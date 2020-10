Biokrby – teplo domova se skutečným plamenem v každém ročním období

Bez projektanta a stavbařů. Bez komína, bez kominíka, bez revizních zpráv a kontrol. Bez prachu a bez popela. Bez odlétajících jisker – a díky tomu s vyšší bezpečností.

Na jakém principu pracuje biokrb?



Biokrby pracují díky alkoholu z přírodních produktů. Tento alkohol, který patří do oblasti obnovitelných zdrojů energie, uvolňuje v době spalování, v malém množství vodní páru a kysličník uhličitý. Hoří čistým plamenem, který nekouří, a po spalování nezůstává v krbu popel. Jsou tedy nezávislé na jiném zdroji energie, jako je plyn nebo elektřina.

Biolíh je tekuté palivo rostlinného původu, které je čisté a respektuje životní prostředí. Získává se zcela přirozeným způsobem – kvašením rostlin – jako je cukrová třtina, řepa, destilací škrobu obsaženého v pšenici a kukuřici.

S biokrbem si užijte tepelný komfort a příjemnou domácí atmosféru



S krby na biolíh si můžete užít teplo domova, pocítíte opravdové teplo plamenů s jedinečnou a okouzlující atmosférou přímo ve svém obývacím pokoji. Výhodou je okamžité rozhoření plamene a současně s tím i je možné okamžité uhašení ohně. Většina hořáků má regulaci plamene, což funguje tak, že se vrchní část hořáků přivírá nebo naopak otvírá a podle toho se reguluje přísun vzduchu do hořáku. Když je hořák otevřený na maximum, plamen je vysoký a dochází tím i k vyššímu spalování biolihu. Pokud se hořák přivře, je plamen nižší a s tím i nižší spotřeba biolihu. Když se hořák uzavře zcela, tak oheň zhasne.

Biokrb Syke | foto: BIOINTERIER



Palivo do hořáku se nalévá snadno přes nálevku. Ideální jsou hořáky takové, ve kterých je uvnitř keramická vata. Ta keramická vata způsobuje, že samotné hoření a plápolání ohně je mnohem rovnoměrnější, plamen je více zbarven do žluta a nabízí dvě velké výhody, zaprvé je to až 25% úspora paliva, za druhé mnohem vyšší bezpečnost. Tato tkanina totiž absorbuje biopalivo a při možném převrácení biokrbu nehrozí jeho vylití a popálení.

Volně stojící biokrb Morea | foto: BIOINTERIER

Biokrb – design pro útulný domov

Volně stojící biokrby, nástěnné biokrby nebo stolní biokrby? Všechny mohou dotvářet pocit útulného bydlení. Biokrb můžete postavit i na nábytek v obývacím pokoji nebo v jídelně.

Biokrby jsou především designová záležitost, jsou velmi pěkným prvkem v místnosti a produkované teplo je jen jeho přidaná hodnota. Nejsou tedy určeny pro vytápění místností, i když při hoření biokrbu vzniká teplo. Obecně platí, že do menší místnosti cca 20 m³, stačí i menší biokrby s výkonem 1 kW/h.

Volně stojící biokrb Arvid | foto: BIOINTERIER

Nástěnné biokrby jsou opravdu stylové, jak již název napovídá, jsou určené k zabudování nebo zavěšení na zeď. Mají skutečně dokonalý vzhled a upoutají svou čistotou hoření a působivým dojmem během provozu.



Nástěnný biokrb | foto: BIOINTERIER

Biokrby mohou být opravdu všude – v domě, v bytě, v panelákovém bytě, na terase nebo třeba na zahradě. Představují design, chuť cítit se dobře a mít se dobře, mít klid a pohodu. Biokrby dávají interiérům život, je to magický pohled do tančících plamenů.