Broumovsko: jeden den na poznání jeho krás zdaleka nestačí

Pokud se na česko-polské rozmezí vydáte, určitě byste neměli vynechat Adršpašsko-teplické skály, které nabízí několikakilometrový okruh poznávání krás pískovcových skal. Najdete tu tisíce skalních věží a výhledy, které vám doslova učarují. Nejvyšší věž Milenci sahá až do výše přesahující 81 metrů a působivý je i šestnáctimetrový Velký vodopád. Ojedinělým zážitkem je i průchod skalní uličkou, která má šířku pouhých 50 centimetrů.

Skály mají i velmi poutavou historii, nabízí například pohled na Gotickou branku z roku 1839. Nechal ji zde postavit Ludvík Karel Nádherný, který rovnou nechal vybudovat také síť turistických chodníků, mostů, lávek a množství schodišť.

Romantické pohledy najdete v tamní Křišťálové pískovně – jezírku s průzračnou vodou, které je výsledkem zatopení bývalého pískovcového lomu. Můžete se kolem něj vydat také na procházku, vede kolem něj stezka.

Skály jsou přístupné 365 dní v roce, a pokud si je chcete užít v poklidu, ideální dobou pro návštěvu jsou podzimní a zimní měsíce, kdy se v nich pohybuje zlomek návštěvníku oproti letnímu období. A zejména vyznavači bílého sportu ocení sjezdovku ve skiareálu Kamenec, upravené běžkařské stopy nebo množství treků na sněžnicích.

Broumovsko nabízí spoustu pamětihodností

„Na Broumovsku si ale přijdou na své i milovníci památek. Během návštěvy regionu byste si určitě neměli nechat ujít návštěvu kláštera Broumov, který je jedním z největších barokních klášterů u nás. Díky bohaté kulturní i vzdělávací nabídce se opět stává kulturním srdcem regionu. Nabízí mimo jiné unikátní zážitkovou možnost ubytování v původních mnišských celách,“ říká Jan Víšek z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Na návštěvu rozhodně stojí také broumovská skupina barokních kostelů od architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, která je označována za barokní perly Broumovska, nebo Poustevna Teplice nad Metují, která je unikátně dochovanou ivanitskou poustevnou. A co víc, její kostel je chráněnou kulturní památkou. I samotné srdce regionu, město Broumov, má co nabídnout. Historické centrum je městkou památkovou zónou a kromě již zmiňovaného kláštera zde najdete měšťanské domy, morový sloup a několik kostelů.

Tipy, kde složit hlavu a odpočívat

To je jen letmý výběr zajímavostí, které Broumovsko turistům nabízí. Bylo by škoda vydat se do něj jen na jeden den, na řadu tak při plánování cesty přichází volba ubytování, které dodá vašemu pobytu tu správnou tečku, abyste se do běhu všedních dnů vrátili dokonale odpočatí, plní sil a pocitu, že o vás bylo dokonale postaráno.

Chystáte-li se do skal, ideální výchozí polohu pro vaše výlety má hotel Orlík. Nachází se přímo u vstupu do Teplických skal a najdete v něm pohodlné pokoje a stylovou restauraci, kde si pochutnáte na skvělé gastronomii.

Jde o nově renovovaný eco-friendly hotel s tradicí od roku 1936, špičkově zařízený architektonickým studiem ADR. Samozřejmostí je bezplatnéparkování a internet, pokoje s vlastní koupelnou a toaletou, příjemným bonusem pak jsou cyklogaráž a pro majitele elektromobilů také stanice pro jejich nabíjení,“ popisuje přednosti hotelu Jan Víšek, jenž v Agentuře pro rozvoj Broumovska působí jako ředitel hotelové divize.

Pohodu si užijete také v hotelu Skalní Mlýn. V kompletně zrekonstruované budově historického mlýna najdete vše, co potřebujete k důkladnému odpočinku. Hotel se nachází na klidném místě na půli cesty mezi Adršpašským a Teplickým skalním městem, bezplatné parkoviště s dostatečnou kapacitou najdete v jeho těsné blízkosti, uzamknou vám zde zdarma kola, v ceně ubytování získáte i posilovnu a infrasaunu. O to, abyste měli i v žaludku jako v pokojíčku, se postarají kuchaři ve stylové restauraci s kachlovými kamny a bohatou nabídkou kvalitních vín, rumů a whisky, které zejména na podzim a v zimě přijdou vhod pro zahřátí.

Další a zdaleka ne poslední možností komfortního ubytování, je hotel Zámeček Janovičky. Ten leží na svahu Javořích hor, v klidu a zeleni malebné krajiny Broumovska.

Chloubou hotelu je bezesporu úchvatný výhled do Broumovské kotliny a na hřebeny Stolových hor, které ji ohraničují. Každý pokoj je vybaven koupelnou, kosmetikou, ručníky, lůžkovinami, toaletou, televizorem a bezplatným Wi-Fi připojením zdarma. I zde najdete kvalitní gastronomii souznící s moderními trendy v souladu se zdravou výživou. Restaurace v jednoduchém prvorepublikovém stylu nabízí sezónní a krajové speciality s maximálním důrazem na čerstvost a kvalitu používaných surovin,“ dodává Jan Víšek. Na své si zde na podzim přijdou houbaři, malebné okolí přímo vybízí k procházkám po lesích. A v zimě nezapomeňte přibalit lyže, nedaleko hotelu můžete brázdit svahy ve skiareálu Janovičky.

Příjemným bonusem je, že při rezervaci ubytování na oficiálních webových stránkách www.hzj.cz, www.hotel-orlik.cz a www.skalni-mlyn.cz získáte s promo kódem WELCOME slevu na ubytování.