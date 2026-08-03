Bouračka krok za krokem: Co dělat na místě nehody

Komerční sdělení

Bouračka krok za krokem | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Dopravní nehoda patří mezi situace, které dokážou během několika vteřin převrátit běžný den vzhůru nohama. Zejména první minuty po bouračce ale často rozhodují o tom, jak hladce proběhne likvidace škody a zda pojišťovna uzná všechny nároky.

Chyby v dokumentaci nebo nedostatek důkazů mohou celý proces výrazně zkomplikovat. Jak tedy postupovat, aby bylo vše v pořádku?

Nejprve zajistěte bezpečnost

Po nehodě zastavte vozidlo, zapněte výstražná světla a oblékněte si reflexní vestu. Následně označte místo nehody výstražným trojúhelníkem a zkontrolujte zdravotní stav všech účastníků. Pokud je někdo zraněný, okamžitě volejte záchrannou službu a policii.

Policii je nutné přivolat také v případě, že:

  • Škoda pravděpodobně přesáhne 200 tisíc korun
  • Došlo k poškození majetku třetích osob
  • Účastníci nehody se neshodnou na jejím průběhu

Vše pečlivě zdokumentujte

Jednou z nejčastějších chyb bývá nedostatečná dokumentace. Pojišťovny přitom fotografie často využívají jako klíčový důkaz při posuzování škody.

Vyfoťte celkovou situaci, postavení vozidel, detaily poškození, registrační značky i případné stopy na vozovce. Čím více podkladů budete mít, tím lépe. Důležité jsou také údaje o druhém řidiči, vozidle a pojištění.

Vyplňte záznam o dopravní nehodě

Pokud není nutné volat policii, měli by oba řidiči vyplnit společný záznam o dopravní nehodě. Dokument musí obsahovat popis situace, nákres nehody, údaje o vozidlech a podpisy obou stran.

Náš tip: Novinkou posledních měsíců je také online aplikace Bouračka.cz, která umožňuje vyplnit záznam elektronicky přímo na místě nehody. Součástí jsou fotografie, GPS poloha i automatické odeslání podkladů pojišťovně. Aplikace je určena pro nehody bez zranění a bez nutnosti zásahu policie.

Bouračka krok za krokem

Neopravujte auto dřív, než škodu nahlásíte

Řada řidičů chce mít nepříjemnou situaci co nejrychleji za sebou a nechá vozidlo opravit ihned po nehodě. To ale nemusí být nejlepší řešení. Pojišťovna zpravidla potřebuje zdokumentovat rozsah škody a v některých případech provést prohlídku vozidla likvidátorem.

Proto se vyplatí s opravou počkat alespoň do chvíle, než pojišťovna potvrdí, že má všechny potřebné podklady.

Nehodu nahlaste co nejdříve

Samotné nahlášení škody byste neměli odkládat. Většina pojišťoven dnes umožňuje oznámení online, telefonicky i prostřednictvím mobilních aplikací. K dispozici mějte záznam o nehodě, fotografie a případně policejní protokol.

„Po nehodě je důležité získat dostatek důkazů, zejména fotografie a správně vyplněný záznam o dopravní nehodě. Právě tyto podklady mohou výrazně urychlit vyřízení pojistné události,“ říká Tereza Procházková z Klik.cz.

Důkazy mohou ušetřit tisíce korun

Likvidace škody bývá ve většině případů rutinní proces. Pokud ale chybí fotografie, podpis druhého účastníka nebo přesný popis nehody, může se celý postup prodloužit nebo zkomplikovat. Pečlivá dokumentace, správně vyplněný záznam a včasné nahlášení škody jsou jediným způsobem, jak zajistit, že pojišťovna uzná oprávněné náklady a vyplatí pojistné plnění bez zbytečných průtahů.

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