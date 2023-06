Bioplyn a biometan mohou nahradit významnou část zemního plynu

Současná situace na trhu s plynem v ČR

Spotřeba zemního plynu od začátku ruské agrese na Ukrajině výrazně klesá a snažíme se naši závislost na této energetické komoditě snížit různými způsoby. V roce 2021 činila spotřeba zemního plynu přibližně 100 TWh. V roce 2022 vzhledem k vysoké ceně, úsporným opatřením a také díky mírné zimě klesla spotřeba zemního plynu na zhruba 81,5 TWh, tedy o 19 %. Stále jde o množství energie, které není úplně jednoduché ze dne na den nahradit.

Díky vyjednávání a změně dodavatelů se podařilo pokrýt spotřebu z jiných zdrojů a ochránit tak spotřebitele před omezením dodávek. Vysoké ceny motivovaly producenty bioplynu k nasazení nových technologií na úpravu bioplynu na biometan. Dodací lhůty technologií se prodloužily na rok a než bylo možné projekty připravit do podoby stavebního povolení, ceny plynu klesly, a tím i zájem o biometan.

Vlnu nadšení investorů do nových technologií měl stát využít k přípravě provozní podpory biometanu, která je stále nefunkční, i když je v zákoně o podporovaných zdrojích od 1. 1. 2022. Podpora má sloužit jako ochranný štít pro případ propadu tržních cen a snížení rizika investic. Česká republika však nemá stále od Evropské komise notifikaci systému podpory, jež je základním předpokladem pro funkční provozní podporu. Nadšení investorů tedy vystřídalo vystřízlivění a dva projekty, které měly již přislíbenou investiční podporu, dokonce od záměru realizace ustoupily pro neúnosnou míru rizika.

Biometanová stanice Chemin du Roi, Francie

Kromě snížení ceny zemního plynu jsou zde i další faktory komplikující životaschopnost projektů. Jde především o růst realizačních nákladů a také nákladů na financování projektu. Bioplyn je palivový obnovitelný zdroj, který má velkou výhodu v tom, že je regulovatelný a nezávislý na počasí, ale na druhou stranu je také zranitelný svou závislostí na vstupních substrátech. Zde kromě růstu cen vstupů existuje problém s jejich samotnou dostupností. Evropa v rámci společné zemědělské politiky a ochrany půdního fondu zavádí principy omezující produkci energetické biomasy na zemědělské půdě. Nové podmínky nejsou stále přesně definované a zemědělci nemají jistotu, za jakých podmínek, a jestli vůbec, budou moci na zemědělské půdě energetickou biomasu pěstovat. Přitom právě v udržitelně pěstované biomase je největší zdrojový produkční potenciál, který deklaruje i samotná EU v rámci biometanového akčního plánu, jenž je součástí aktivity RepowerEU.

V Česku je bioplyn produkován na více než 550 zařízeních s celkovou produkcí energie v bioplynu bezmála 7 TWh. V současné době se bioplyn využívá k výrobě elektrické a tepelné energie a očekává se, že některá zařízení přejdou na úpravu bioplynu do podoby obnovitelného zemního plynu, tedy biometanu. Takových zařízení, která dodávají vyčištěný bioplyn na biometan do plynárenské soustavy, je v Česku zatím jen pár. Jde o bioplynové stanice v Rapotíně, Litomyšli, Mladé Boleslavi, Horní Suché a ústřední čistírně odpadních vod v Praze. Celkový roční výkon těchto zařízení je 9,9 mil. Nm³ biometanu, a přitom dle Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu z roku 2019 jsme již nyní měli produkovat 55,5 mil. Nm³ biometanu (z odpadů 20,56 mil. Nm³ a 34,97 mil. Nm³ ze zemědělských vstupů).

Bioplynová stanice Věžovatá Pláně

Abychom však dokázali naše plynovody významně dotovat domácím biometanem, musíme celý obor zásadně rozvíjet. V této situaci je nutný jednoznačný postoj k řešení energetické krize, a tím je realizace nových obnovitelných zdrojů spolu s přijetím úsporných opatření napříč celou společností.

Bioplyn je lokální zdroj obnovitelné energie

Bioplynové stanice umí využít širokou škálu vstupní biomasy, a to od zbytků jídla, různých bioodpadů, vedlejších produktů až po pěstovanou biomasu. Většina bioplynových stanic je úzce navázána na zemědělskou činnost, protože umí zpracovat kejdu, hnůj, ale i další materiály bez tržního využití. Vyprodukují přitom energie, které zemědělci a jejich sousedé využijí pro vlastní provozy a zbylou část dodávají do sítě. Bioplynové stanice dnes zásobují teplem a elektřinou města a obce, hotely, skleníky, pivovary, chovy ryb, mlékárny, výrobny těstovin a další.

Ukazuje se, že kromě biometanu je třeba obnovit také podporu výroby elektřiny z bioplynu pro malé zdroje využívající lokálně dostupnou biomasu. Technologie biometanu vzhledem k poměru velikosti a investiční náročnosti je dnes realizovatelná spíše na velkých bioplynových stanicích, ideálně s elektrickým instalovaným výkonem 1 MW a více. Existuje zde však mnoho míst, kde je přínosné provozovat malou bioplynovou stanici zpracovávající lokální zdroje biomasy a bioodpadů, které nemá energetický ani ekonomický smysl nikam převážet. Je tu stále prostor, aby vznikaly menší bioplynové stanice využívající vedlejší produkty ze živočišné a rostlinné výroby, odpady a třeba biomasu z údržby zeleně. Tato malá zařízení mohou být skvělým stavebním kamenem energetických komunit, a to především díky své schopnosti regulace výkonu a produkce energie, když se na fotovoltaiku sluníčko zrovna neusmívá.

Bioplynová stanice Lesonice

Kromě hlavního produktu, tedy energie, v bioplynce vzniká produkt vedlejší, a tím je digestát. Ten zemědělci používají jako výborné hnojivo na pozemky, na nichž opět vypěstují potraviny, krmení pro svá zvířata anebo vstupní suroviny pro stanici. Takové oběhové hospodářství funguje, i když se zrovna některému článku úplně nedaří. Na samém počátku bioplynky zachraňovaly chovy hospodářských zvířat snižováním zápachu z provozu a tlaku obyvatel obcí zasažených kejdovým rozvozovým plánem. Digestát zas pomáhá řešit potřebu snižovat aplikace průmyslových hnojiv a významným způsobem zvyšuje množství aplikovaných organických hnojiv v ČR, a to dokonce i tam, kde chybí živočišná výroba úplně.

„Energie a organická hnojiva jsou pro konkurenceschopnost českých sedláků velmi důležité. Vhodným moderním nástrojem jsou právě bioplynové stanice. Historicky byla státní podpora výstavby bioplynových stanic rentabilní jen pro větší instalace. Stát by měl nastavit motivační podporu na výrobu elektřiny z bioplynu také pro menší zemědělce v řádu desítek či několika málo stovek hektarů, aby mohla vzniknout malá zařízení využívající lokálně dostupnou biomasu,“ uvádí Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR. „Bioplynové stanice mohou být srdcem komunitní energetiky využívající odpady z obcí, a také pomáhat snižovat emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělství,“ dodává.

Bioplynová stanice Haňovice

„Výroba energie přímo na farmě prostřednictvím malé bioplynové stanice náklady na energie může snížit a stabilizovat. Je také zdrojem kvalitních organických hnojiv, dále zemědělcům umožňuje pěstovat plodiny, které prospívají půdě, obohacují osevní postup, ale nemají jiné tržní uplatnění,“ uzavírá Šebek.

Přínosy bioplynu a biometanu pro společnost jsou obdobné jako u ostatních obnovitelných zdrojů (OZE). Je to úspora emisí skleníkových plynů, které by jinak vypouštěla fosilní energetika, ale také vyšší soběstačnost a bezpečnost dodávek díky domácí výrobě. Oproti ostatním nepalivovým obnovitelným zdrojům energie je bioplyn a biometan odlišný díky jeho flexibilitě a výraznému socio-ekonomickému přínosu pro region. Narozdíl od nepalivových zdrojů totiž musí být velká část tržby za energie použita na pokrytí nákladů spojených s produkcí lokálně dostupné biomasy.

Potenciál bioplynu

V bioplynových stanicích máme zatím ukrytý regulační potenciál o výkonu srovnatelném s přečerpávací vodní elektrárnou Dlouhé stráně (tedy cca 700 MW) nebo i vyšším. Regulaci výkonu jsou schopny nabídnout jak na denní bázi (mohou vykrývat kolísající výrobu FVE a VTE elektráren), tak i v rámci sezóny. Sezónní regulace je služba, kterou poskytují zatím převážně jen uhelné elektrárny. Kromě elektřiny a tepla umí bioplynové stanice vyrábět také biometan v kvalitě zemního plynu, či vodík anebo z koncentrovaného CO 2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku produkovat syntetický metan, tzv. syngas.

Bioplynová stanice Doubravice

Současná produkce bioplynu v bioplynových stanicích v ČR představuje necelých 7 TWh, což je přibližně 8 % spotřeby zemního plynu před krizí. Na výrobu takového množství bioplynu je použito zhruba 10 mil. tun biomasy (kejda, hnůj, vedlejší produkty, siláž, senáž, bioodpady). Pěstovaná biomasa pro celý obor bioplynu zabírá pouze 3-4 % zemědělské půdy (130-180 tis. ha). Přitom z ČR vyvážíme nezpracované obilné a kukuřičné zrno z přibližně třikrát větší plochy. Často se řeší, že by bioplynky měly využívat především bioodpad. To samozřejmě ano, ale produkce bioodpadů od obyvatel v ČR je „pouhých“ cca 1,5 mil. tun a důležitou společenskou snahou je toto číslo nadále snižovat. Jestliže hledáme cesty, jak nahradit zemní plyn, najdeme je v precizním využití všech bioodpadů, vedlejších produktů, ale především v pěstované biomase a samozřejmě v úsporách.

Bioplynové stanice jsou multifunkční

Obrovskou výhodou bioplynových stanic je jejich variabilita, a to jak na straně vstupní biomasy, tak na straně výstupů. Přes léto mohou vyrábět více biometanu a pomáhat plnit zásobníky zemního plynu. V zimním období naopak vyrobí více elektřiny a tepla pro potřeby okolí a také pro podporu sítě, která bude trpět sníženou výrobou z fotovoltaických zdrojů. To vyžaduje opatřit bioplynovou stanici jak kogeneračními jednotkami, tak i úpravou na čištění bioplynu na biometan. Obě technologie pak mohou plynule měnit výkon. Přidáme-li k tomu možnost krátkodobě akumulovat bioplyn pro následné rychlé špičkování ve výrobě elektřiny anebo naopak její maření za vzniku vodíku a výroby syngasu, jde o ideální pomocníky k regulaci sítě, tolik potřebné pro nasazení dalších obnovitelných zdrojů.

Biometanová stanice Friche Margot, Francie

Touto cestou se vydala i bioplynová stanice Rakvice v okrese Břeclav, která bude po deseti letech výroby elektrické energie (výkon 500 kW) dovybavena o technologii čištění bioplynu na biometan agriPure 210 Nm3/h. Stávající koncový sklad digestátu stanice je již nově zastřešen velkokapacitním plynojemem, který zvýší možnost akumulace plynu a stanice tak bude moci dodávat biometan i elektrickou energii v momentě, kdy je to nejvíce potřeba. „Po 10 letech provozu jsme byli nuceni k vyčerpání sedimentů fermentačních nádrží. Při této plánované odstávce jsme se rozhodli přistoupit k razantní modernizaci technologie stanice, kterou pro nás připravila a nyní realizuje společnost agriKomp Bohemia s.r.o. Zvolili jsme předního českého dodavatele bioplynových technologií. Pod značkou agriKomp je ve Francii zrealizováno přes 30 biometanových stanic. Při zachování původního množství vstupních surovin budeme mít nyní na výběr, zda dodávat zelenou elektřinu či plyn. Stávajícím kogeneračním jednotkám omezíme výkon, čímž prodloužíme jejich životnost, a v kombinaci s obrovským plynojemem jej můžeme špičkově navýšit a pomáhat tak s regulací elektřiny v distribuční soustavě. Rakvický biometan bude pocházet výhradně z pokročilých surovin (drůbeží trus, kejda, vedlejší produkty výroby krmiv) a bude dodáván celoročně konstantním výkonem do distribuční sítě vysokotlakého plynovodu GasNet. První biometan plánujeme v Rakvicích vtláčet do sítě koncem tohoto roku,“ uvádí Ondřej Frič, jednatel BPS Rakvice s.r.o.

Potenciál biometanu

Rychlé rozšíření biometanu v Evropě díky aktualizovaným plánům EU by mohlo do roku 2030 zajistit nejméně 34 miliard m3 obnovitelného plynu, pokud bude podpořeno vhodným legislativním rámcem. To představuje přibližně 10 % celkové poptávky po plynu v EU do roku 2030. Významným faktorem je i cena plynu, a hlavně její stabilita. Biometan vyráběný z lokálních zdrojů nebude podléhat tak velkým cenovým výkyvům, jaké předvádí poslední rok zemní plyn. Zatímco jiné obnovitelné plyny, jako je zelený vodík, potřebují čas na rozšíření a zavedení v praxi a jsou stále 2 až 4krát dražší, biometan je dostupný a v praxi snadno využitelný hned anebo v nadcházejících letech.

Biometanová stanice Chaumont, Francie

Aktuální výroba bioplynu v ČR představuje 8 % z české spotřeby zemního plynu. Je to čtvrtý nejvyšší podíl v EU. Potenciál dokládá také to, že se v ČR vyrábí 6,8 % celkové produkce bioplynu v EU. Podle analýzy CZ Biom, největšího oborového sdružení v bioenergetice v ČR, můžeme při plánovaném rozvoji produkce do roku 2030 nahradit 20 % zemního plynu biometanem z domácí výroby, pokud nedojde k dalšímu snížení spotřeby zemního plynu. To ale také znamená, že 20 % nákladů za nákup zemního plynu zůstane v ČR. Při ceně plynu 45 EUR/MWh a kurzu 24 Kč/EUR to činí 21 miliard Kč. Bude-li se cena zemního plynu pohybovat v očekávaném rozmezí 60-80 EUR/MWh zůstane „doma“ 28–38 miliard Kč ročně. Potenciál v ČR je dobrý a můžeme z něj hodně získat. Nechceme-li promarnit šanci, kterou v biometanu máme, musíme rychle začít budovat nové výrobny biometanu a zároveň modernizovat stávající bioplynové stanice.

Co brzdí rozvoj domácího zeleného plynu?

Hlavním důvodem zaostávání Česka v rozvoji biometanu byly legislativní i technické bariéry. Když Evropa na počátku minulé dekády startovala rozvoj biometanu, v ČR byl vyškrtnut ze Zákona o podporovaných zdrojích a až do počátku roku 2022 neexistovala právní úprava, která by biometan definovala, regulovala a podporovala. Zastaralé plynárenské vyhlášky vtláčení biometanu do plynárenské sítě velmi komplikovaly a někdy prakticky zcela znemožňovaly. Požadavky na kvalitu biometanu, podmínky jeho měření a vtláčení do plynárenské sítě byly upraveny vydáním nové vyhlášky č. 78/2021 Sb. V této chvíli spouští OTE nový portál pro vydávání záruk původu. Připravují se nové investiční podpory. To je však stále málo a bez funkční provozní podpory je investice velmi riziková. Žalostně chybí notifikace schématu podpory.

Celoroční dodávka biometanu bez výkonového omezení do plynárenské soustavy je v ČR umožněna pouze na vybraných místech vysokotlaké distribuční soustavy. Biometan je přitom možné dodávat i do plynovodů se středním tlakem nebo do lokálních sítí, jako je to běžné v Německu, Francii, Itálii, Holandsku a mnoha dalších zemích. Výhodou vtláčení biometanu do plynovodů s nízkým tlakem je velká úspora elektrické energie používané na kompresní práci. Provozovatelé distribučních soustav v ČR by měli být efektivně motivováni (nebo mít povinnost) k realizaci chytrých řešení, která umožní plné využití potenciálu biometanu v rámci co nejnižší tlakové úrovně. Mezi taková řešení patří například obousměrné redukční stanice s možností přečerpat přebytek plynu z nižší tlakové úrovně do vyšší, digitalizace plynárenské soustavy a používání zón kvality pro přesnou fakturaci spalného tepla odběratelům, nebo úprava spalného tepla v místě připojení výrobny biometanu.

Chybí efektivní finanční motivace dodavatelů paliv a tepláren pro snižování emisí skleníkových plynů pomocí vyššího využívání biometanu. V mnoha zemích EU byly státem zprostředkovány smlouvy mezi dodavateli paliv a výrobci biometanu o dodání potřebného množství biometanu za předem stanovenou a dlouhodobě garantovanou cenu.

Pomalu zapomínáme na zničující ceny energií a místo koncepčního bezpečného řešení jsme pouze vyměnili stranu závislosti. Ani po roce a půl platnosti nového zákona o podporovaných zdrojích jsme nedokázali rozběhnout žádnou funkční podporu rozvoje vlastních zdrojů využívajících biomasu. Bezhlavě jsme se vrhli na instalaci fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Na administrativu dotací v těchto oborech je alokováno velké množství úředníků, kteří chybějí jinde. Stát dnes potřebuje šetřit a nechybějí ani myšlenky na redukci provozní podpory. Snížení nebo odstranění provozní podpory pro palivové obnovitelné zdroje je však tragické řešení, které povede k zavírání výroben, a tím k velkému finančnímu propadu nejen na straně investorů. Energetická soběstačnost přináší také ekonomickou stabilitu a bezpečí.