu mohli pro nás a naše zákazníky vyrobit větší množství bazénů za původních cenových podmínek.

To byl odvážný postup. Vyplatil se?

Doufali jsme, že to rozhodnutí bylo správné. A měli jsme štěstí. Díky dodatečným objednávkám máme za původní ceny připraveno ke dnešku ještě asi 130 luxusních bazénů ze všech pěti typových řad. To je pro zákazníky výborná zpráva, protože konkurenční prodejci už nemají ve skladech nic, nebo jen velmi omezený výběr. A tak mohou svým zákazníkům bazény pouze slíbit s tím, že jim je dodají až v příštím roce. Otázkou je, za kolik.

Kam až se do té doby ceny pohnou?

Na rovinu říkám, že tak silné zdražování oceli, plechů i speciálních plastů překvapil i nás. Takže, kolik mohou stát bazény příští rok? Očekávám, že lidé, kteří se pro bazén nerozhodnou nyní, ale budou čekat, si na jaře 2022 pěkně připlatí. Můj osobní odhad je, že se ceny zvýší minimálně o 30 procent. A to nemluvím o stavební přípravě a finální úpravě okolí bazénu, například o dlažbě. Všechno je to tak drsné, že spousta lidí už napřesrok na hezký bazén prostě mít nebude.

Co je vlastně důvodem takového zdražování?

To je podstatná otázka. Primárně je důvodem nedostatek vstupních materiálů. Obecně se málo vyrábí a k tomu celosvětově vázne doprava. Může se stát, že bazénů bude dokonce nedostatek, a to by jejich cenu katapultovalo do dalších výšin.

Jak z toho ven?

Radím prostě na nic nečekat. Letošní pořízení bazénu je asi na dlouhou dobu poslední příležitostí nejen ušetřit, ale i rozumně investovat peníze, které jsou ohroženy inflací. O významném zhodnocení nemovitosti ani nemluvě. Všichni víme, jak je teď cestování na dovolenou komplikované, a spousta lidí si uvědomuje, že k příjemnému a bezpečnému koupání na své zahradě nějaké covidové doklady mít nemusí. A jak už jsem říkal, my v Mountfieldu jsme schopni dodat lidem ještě během tohoto léta na 130 bazénů za původní ceny. Máme nejen velký výběr, ale i vlastní odborně vyškolené montážní posádky na rychlou a kvalitní realizaci.