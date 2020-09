Budeme muset máknout dalších 71 let, abychom těch 500 miliard vydělali

Uvažujme, že průmysl pracuje s maržemi kolem 5 %, to tvoří zisk před zdaněním. Daně do výpočtu zapojovat nebudu, protože z roku 2020 si výrobní firmy odnesou ztráty, které budou v následujících letech uplatňovat. Abychom tedy vytvořili těch 500 miliard zisku budeme muset vyrobit a prodat zboží za 10 000 miliard korun. No to je jednička a za ní 13 nul.

Jen pro srovnání HDP za rok 2019 byl 5 600 miliard korun. Potřebovali bychom tedy zvýšit HDP o obrovských 178 %. Budeme-li uvažovat s průměrným růstem HDP o 2,5 %, tak na ta krizová opatření vlády budeme vydělávat následujících 71 let.

Poslední kačku z dluhu tedy budou splácet ty děti, kterým jsou teď dva roky, v 73 letech budou mít splaceno.