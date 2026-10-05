Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Propojení prevence, moderní diagnostiky a výzkumné biobanky umožňuje získat komplexní přístup k onemocnění před tím, než vznikne, v záchytu a také v jeho různých fázích, což je pro biomedicínský výzkum velmi cenné.
Včasný záchyt = včasná diagnostika onemocnění šetří čas pacienta a jeho úsilí, finance potřebné na léčbu, kapacity zdravotního systému a obvykle se pacienti často dokáží vrátit zpět do pracovního poměru snadněji než po náročné léčbě. „U onkologických onemocnění se jedná zejména o karcinom tlustého střeva, prsu, děložního čípku nebo prostaty, které lze zachytit včas či jeho rozvoji zabránit. Nicméně je potřeba si uvědomit, že řada civilizačních nemocí (diabetes mellitus, kardiovaskulární a onkologická onemocnění) vzniká ze stejného podhoubí - stejného stavu organismu a jedná se o různé projevy téhož. V rámci Centra onkologické prevence (COP) nabízíme vyšetření s přesahem i do dalších onemocnění, edukujeme v této oblasti již mnoho let“, zmiňuje vedoucí Oddělení preventivních onkologických prohlídek lékařka doc. MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
V biomedicínském výzkumu je nezbytné mít vzorky dostupné od zdravých dárců i pacientů v různých fázích onemocnění v čase, aby vědci mohli veškeré poznatky, mechanismy a metody dobře popsat a monitorovat. „Biobanka je něco jako knihovna lidského zdraví. Vzorky jsou knihy, které možná ještě dnes neumíme přečíst – ale za deset let už v nich můžeme umět najít něco zásadního. Právě proto jsou biobanky klíčovým partnerem ve výzkumu, neboť dlouhodobě ukládají vzorky spolu s dalšími souvisejícími informacemi a také je na výzkumné účely poskytují. Z tohoto důvodů vznikla v roce 2010 národní síť biobank BBMRI.cz (velká výzkumná infrastruktura), což je seskupení 8 biobank po celé České republice, kterou koordinuje Masarykův onkologický ústav.“, dodal výkonný ředitel biobanky na Masarykově onkologickém ústavu a výzkumník doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
Síť biobank BBMRI.cz nabízí vzorky od dárců s diagnózami onkologickými, ale také kardiovaskulárními, revmatologickými, populačními kohortami či poruchami krvetvorby. „Jako příkladovou studii bych zmínil studii prof. Holčapka z Univerzity Pardubice, který vyvinul nový detekční test rakoviny slinivky břišní. Při vývoji tohoto testu využil více než 1000 vzorků z BBMRI.cz v průběhu více než 10 let. Dalším příkladem je studie, kterou chceme zahájit. Jedná se o analýzu volné cirkulující DNA v krvi, kdy chceme predikovat či vyvrátit přítomnost nádoru či prekancerózy u lidí s pozitivním testem na okultní krvácení, který není příliš specifický“, uvádí doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
Díky COP a rozšíření skladovacích kapacit biobanky máme možnost nasbírat velmi unikátní kohortu zdravých dárců a také dárců s hereditami. „ Díky těmto infrastrukturám, dostupným vzorkům a datům můžeme pozorovat vznik onkologického onemocnění ještě bez projevů a do budoucna snad i ve fázi, kdy v těle teprve vzniká, což v budoucnu napomůže předpovědět či specifikovat rizika vzniku onemocnění přímo pro konkrétního jednotlivce.“, doplňuje vedoucí úseku molekulární patologie prof. Ondřej Slabý, Ph.D. a doc. MUDr. Jana Halámková, Ph.D.
Biobanky veškerý poskytovaný materiál skladují a poskytují pouze se souhlasem pacienta a pseudonymizují veškerá data, přičemž klíč je uložen ve zvenčí nedostupném nemocničním informačním systému, v případě metadat dochází k plné a nevratné anonymizaci dat.
Prevence a včasný záchyt mají pro veřejné zdraví zásadní význam, především prostřednictvím populačních screeningových programů. Jejich úspěch však závisí na tom, zda se k účasti podaří přimět širokou část populace, což se zatím nedaří v dostatečné míře.[MJHP1] Tato investice do zdraví společnosti nevrací obratem v rámci jednoho roku, ale jedná se dlouhodobý výhled bez ohledu na volební období. „Nejdůležitější součástí screeningových programů je člověk a ten člověk musí chtít jít prevenci naplnit, chtít jít na vyšetření a to vůbec není někdy jednoduché. Stále hledáme způsoby, jak motivovat občany, kteří o prevenci zatím neuvažují. Prevence je investice do budoucna pro každého z nás“, zdůrazňuje doc. MUDr. Jana Halámková, Ph.D. Podobně to také vidí pacient a zástupce Stomiků ILCO Oldřich Zima, který zmiňuje: „Prevence je součástí osobní zodpovědnosti každého z nás a je potřeba si uvědomit, že zdraví každého z nás je součástí veřejného zdraví. A když bude veřejnost v této oblasti vychována, mohlo by to snížit i strach plynoucí z preventivních programů či prohlídek u lidí, kteří pro prevenci dosud nic nepodnikli.“
Nevěděli jste o biobankách před přečtením tohoto článku? Nebo už jste o nich slyšeli? Zapojte se do probíhajícího průzkumu po celé České republice zaměřeného na zjištění reálného povědomí o biobankách, https://forms.gle/yH5pYdxMzE7cSHRG7.
Tato debata byla podpořena velkou výzkumnou infrastrukturou BBMRI.cz - projektem č. LM2023033, institucionální podporou Masarykova onkologického ústavu MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805) a Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR v rámci projektu č. NW26A-NUVR (Projekt je realizován v rámci spolupráce Národního ústavu pro výzkum rakoviny, NÚVR).