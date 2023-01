Bojíte se, že bude vaše práce zneužita nebo zkopírována?

Přijdou vám řemeslníci opravit dům nebo byt? Hrozí, že ho poškodí? Pískáte si melodii a přijde vám jedinečná? Jste účastníkem autonehody a potřebujete zajistit důkazy přímo na místě? Vymýšlíte obchodní strategii a bojíte se, že ji někdo bude vydávat za svou nebo konkurence zkopíruje?

Ve všech případech vám pomůže služba Certoo dostupná na www.certoo.eu. On-line nástrojem zdokumentujete za pár desítek korun aktuální stav čehokoliv a soubor jakéhokoli formátu natrvalo uložíte do databáze neprolomitelného blockchainu. On-line do něj nahrajete například fotku, zvuk nebo i soubor ve wordu. Nahrávat můžete z mobilu i počítače. Za pár minut tak máte v ruce důkaz, že jste v daný okamžik nahrál právě tento jedinečný soubor do Certoo. Díky staženému certifikátu pak kdykoli dokážete, že jste vlastníkem souboru a jeho obsahu. Navíc je zde váš soubor natrvalo chráněn a uložen ke stažení. Za Certoo stojí právníci z české největší advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a technologové z Artinii – on-line platforma je spoluprací těchto dvou špičkových společností, jejichž služby může teď využít doslova každý.

Co Certoo dokáže?