BNP Paribas Cardif Pojišťovna opakovaně zvítězila v soutěži Finparáda

V kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr BNP Paribas Cardif Pojišťovna zvítězila s produktem Pojištění schopnosti splácet půjčku MONETA Money Bank, druhá příčka pak připadla Pojištění schopnosti splácet půjčku Air Bank.

V kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr zase obsadila první místo s produktem Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr Air Bank a druhé místo s produktem Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr MONETA Money Bank.

BNP Paribas Cardif Pojišťovně se tak v obou kategoriích podařilo obhájit přední příčky z let 2019, 2020 a 2021. „Je nám velkou ctí stát po roce opět na pomyslných stupních vítězů. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku jsme se absolutními vítězi kategorií Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr a Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr stali již počtvrté v řadě a rozhodně to nebereme jako samozřejmost. Je za tím mnoho úsilí. Neustále se snažíme naše služby vylepšovat a jsem rád, že jsou za námi prokazatelné výsledky,“ uvedl Zdeněk Jaroš, generální ředitel a předseda BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Hodnotitelem Finančního produktu roku a Ceny Finparády je analytická společnost Scott & Rose, spol. s r. o., provozovatel finančního portálu Finparáda.cz.

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 26 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2022 obsadila první dvě místa v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr i v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr. Obhájila tak přední příčky z let 2021, 2020 a 2019. Více na www.cardif.cz.