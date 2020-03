Bitva o vstupenky na Smetanovu Litomyšl začíná

O co bude největší zájem? „Máme co nabídnout každému a určitě si každý vybere,“ říká ředitel festivalu Jan Pikna. Zvlášť bohatá je nabídka oper, zahrnuje Dvořákovu Rusalku, Verdiho Aidu, Mozartovu Figarovu svatbu, Roberta ďábla Giacoma Meyerbeera nebo koncertní provedení Gershwinovy opery Porgy a Bess. „Mimořádné bude provedení Smetanovy Libuše. Inscenaci nastudoval soubor Janáčkovy opery Národního divadla Brno při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa. Režisér Jiří Heřman obdivuhodně propojil původní libreto s novodobými dějinami našeho národa a celý příběh velkoryse rozehrál na obrovské ploše 60x30 metrů v pavilonu brněnského výstaviště. Takovou scénu by nebylo možno přenést do nádvoří litomyšlského zámku, a proto budeme muset vytvořit další divadlo ze zimního stadionu,“ představuje Jan Pikna plány na jeden z mimořádných počinů letošního ročníku. Operní repertoár zazní i ve dvou galakoncertech, jeden bude patřit tenoristovi Pavlu Černochovi, ve druhém představí své nejlepší sólisty Slovenské národní divadlo Bratislava.

Festival zahájí Slovenská filharmonie skladbami Smetany, Verdiho, Wagnera, Rajtera a jubilanta Ludwiga van Beethovena. Dva koncerty vyslechnou návštěvníci v podání České filharmonie a jejího šéfdirigenta Semjona Byčkova. Partnerský orchestr Smetanovy Litomyšle uvede 5. symfonii Gustava Mahlera a Mou vlast Bedřicha Smetany. Stejně tak dvakrát koncertně vystoupí rezidenční umělec Adam Plachetka, který v úvodním koncertu festival zahájí a ve Velkém finále hudbou ze světových muzikálů také zakončí.

V baletní a taneční řadě je na programu výpravný balet Tři mušketýři Jana Kučery a nová inscenace Špalíčku Bohuslava Martinů. V tradičním Koncertu na přání poprvé v České republice vystoupí Andalusian Flamenco Ballet ze španělské Malagy. „Tanečně zpracovaný příběh Carmen bude pastvou pro oči. Trochu méně klasický bude koncert Svatojánské vigilie Jiřího Pavlici, uvedený přesně o svatojánské noci 23. června. No a k tanci návštěvníky bezpochyby strhnou rytmy irské kapely Kíla,“ zve na letošní Smetanovu Litomyšl její ředitel.

Programem Smetanovy Litomyšle letos prostupuje téma naděje a propojuje hudební festival s jeho mladší sestrou - Smetanovou výtvarnou Litomyšlí. Múza naděje odkazuje na výročí konce II. světové války, na humanistické poselství festivalu a prostor, který umění vytváří pro spolupráci a usmíření napříč náboženstvími, národy i generacemi.

62. ročník Národního festivalu se bude konat od 11. června do 6. července. Všech 44 pořadů najdete na smetanovalitomysl.cz. Předprodej vstupenek na internetových stránkách festivalu a prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal.



Programové tipy:

Libuše, Rusalka, Figarova svatba, Aida, Večer na zámku v Nových Hradech, Robert ďábel, Porgy a Bess

Má vlast, Novosvětská, Mahlerova Symfonie č. 5, Tři mušketýři, Špalíček, Óda na radost, Post Bellum *75

Pavel Černoch, Adam Plachetka, Jiří Pavlica, Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, Collegium 1704, Belfiato Quintet, ČFS Brno, Lukáš Vondráček & Česká Sinfonietta