Blízkost dokáže dělat zázraky, říká dobrovolnice Jana

Pomáhejte vánočními dary. Darujte blízkost

Před Vánoci každý z nás zatouží po blízkosti, po vřelé pozornosti někoho druhého. V českých nemocnicích a zařízeních jsou stovky lidí, kteří nikoho takového nemají. Osamělí senioři či děti v dětských domovech. Za těmito lidmi docházejí po celém Česku pravidelně tisíce dobrovolníků z humanitární organizace ADRA, a to nejen o Vánocích, ale po celý rok. Vracejí jim chuť do života - tím, že s nimi tráví svůj volný čas.

Ležíte v bílém nemocničním pyžamu v proleželém důlku na nepohodlné posteli. Pozorujete blikající žárovku na stropě. Celý den. Občas se v pokoji mihne sestřička, která kolem vás rychle projde, aby nemusela zapříst hovor. Je vidět, že toho má hodně. Takhle trávíte den za dnem. Roky.

Představa takového života je pro mnohé z nás tíživá. Pravdou je, že to je realita pro mnoho osamělých starých lidí nebo nemocných dětí.

Společné čtení, šachová partie, projížďka městem, posezení nad šálkem kávy s dobrovolníkem…na první pohled běžné rutinní aktivity, které ale pro ty, za kterými dobrovolníci z Adry docházejí, mají kouzelné účinky: „Za Martinou jsem začala docházet nedávno. Pracovala jako vysoce postavená manažerka v jedné mezinárodní firmě. Pak ale dostala mrtvici. Je jí 42 let. Od té doby je zde v zařízení pro dlouhodobě nemocné. Když jsem se s ní setkala podruhé, napadlo mě, že bych mohla zkusit zazpívat, protože mě to baví. Vzala jsem do ruky žlutý zpěvník a začala zpívat Na Okoř je cesta... V tu chvíli se stal zázrak, Martina začala zpívat se mnou. Bylo to poprvé od toho, co se jí to přihodlo, kdy dokázala vyslovit celou větu a vzpomenout si na něco z dřívějšího života. Vnímám to jako zázrak,“ zmiňuje svou zkušenost Jana, která již téměř dva roky pravidelně jednou týdně dochází za paní Martinou v rámci pražského dobrovolnického centra.

Cílem aktivit patnácti dobrovolnických center Adry, které ročně za klienty vyšlou přes 2 500 dlouhodobých dobrovolníků po zaškolení akreditovaném MŠMT, je propojení těch, kteří pomoc potřebují, s těmi, kdo jsou ochotni pomoci.

Přestože dobrovolníci svým klientům pravidelně věnují třeba jen hodinu týdně, věnují jim tím sami sebe, kus svého srdce – to dělá dobrovolnickou práci nedocenitelnou.

Jak se zapojit a podpořit osamělé seniory či děti v nemocnicích?

Dobrovolníci pracují bez nároku na mzdu, přičemž dobrovolnická centra jim zajišťují vstupní školení, potřebné dokumenty a pojištění. Navštivte náš charitativní e-shop, kde můžete zakoupit třeba startovací balíček pro dobrovolníka nebo deskové hry či speciální křížovky pro seniory, které si s dobrovolníky ve společném čase vyluští. Každá vaše koruna může přinést novou radost do života potřebným lidem.

O organizaci ADRA

Humanitární organizace ADRA je mezinárodní humanitární organizace, působící v České republice od roku 1992. Jejím cílem je pomáhat lidem v nouzi napříč hranicemi. V České republice ADRA pomáhá mimo jiné při mimořádných událostech a věnuje se rozvoji dobrovolnictví skrze 15 dobrovolnických center, která se zaměřují především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Ročně tato centra vysílají do skoro dvou stovek přijímacích zařízení přes 2 500 dobrovolníků. ADRA se zasazuje také o rozšiřování povědomí o globálních tématech prostřednictvím výukových programů pro školy. V zahraničí ADRA poskytuje okamžitou pomoc po živelných katastrofách a válečných konfliktech. Zároveň realizuje dlouhodobé rozvojové projekty s cílem přispět k zajištění důstojných podmínek k životu pro lidi žijící v chudobě.