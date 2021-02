Bude v ČR kde bydlet? Očekávat můžeme renesanci družstevního bydlení

Představitelé veřejné správy, samosprávy, ale také zástupci odborné veřejnosti se na online Saint-Gobain Fóru shodli, že částečné zlepšení by mohla přinést aktuální Koncepce bydlení České republiky 2021+ z pera Ministerstva pro místní rozvoj, která slibuje investiční program pro oblast družstevního bydlení. Příležitost v renesanci družstev pak vidí i hlavní město, které chce pro výstavbu bytů nabídnout městské pozemky.

Jak vyplývá z dat představených na dnešním Saint-Gobain Fóru, Češi preferují vlastnický typ bydlení ideálně v blízkosti svého zaměstnání. Za luxus nedojíždět za prací jsou schopni investovat částky dosahující řádově desítek milionů. Dle Tomáše Kadeřábka, ředitele Asociace developerů ČR, však vysoká cena bytů není ovlivněna jen lokalitou, ale také požadavky na životní prostředí, a tedy užívání šetrných stavebních materiálů. „Lidé chtějí, aby bylo jejich bydlení zdravější, splňovalo požadavky na energetickou úspornost, akustiku a podobně. My právě takové materiály máme, protože v dnešní době si nemůžeme dovolit nebýt připraveni tyto požadavky splnit,“ potvrzuje Miloš Hutník z divize Weber Skupiny Saint-Gobain.

Zvyšující se nároky Čechů na bydlení přitom stavebníci i developeři vnímají u všech forem. „Ne všichni lidé však dosáhnou na hypoteční úvěr na vlastní bydlení nebo se chtějí zadlužit na celý život, ti pak volí bydlení nájemní,“ doplňuje Miloš Hutník. Ve vlastním přesto žije až 70 % Čechů, zhruba 20 % v nájemním bytě a 10 % připadá na byty družstevní. Na západě je přitom trend přesně opačný. Odborníci odhadují, že zájem o nájemní i družstevní bydlení bude v ČR narůstat s tím, jak se celkově bude měnit vztah k bydlení.

„Výrazná poptávka po pracovní síle v některých krajských městech s sebou nese i poptávku po nájemním bydlení, jehož obliba mírně roste,“ potvrzuje Jan Hrubý, generální ředitel a viceprezident RE/MAX ČR. I stát proto reaguje na měnící se trh s bydlením, mj. posílením podpory právě nájemního a družstevního bydlení, a to prostřednictvím nové Koncepce bydlení 2021+ Ministerstva pro místní rozvoj, navazující na Koncepci, která platila až do roku 2020 a jejímž prostřednictvím se naplňovaly dotační programy ve všech formách bydlení. „Koncepce 2021+ bude vládě předložena v průběhu března. Její základní vizí je dostupné, stabilní

a udržitelné bydlení. Chceme zejména co největší nárůst nájemního bydlení a také představit nový investiční program pro družstevní byty,“ vysvětluje Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj.

Právě družstevních bytů je v České republice evidováno na 700 tisíc, podporu této formy bydlení vítá také Sdružení českých a moravských bytových družstev. „Poprvé se klade důraz na opomíjené družstevní bydlení. Pozitivně hodnotíme plánovaný registr družstevních bytů, který poskytne přehled o tom, kdo již čerpal státní podporu na výstavbu, a nebude tak docházet k opakovanému čerpání. Každý občan by měl mít nárok na to, aby se jednou této podpory účastnil,“ říká Martin Hanák, ředitel odboru metodiky SČMBD. Již nyní přitom existuje možnost získat úvěr se státní podporou na družstevní podíl.

Také Praha chystá projekt dostupných družstevních bytů. „Rozhodli jsme se pro renesanci družstevního bydlení, která má v Československu dlouhou tradici. Už za první republiky byly poskytovány pozemky města nebo státu družstvům, a lidé si tak mohli levněji pořídit bydlení. Praha by poskytla pozemky a spoluzakládala s občany družstva, družstevní byty by pak byly až o 30 % levnější než jiné byty běžně na trhu. Mojí ambicí je, aby alespoň 500 takových bytů vzniklo každý rok,“ říká k návrhu pražská radní Hana Kordová Marvanová. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, pak vnímá družstevní bydlení s podporou státu nebo města jako doplňkovou variantu. „Jako klíčové vidím uvolnit podmínky pro novou výstavbu. Družstevní bydlení není samospásné, přesto může částečně stlačit ceny nemovitostí nebo alespoň zpomalit jejich nárůst, ovšem nečekejme, že Praha bude nějak levná,“ uzavírá Lukáš Kovanda.

Praha

Pražan vydělá na vlastní byt za průměrných 14 ročních platů.

V prvním čtvrtletí roku 2015 byla průměrná prodejní cena 56 tisíc korun za m 2 , ve třetím čtvrtletí loňského roku to bylo 110 tisíc korun za m 2

, ve třetím čtvrtletí loňského roku to bylo 110 tisíc korun za m Ještě v roce 2015 se průměrný 70metrový byt v metropoli prodával za cenu kolem 3,9 milionu , dnes by stál 7,7 milionu korun.

, dnes by stál Od roku 2015 se v metropoli povolilo o polovinu méně bytů, než se prodalo.

Nových bytů se v Praze povoluje dlouhodobě málo, průměrně jen 3 byty na 1 000 obyvatel , například v Mnichově, Bratislavě nebo Vídni je to dvakrát až třikrát tolik.

, například v Mnichově, Bratislavě nebo Vídni je to V Praze bude chybět za 10 let kolem 100 tisíc bytů , tedy bydlení pro zhruba čtvrt milionu lidí.

, tedy bydlení pro zhruba čtvrt milionu lidí. Počet stavebních povolení: 2 477 (meziroční pokles o 5,4 %) za tři čtvrtletí 2020.

(meziroční pokles o 5,4 %) za tři čtvrtletí 2020. Zahájené byty: 3 569 (meziroční pokles o 27,2 %) za tři čtvrtletí 2020

(meziroční pokles o 27,2 %) za tři čtvrtletí 2020 Dokončené byty: 3 302 (meziroční pokles o 23,8 %) za tři čtvrtletí 2020

Formy bydlení

Cca 70 až 80 % českých domácností má vlastní bydlení, cca 20 % Čechů bydlí v nájmu, 10 % v družstevním bydlení

českých domácností má vlastní bydlení, cca Čechů bydlí v nájmu, v družstevním bydlení V podílu domácností s vlastním domem či bytem je Česká republika mezi zeměmi EU na 11. místě

Kolem roku 1989 bylo v ČR cca milion družstevních bytů, dnes je jich 700 tisíc

Zdroj dat: ČSÚ, SCMBD

