Blíží se NIS2 – zásadní změna v oblasti kybernetické bezpečnosti

Komerční sdělení
Evropská směrnice NIS2 přináší největší změnu v oblasti kybernetické bezpečnosti v historii EU. Nová pravidla jsou povinná, vymahatelná a jejich dodržování bude přísně kontrolováno.

Blíží se NIS2 – zásadní změna v oblasti kybernetické bezpečnosti | foto: OR-CZ spol. s.r.o.

Každá firma, které se tato legislativa dotkne, musí v první řadě provést tzv. sebeurčení – tedy zjistit, zda spadá do režimu vyšších, nebo nižších povinností. Nejde se schovat, ignorování povinností totiž znamená riziko vysokých finančních sankcí a odpovědnost vždy nese vedení společnosti, nikoli administrátoři či IT pracovníci.

Koho se směrnice NIS2 týká?

NIS2 se dotkne všech významnějších firem. Povinnosti zahrnují mimo jiné zpracování všech aktiv a rizik, nastavení procesů řízení dodavatelů, zavedení systémového hlášení incidentů vůči příslušným orgánům (NUKIB, CERT), ale také jasně vedenou dokumentaci. Jedná se o komplexní proces, který je nutné uchopit systematicky a včas – odkládání může vést k velkým problémům.

Blíží se NIS2 – zásadní změna v oblasti kybernetické bezpečnosti

Na koho se obrátit?

Řada českých společností má s podobnými požadavky bohaté zkušenosti. IT společnost OR-CZ prošla celým procesem zavádění bezpečnostních systémů i certifikací a úspěšně implementovala požadavky původního zákona o kybernetické bezpečnosti. Navíc disponuje zavedeným systémem řízení informační bezpečnosti podle normy ISO/IEC 27001, což je pro klienty jistota, že rozumí nejen legislativě, ale i praktické stránce ochrany informací.

Díky zkušenému týmu odborníků umí OR-CZ pomoci od prvotního posouzení, přes tvorbu a zavedení opatření až po přípravu kompletní dokumentace. Poradí vám, jak nastavit systém postupně a udržitelně, aby splnil zákonné požadavky a zároveň podporoval efektivní fungování vaší firmy.

Rada je jednoduchá: neodkládejte to. NIS2 je realita, která se dotkne i vás. Pokud chcete mít jistotu, že budete připraveni, neváhejte se obrátit na specialisty z OR-CZ – jsou tu pro vás.

