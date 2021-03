Bio-Bachovky a klidná mysl v době nouzového stavu

Celkově je to období náročné pro všechny. Někdo pracuje do vyčerpání, jiní jsou bez práce. Děti se učí učit se z domova, senioři jsou v izolaci.

Rádi bychom vám pomohli překonat současné nelehké období. V článku najdete, proč bychom měli mít klidnou mysl. Snažili jsme se popsat nejčastější stavy, kterými si mnozí z nás nyní procházejí, a návod, jak si pomoci našimi produkty.

Výběr Bio-Bachovek

Bachovky si vybírejme podle toho, jak nás celá situace negativně ovlivňuje. Zda se v nás hromadí více a více strachu nebo propadáme panice, nebo dokonce se dostáváme do stavu deprese. V izolovaném prostředí se může projevovat více hněvu. Jakmile si uvědomíme, co nás nejvíce ovlivňuje, pak je již snadná cesta k výběru nejvhodnější esence. Když si stále nejste jisti, výběrem, zkuste se zastavit a zamyslet se, co si v duchu přehráváme, co v nás situace vyvolává, zda je to strach nebo jsme rozčilení (hněv), jsme z celé situace smutní, depresivní apod. Pokud vám ani toto nepomůže, můžete nám napsat mail a rádi poradíme.

Nejuniverzálnějším produktem je První pomoc, ať už ve formě kapek do nápoje, roll-onu, aura parfému nebo pastilkách. Zklidňuje naši mysl okamžitě a my jsme schopni se chovat i jednat konstruktivně. Děti podpoří při on-line testu.

Bio-Bachovky jsou vhodné pro děti, kojící i těhotné. Není možné se jimi předávkovat ani si vytvořit závislost.

Začneme našimi nejmenšími

Děti asi současnou dobu zvládají nejlépe, bývají hodně přizpůsobivé. Nejčastěji se u nich objevuje problém s usínáním, protože jsou málo vyběhané, málo unavené a jistě vnitřně nějakou nejistotu také vnímají. U některých dětí s nadbytkem energie a pocitu nejistoty se začne projevovat výbušnost.

Pomoci nám můžou cíleně připravené produkty, ať už potřebujeme podpořit snadné usínání, potlačit hněv nebo jen trochu zklidnit dítě plné energie.

TIP pro naše nejmenší: Aura parfém Spánek, Aura Klidné dítě, Aura Konflikt nebo do nápoje můžete používat kombinované esence Spánek, Hněv nebo První pomoc Podle toho, co cítíte jako největší problém u svého dítěte, pastilky Klidné dítě nebo pastilky První pomoc s příchutí maliny.

Děti školou povinné

Málokomu vyhovuje a zvládá učení se doma, někdo není schopen se doma soustředit a někomu chybí zase motivace.

TIP pro školou povinné: Kombinované esence do nápoje Koncentrace, Motivace, aura parfém Spánek. Těsně před on-line testem pomůže se plně soustředit, odhodí obavy a podpoří naši mysl esence na nápoje První pomoc, kterou je možné doplnit roll-onem První pomoc.

Dospělí

Většinu dospělých přemohla nejistota z budoucnosti. Každý ji zvládá nebo nezvládá jiným způsobem. Nejuniverzálnější jsou produkty z řady První pomoci, pomáhají se vyrovnat se situací, zklidnit mysl a být schopni fungovat s čistou hlavou. Mít dostatek energie, trpělivosti pro děti a laskavost k partnerovi.

Esence na míru Proti panice – speciálně připravená kombinace na stavy paniky, spojené s nenadálou změnou a nejistotou.

Kombinovaná esence Strach - někoho období dostalo již do hlubší disharmonie. Mohl nás přepadnout strach z budoucnosti, z nemoci nebo o své blízké.

Kombinovaná esence Hněv – ne každý je zvyklý být se svým partnerem 24 hodin a když k tomu pobíhají nevyběhané děti. Tuto esenci je možné doplnit aura parfémem Konflikt

Kombinovaná esence Spánek – problémy s usínáním a s plnohodnotným spánkem se můžou objevit i u lidí, kteří v běžném režimu usínají okamžitě a prospí celou noc. Pomoci může esence První pomoci, kterou popíjíte v průběhu dne. Navečer podpoříme esencí Spánek nebo aura parfémem Spánek.

Kombinovaná esence Energie – můžeme se cítit unavení z nedostatku pobytu a pohybu na čerstvém vzduchu. Energie může docházet po narušeném spánku a v neposlední řadě z celodenní péče o děti. Používáme, kdykoli se cítíme unavení. Používáme kombinovanou esenci do nápoje, aura parfém nebo roll-on. Pomáhá jakákoli forma aplikace. Buď si vyberete způsob aplikace vám nejpohodlnější anebo i dvě (př. aura parfémem s esencí) a v průběhu dne různě kombinujeme.

Kombinovaná esence Deprese – produkt je nazván deprese, ale je vhodný na období, kdy nás přepadají splíny, smutky, cítíme se beznadějně. Opět máme na výběr více způsobů aplikace – esenci do nápoje nebo roll-on Deprese

Štíhlá linie a jarní očista:

Mnozí z nás jsme odkázáni na práci z domova, někdo jenom být doma a k tomu nás přepadá stres. Méně pohybu a více stresu může u někoho být příčinou nabírání na váze. Štíhlá linie kombinovaná esence a roll-on spolu se zeštíhlujícím masážním gelem můžou pomoci předejít nárůstu hmotnosti.

S příchodem jara a předvelikonoční období je ideální a přirozený čas dopřát si očistu. Tělo zbavit veškerého nánosu po zimním hodování, po vánočních a silvestrovských oslavách. Dobrým pomocníkem je kombinovaná esence Detox.

Pro náročné

Můžeme si dopřát i kosmetické produkty a podporovat harmonii v průběhu celého dne. Ráno použít bio toaletní vodu RADOST nebo si vybrat z přírodních parfémů Présence(s) de Bach nebo Vivacité(s) de Bach, obličej ošetřit anti-stresovou kosmetikou. V kapse mít po ruce roll-on První pomoci. A večer po anti-stresové koupeli ošetřit pokožku celého těla tělovým mlékem Présence(s) de Bach.

Klidná a romantická večerní atmosféra

Proč si nezlepšit náladu příjemným večerem? Na chvíli zapomenout na všechny starosti, povinnosti, odhodit obavy a udělat si hezký večer.

NÁŠ TIP: Organický parfém Smyslnost podpoří smyslnou náladu. Někdo možná bude potřebovat kombinovanou esenci Pohlavní touha. Někdo bude potřebovat podpořit energii, ideálně aura parfémem Energie.

Závěrem nám všem přejeme, co nejkratší dobu nouzového stavu a brzké navrácení do běžného života. Co nejméně obětí, hodně trpělivosti, radosti a co nejméně starostí.