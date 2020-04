Biologická ochrana rostlin aneb minipredátoři v akci

To se někdy může zdát náročné a složitě proveditelné. Opak je však pravdou. Kdo to tedy jsou ti bojovníci? Připravte si lupy. Na vašich rostlinách se utká ,,užitečňák prospěšný“ s „potvorníkem záškodníkovitým‘‘.

Aphidius colemani – parazitická vosička na mšice

Parazitická vosička Aphidius colemanije velká asi 2 mm. Samice kladou svá vajíčka do mšic, které jsou tímto zahubeny. Uvnitř těla mšice proběhne celý vývoj larvy Aphidia. Naparazitované mšice se po týdnu mění ve žlutohnědé mumie, ze kterých se po dalším týdnu líhne nová generace vosiček. Celý vývoj se opakuje tak dlouho, dokud jsou ve skleníku přítomny mšice. Jedna samice naparazituje kolem 300 mšic. Napadené mšice vylučují poplašný feromon, na který reagují další mšice padáním na zem, kde zahynou. Při kalamitním stavu mšic je vhodné použít kombinaci Aphidius colemani a dravé mšicomorky Aphidoletes aphidimyza, která je určena na mšice v koloniích.

Encarsia formosa – parazitická vosička na molice

Téměř pře sto lety bylo vypozorováno, že se parazitická vosička Encarsia formosa velice hodí k ochraně skleníkových kultur před molicemi. Posledních padesát let se tak i děje. Sněhobílé mušky – molice skleníková či molice tabáková na rajčatech, paprikách, ale i okrasných rostlinách – to jsou cílové druhy tohoto užitečného hmyzu.

Drobounké samičky jsou charakteristicky zbarvené – napůl hnědé a napůl žluté. Černé samečky lze vidět zřídkakdy, protože Encarsia se jako mnohé druhy hmyzu rozmnožuje partenogeneticky, nepohlavním množením. Tato strategie je zárukou značné efektivnosti vývoje populace. Vždyť samička za svůj život naklade až 150 vajíček, které klade do larev molic, kde proběhne celý vývoj larvy a kukly. Zhruba po 14 dnech od parazitace pupária ztmavnou a po 27 dnech se z nich líhne nová generace vosiček. Ty částečně zabíjejí larvy i požerem.

Napadení molicemi

Trichogramma evanescens – parazitická vosička na mola potravinového

Další z řady vosiček je velmi užitečná drobněnka, kterou můžete využít proti zavíječi paprikovému dobře známým jako mol potravinový.



Trichogramma (česky drobněnka) je asi 0,3 mm velká vosička, která se přirozeně vyskytuje v přírodě. Tam klade svá vajíčka do vajíček motýlů. Vosička je schopna infikovat cca 100 vajíček molů. Žije deset dní a doba líhnutí trvá 10 – 14 dní. V přírodě se však Trichogramma vyskytuje ve velice malém počtu. Ochrana spíží před potravinovým molem spočívá ve vypuštění velké dávky vosiček najednou. V dnešní době se Trichogramma běžně používá pro biologickou ochranu před různými druhy škodlivých motýlů.

Trichorgamma evanescens

Amblyseius cucumeris – dravý roztoč proti třásněnkám

Amblyseius patří mezi dravé roztoče a používá se k ochraně zeleniny a okrasných rostlin proti třásněnkám. Pro biologickou ochranu ve skleníkových kulturách se používá již téměř čtyři desetiletí. Úspěšně jej lze používat i při ochraně pokojových květin v zimních zahradách a interiérech. Dospělý roztoč je asi 0,5 mm velký, mléčně bílé až narůžovělé barvy. Aktivně vyhledává, napadá a vysává larvy třásněnek. V potravě není vyhraněný, loví také svilušku chmelovou, dokonce je schopen živit se pylem, což je výhoda v období, kdy ještě není dost kořisti. Umožňuje to tak jeho nasazení ještě před výskytem třásněnek, které mohou poškozovat už květy a ovlivnit tak vývoj plodu. Za jeden den roztoč vysaje asi 3 larvy třásněnek. Jako všichni užiteční roztoči i Amblyseius cucumeris potřebuje pro úspěšné působení vhodné teplotní i vlhkostní podmínky. V suchém prostředí mohou vajíčka velikosti desetin milimetru zasychat, i v domácnosti je tedy vhodné ošetřované rostliny rosit. Vývoj z vajíčka do dospělce trvá v závislosti na teplotě a potravě 6 až 10 dnů.



Amblyseisus cucumeris

Phytoseiulus persimilis – dravý roztoč proti sviluškám

Roztoč Phytoseiulus persimilis je miniaturní hbitý dravec asi 0,5 mm velký. Je nejvýznamnějším přirozeným nepřítelem svilušky chmelové, na kterou se specializuje, a jeho použití v boji proti ní ho proslavilo po celém skleníkářském světě.



Napadení sviluškami

P.persimilis se vyvíjí rychleji než sviluška a v tom spočívá jeho úspěch. Za vhodných teplotních a vlhkostních podmínek se jejich počet může až zdvojnásobit za každé dva dny. Jedna samička za svůj život vyklade až 60 vajíček, z nichž se již po 4 dnech vyvíjejí larvy, které jsou rovněž dravé. Dravý roztoč vyhledává, napadá a vysává dospělce, nymfy, larvy i vajíčka svilušek. Dospělý dravý roztoč vysaje až pět dospělých svilušek nebo až dvacet larev a vajíček. Ta mu chutnají nejvíce. To ale neznamená, že se tyto jeho přednosti projeví ihned po vysazení na rostliny. Úspěšná aplikace užitečných organismů spočívá i ve správném načasování, a to vždy již na počátku výskytu škůdce.



Phytoseiulus persimilis nehledá svou kořist zrakem, ale orientuje se hmatem podle pavučinek, které svilušky tvoří. Po čichu zase poznají, kde se na rostlině nachází poranění, která působí svilušky přímo.

Phytoseiulus persimilis

Aphidoletes aphidimyza – bejlomorka proti mšicím

Vypadá jako malý komárek, ale je to dravá mšicomorka. Už název napovídá, že její užitečnost spočívá v boji proti širokému spektru druhů mšic. Prakticky se jí využívá při výskytu kolonií tohoto škůdce.



Dospělci Aphidoletes aphidimyza jsou velcí asi 2,5 mm. Samci mají výrazná a dlouhá chlupatá tykadla. Samičky mají tykadla kratší a bez chloupků. Aktivní jsou zejména v noci. Larvy jsou zbarveny dle potravy oranžově až hnědě či šedě. Mají silné kousací ústrojí.

Mšice

Samička vyhledává právě kolonie, aby do ní nakladla svá vajíčka. Jedna samička naklade asi 100 až 150 vajíček za život. Mladé larvy se živí zpočátku medovicí a brzy přímo samotnými mšicemi. Mšici znehybní vstříknutím toxinu, který mšici i natráví. Larva během svého vývoje zkonzumuje až sto mšic. V případě nadbytku mšic jich zabíjí dokonce víc, než sama spotřebuje. Dokonce platí, že čím větší kolonie mšic je, tím více mšic je larvou Aphidoletes usmrceno, aniž by je zkonzumovala. Nakonec larva záměrně spadne z rostliny na zem, kde si ze zrníček půdy vytvoří cca 2 mm velký kokon, ve kterém se zakuklí. Vývoj jedné generace trvá mezi 3 a 4 týdny.



Aphidoletes aphidimiza – samička

Kromě těchto dravých roztočů a predátorů lze použít i parazitické hlístice. Tyto hlístice ke svému rozmnožení potřebují hostitele a převážně se jedná o larvy škůdců. Hlístic je celá škála, ale ty, které jsou pro nás momentálně nejzajímavější, jsou následující 3 druhy.



Phasmarhabditis - parazitické hlístice proti slimákům a plzákům

Na jaře při teplotách 5°C se probouzí v půdě přezimující plzáci a slimáci. Pomalu se také začínají vyvíjet i jejich vajíčka, která nakladli na podzim. Produkt Nemaslug obsahuje parazitické hlístice rodu Phasmarhabditis, které ihned po aplikaci do půdy začnou vyhledávat slimáky žijící v půdě a dýchacími otvory pronikají do jejich těla. Během 3 - 5 dnů přestává napadený jedinec žrát a po dalších 7 – 21 dnech od aplikace hyne. Uvnitř mrtvého těla slimáka se hlístice dále množí a po dokončení vývoje jej opouští. Nová generace hlístic v půdě dále vyhledává další slimáky. Tím je zajištěna dlouhodobá a účinná ochrana proti nim. Termín a způsob aplikace: Hlístice se aplikují zálivkou do půdy na počátku výskytu slimáků, především na jaře a na podzim. Účinnost přípravku se zvyšuje při včasné aplikaci na mladé jedince.



Heterorhabditis - parazitické hlístice proti larvám lalokonosců

Dospělí brouci lalokonosců (asi 1 cm velcí) okusují listy. Nejvíce ale škodí jejich larvy, které ožírají kořínky rostliny a poškozují kořenový krček. Při silnějším napadení rostliny zasychají a hynou.



Lalokonosci jsou obávanými škůdci rhododendronů, trvalek a řady dalších druhů okrasných rostlin.

Účinnou ochranou proti tomuto škůdci jsou hlístice r. Heterorhabditis, které po aplikaci přežívají v půdě, kde čichem vyhledávají larvy lalokonosců. Hlísticemi napadené larvy během 2 dnů hynou. Uvnitř mrtvé larvy dokončí svůj vývoj, rozmnoží se a nová generace hlístic vyhledá dalšího hostitele. Termín a vlevo larvy lalokonosců, vpravo bobkovišeň napadená vlevo larvy lalokonosců, vpravo bobkovišeň napadená lalokonosci lalokonosci způsob aplikace: Hlístice se aplikují zálivkou do květináčů a ke kořenům rostlin z jara a na podzim. Teplota substrátu by měla být 12 stupňů. Takto je plocha ošetřená hlísticemi chráněna před lalokonosci po dlouhou dobu.

Larvy lalokonosců

Bobkovišeň napadená lalokonosci

Steinernema feltiae – parazitické hlístice proti smutnicím a mravencům

Hlístice rodu Steinernema jsou jen 0,7-1 mm velké, pro larvy svých hostitelů přesto nebezpečné. Jsou parazitoidem larev smutnic, černých mušek, které se objevují okolo rostlin v přemokřených substrátech. Do těla larvy se dostávají trávicím či dýchacím ústrojím a napadený jedinec do několika dní hyne. V uhynulých larvách se hlístice dále množí. Celý vývoj trvá 2-3 týdny.



Larvy hostitele však neusmrcuje přímo hlístice, ale toxiny, které jsou uvolněny z bakterií, které hlístice nese. Tělo larvy se stává živinami i prostředím, ve kterém se může vyvinout i několik generací hlístic. Populace se vyvíjí v závislosti na typu půdy a teplotě. Složení půdy či substrátu často neovlivníme, proto alespoň dbáme na vhodné teplotní podmínky. Steinernema se nespecializuje pouze na larvy smutnic. Je schopná atakovat například i mravence. To se dá využít např. na zahradě, kde jindy pozitivně vnímaní mravenci mohou svou přítomností škodit. Mravence tak nemusíte likvidovat, stačí je vyhnat z míst, kde nejsou vítáni, touto biologickou metodou.