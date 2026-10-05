Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Komerční sdělení

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., Výkonný ředitel Banky biologického materiálu | foto: ČTK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Prevence nejsou jen prohlídky. Potřebujeme změnit postoj v myšlení, tak aby lidé dělali vše proto, aby vůbec onemocnění nevzniklo a zachovali si své zdraví co nejdéle!

Propojení prevence, moderní diagnostiky a výzkumné biobanky umožňuje získat komplexní přístup k onemocnění před tím, než vznikne, v záchytu a také v jeho různých fázích, což je pro biomedicínský výzkum velmi cenné.

Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Včasný záchyt = včasná diagnostika onemocnění šetří čas pacienta a jeho úsilí, finance potřebné na léčbu, kapacity zdravotního systému a obvykle se pacienti často dokáží vrátit zpět do pracovního poměru snadněji než po náročné léčbě. „U onkologických onemocnění se jedná zejména o karcinom tlustého střeva, prsu, děložního čípku nebo prostaty, které lze zachytit včas či jeho rozvoji zabránit. Nicméně je potřeba si uvědomit, že řada civilizačních nemocí (diabetes mellitus, kardiovaskulární a onkologická onemocnění) vzniká ze stejného podhoubí - stejného stavu organismu a jedná se o různé projevy téhož. V rámci Centra onkologické prevence (COP) nabízíme vyšetření s přesahem i do dalších onemocnění, edukujeme v této oblasti již mnoho let“, zmiňuje vedoucí Oddělení preventivních onkologických prohlídek lékařka doc. MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

V biomedicínském výzkumu je nezbytné mít vzorky dostupné od zdravých dárců i pacientů v různých fázích onemocnění v čase, aby vědci mohli veškeré poznatky, mechanismy a metody dobře popsat a monitorovat. „Biobanka je něco jako knihovna lidského zdraví. Vzorky jsou knihy, které možná ještě dnes neumíme přečíst – ale za deset let už v nich můžeme umět najít něco zásadního. Právě proto jsou biobanky klíčovým partnerem ve výzkumu, neboť dlouhodobě ukládají vzorky spolu s dalšími souvisejícími informacemi a také je na výzkumné účely poskytují. Z tohoto důvodů vznikla v roce 2010 národní síť biobank BBMRI.cz (velká výzkumná infrastruktura), což je seskupení 8 biobank po celé České republice, kterou koordinuje Masarykův onkologický ústav.“, dodal výkonný ředitel biobanky na Masarykově onkologickém ústavu a výzkumník doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Síť biobank BBMRI.cz nabízí vzorky od dárců s diagnózami onkologickými, ale také kardiovaskulárními, revmatologickými, populačními kohortami či poruchami krvetvorby. „Jako příkladovou studii bych zmínil studii prof. Holčapka z Univerzity Pardubice, který vyvinul nový detekční test rakoviny slinivky břišní. Při vývoji tohoto testu využil více než 1000 vzorků z BBMRI.cz v průběhu více než 10 let. Dalším příkladem je studie, kterou chceme zahájit. Jedná se o analýzu volné cirkulující DNA v krvi, kdy chceme predikovat či vyvrátit přítomnost nádoru či prekancerózy u lidí s pozitivním testem na okultní krvácení, který není příliš specifický“, uvádí doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Díky COP a rozšíření skladovacích kapacit biobanky máme možnost nasbírat velmi unikátní kohortu zdravých dárců a také dárců s hereditami. „ Díky těmto infrastrukturám, dostupným vzorkům a datům můžeme pozorovat vznik onkologického onemocnění ještě bez projevů a do budoucna snad i ve fázi, kdy v těle teprve vzniká, což v budoucnu napomůže předpovědět či specifikovat rizika vzniku onemocnění přímo pro konkrétního jednotlivce.“, doplňuje vedoucí úseku molekulární patologie prof. Ondřej Slabý, Ph.D. a doc. MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Biobanky veškerý poskytovaný materiál skladují a poskytují pouze se souhlasem pacienta a pseudonymizují veškerá data, přičemž klíč je uložen ve zvenčí nedostupném nemocničním informačním systému, v případě metadat dochází k plné a nevratné anonymizaci dat.

Prevence a včasný záchyt mají pro veřejné zdraví zásadní význam, především prostřednictvím populačních screeningových programů. Jejich úspěch však závisí na tom, zda se k účasti podaří přimět širokou část populace, což se zatím nedaří v dostatečné míře.[MJHP1] Tato investice do zdraví společnosti nevrací obratem v rámci jednoho roku, ale jedná se dlouhodobý výhled bez ohledu na volební období. „Nejdůležitější součástí screeningových programů je člověk a ten člověk musí chtít jít prevenci naplnit, chtít jít na vyšetření a to vůbec není někdy jednoduché. Stále hledáme způsoby, jak motivovat občany, kteří o prevenci zatím neuvažují. Prevence je investice do budoucna pro každého z nás“, zdůrazňuje doc. MUDr. Jana Halámková, Ph.D. Podobně to také vidí pacient a zástupce Stomiků ILCO Oldřich Zima, který zmiňuje: „Prevence je součástí osobní zodpovědnosti každého z nás a je potřeba si uvědomit, že zdraví každého z nás je součástí veřejného zdraví. A když bude veřejnost v této oblasti vychována, mohlo by to snížit i strach plynoucí z preventivních programů či prohlídek u lidí, kteří pro prevenci dosud nic nepodnikli.“

Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Nevěděli jste o biobankách před přečtením tohoto článku? Nebo už jste o nich slyšeli? Zapojte se do probíhajícího průzkumu po celé České republice zaměřeného na zjištění reálného povědomí o biobankách, https://forms.gle/yH5pYdxMzE7cSHRG7.

Tato debata byla podpořena velkou výzkumnou infrastrukturou BBMRI.cz - projektem č. LM2023033, institucionální podporou Masarykova onkologického ústavu MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805) a Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR v rámci projektu č. NW26A-NUVR (Projekt je realizován v rámci spolupráce Národního ústavu pro výzkum rakoviny, NÚVR).

Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Nejčtenější

Úhlové brusky DEK ve čtyřech modelech

Komerční sdělení
Úhlové brusky DEK ve čtyřech modelech

Zvládnou řezání, broušení i začišťování. Úhlová bruska je nářadí, které na stavbě ani v dílně dlouho neleží. Řeže ocelové profily a trubky, brousí svary, odstraňuje rez a staré nátěry, začistí povrch...

Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Komerční sdělení
Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Bílé šaty nebyly vždy samozřejmostí. Nová výstava odhalí proměny svatebních tradic.

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Komerční sdělení
Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Nejen to, co se učíme, ale také prostředí, ve kterém se učíme, formuje naši budoucnost.

Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Komerční sdělení
Klára Georges Jezdinská

Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí...

Srdce nebolí vždy. Den srdce připomíná význam prevence

Komerční sdělení

Právě na dnešní den každoročně připadá Světový den srdce, který upozorňuje na význam prevence kardiovaskulárních onemocnění. Ta patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na světě. Co může pro své srdce...

Otvíráme Saunový svět plný relaxu. „Jihlava si komfort zaslouží“

Komerční sdělení
Josef Eder

Saunový svět, který byl vybudován v areálu Vodního ráje, je hlavním impulzem pro celoroční návštěvnost jihlavského koupaliště. Nabízí pět různých saun, parní kabinu, velkou panoramatickou...

5. října 2026

Modernizace jako štít proti drahému teplu

Komerční sdělení
Karel Sajvera, jednatel společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem

Udržet stabilní cenu tepla a teplé vody už dávno není jen otázkou nákupu paliva, ale především otázkou modernizace technologií. Staré rozvody znamenají ztráty a následně i vyšší účty pro domácnosti.

5. října 2026

Zahrada bez zbytečné práce. 7 věcí, o které se nemusíte starat

Komerční sdělení

Lavičku schovat před zimou, plot natřít, shnilý záhon vyměnit. Zahrada dokáže zaměstnat víc než druhá práce. Přitom existují řešení, která jednou postavíte a dál téměř neřešíte. Český Traplast™...

5. října 2026

EDUCA 2026: Přijímačky bez paniky? Robin Řežábek ukáže jak

Komerční sdělení
Robin Řežábek

Znáte Doučka s Robinem? Po návštěvě EDUCA EXPO se to může změnit. Přímo mezi školami v Home Credit Areně najdete stánek Robina Řežábka, učitele, streamera a motivátora, který se zabývá přípravou na...

5. října 2026

Tábor realizuje výstavbu vodovodu a kanalizace ve Stoklasné Lhotě

Komerční sdělení
Stoklasná Lhota

V září 2025 byla ve Stoklasné Lhotě zahájena výstavba vodovodu, kanalizace, vodojemu a čistírny odpadních vod. Rok od zahájení realizace jsou již dokončeny hlavní vodovodní řady a kanalizační...

5. října 2026

Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Komerční sdělení
Klára Georges Jezdinská

Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí...

5. října 2026

Ve čtvrtém plzeňském obvodě přibydou v následujících letech strážníci

Komerční sdělení
Městští policisté dohlížejí na veřejný pořádek

Plzeňská Čtyřka je řadu let jedna z nejbezpečnějších částí Plzně. Podle policejních statistik je také letos v počtu trestných činů za všemi velkými obvody a současně třetí částí z celé Plzně s...

5. října 2026

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Kam by měla Praha investovat své peníze

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Kam by měla Praha investovat své peníze

Praha stojí před rozhodnutím, kam v příštích letech nasměrovat své investice. Za nejdůležitější považují Pražané především výstavbu nových bytů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu mezi obyvateli...

5. října 2026

Meningokok může ohrozit život během hodin. Pomáhá očkování

Komerční sdělení
Meningokok může ohrozit život během hodin. Pomáhá očkování

Meningokoková infekce může začít příznaky připomínajícími běžnou virózu, během několika hodin se ale může rozvinout v život ohrožující stav.

5. října 2026

Praha jako nikdy nedopsaná kniha

Komerční sdělení
Do zákoutí Židovského Města nechal Gustav Meyrink padat přízračný Golemův stín

Prahu můžete během víkendového výletu proměnit v pár stovek fotografií v mobilu, ale můžete ji také prožít. Zkuste se vydat po Praze a objevovat příběhy ze slavných knih. Není náhodou, že Praha patří...

5. října 2026

Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Komerční sdělení
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., Výkonný ředitel Banky biologického materiálu

Prevence nejsou jen prohlídky. Potřebujeme změnit postoj v myšlení, tak aby lidé dělali vše proto, aby vůbec onemocnění nevzniklo a zachovali si své zdraví co nejdéle!

5. října 2026

Nový autobusák nabídne příjemnější prostředí i parkování

Komerční sdělení
Nové autobusové nádraží nabídne příjemnější prostředí i parkovací místa.

Nová nástupiště kladenského „autobusáku“ už slouží cestujícím. Nástupní ostrůvky jsou osazeny digitálními označníky, čtyřmi zastávkovými přístřešky, lavičkami i desítkou stromů. Práce pokračují ve...

4. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.