Bílá voda v bazénu? Poradíme vám, co s ní a jak zákalu předejít.

Víme, jak problémům předejít a jak řešit důsledky. A poradíme vám.

1. Mléčný zákal, co s tím?

Vypustit bazén a napustit novou vodu situaci nevyřeší. Pokud užíváte stejný zdroj, bude vysoká i pravděpodobnost stejného složení a následně stejného problému, pokud nevíte, jak mu zabránit. Nebylo by navíc vody škoda? Ani filtrovat nepomůže. Kalcit, který se z tvrdé nebo studniční vody vyloučil díky porušení vápenato – uhličitanové rovnováhy, je velmi jemný a bude se přes filtraci vracet zpět do bazénu. Takže? Cesta je ve snížení pH a náhradě vápenatých iontů sodnými. Vezměte přípravek pH mínus a přidávejte jej postupně do vody, dokud se tato nezačne projasňovat. Při nižším pH se vápník z vazby uvolní a je ve vodě v rozpuštěné formě. Vodu navíc obohatíme o sírany a sodík, které budou další vznik sraženin eliminovat. V každém případě ale poté, co se voda projasní, nalejte do vody Maskovač Tvrdosti podle obsahu vody v bazénu. pH vody se může měnit v závislosti na zatížení, srážkách a použité dezinfekci a při zvýšení by se jev mohl opakovat. Maskovač tvrdosti zabrání mléčnému zákalu do doby, než napustíte novou vodu. Okyselenou vodu vraťte přípravkem pH plus do neutrálního pásma na 7-7,4.

2. Rezavý zákal, co s tím?

Řešení důsledku je velmi podobné jako v předchozím odstavci. Pravděpodobně jste napustili vodu ze studny bohatou na rozpuštěné železo. To se vlivem vzdušného kyslíku nebo přidané oxidační látky (Chloršok, Oxylight, Guanicid, aj.) vyloučilo při neutrálním pH jako jemná rezavá sraženina hydroxidu železitého, kterou také nezachytíte na filtru. Aplikujte pH mínus stejně jako při řešení mléčného zákalu, po vyčíření vody přidejte Maskovač tvrdosti a vraťte pH na neutrál. Výsledek není jistý, ale rozhodně stojí za námahu i peníze. Jinak vám hrozí, že budete muset po vypuštění vody stěny a všechny výstupky očistit, protože by se vám barva „zažrala“ do všech materiálů.

Jak problémům předejít?

Napříště vždy před napouštěním nebo dopouštěním nové vody nejdříve aplikujte Maskovač tvrdosti. Pokud máte zabudovaný bazén, vodu na zimu není třeba vypouštět, jen si přiděláváte starosti a náklady s jarním čištěním a uváděním do provozu. A!!!! Není jí škoda? Při běžném provozu a proplachu filtru vodu průběžně dořeďujete, čímž bráníte vyššímu zasolení, obsah některých látek snižujte rovněž průběžným čířením přípravky Jiskra, Vločka klasik nebo Vločka super.

3. Voda ztratila jiskru?

Je bělavě zakalená a vysloveně škaredá? Nejčastěji k této situaci dochází v létě, kdy se voda ohřeje nad 28°C a ve vodě je celá rodina celé odpoledne. Pusťte filtraci na 24hodin, upravte pH (pH mínus, pH plus), pokud je potřeba. Šokově oxidujte přípravky Chloršok-Akce/ Chloršok-Akze fizzy/ Oxilight/ Guanicid a na závěr pokropte hladinu zředěnou Vločkou super nebo Vločkou klasik. Jemné vločky zahustí pískovou filtraci a voda se bude postupně projasňovat. Až se projasní, propláchněte filtr, ať se zbavíte všech nahromaděných nečistot, které by zbytečně spotřebovávaly část dezinfekce namísto, aby tato hlídala vodu v bazénu.

Jako prevenci při běžném provozu průběžně dávkujte do plováku nebo sběrných nádrží tabletky Jiskry nebo štamprli Vločky super. Nejenže bude vodu čeřit, bude na sebe vázat i fosfor, který by mohl být katalyzátorem růstu řasy.

4. Na dnu a stěnách se objevila řasa?

Malá, zelenošedá nebo načernalá, vypadá jako prach? Pravděpodobně chybí algicidní látka, která na tuto řasu působí. Nezbude vám než dokoupit přípravek Na řasy a podle návodu ji nejdříve zabít, pak vysát a následně propláchnout filtr. Komplexon, Kompleton mini i Guanicid jsou multifunkční chlorové a bezchlorové přípravky, které dezinfikují, oxidují organické nečistoty a obsahují algicidní látky, ale někdy dojde k rezistenci řas na ně a je potřeba algicidní látky změnit nebo doplnit. Nezapomeňte hlídat a upravovat pH na 7-7,4, držet teplotu pod 28°C, protočit vodu v bazénu 3x denně hlavně teď v létě a nakonec samozřejmě držet hladinu algicidu na doporučené úrovni, tzn. pravidelně dávkujte!

5. Koupili jste pro děti malý bazének?

Děti jsou jak kačeny, dovnitř, ven, žádná sprcha, z trávníku hup rovnou zpět do vody. Večer se na ni nedá ani podívat. Když jde o pár kbelíků, asi je lepší s vodou zalít rajčata, když už ale napustíte 300 litrů nebo víc, bylo by škoda vodu nevyužít déle, zvláště když se ohřeje. Takže, trávu z hladiny seberte hladinovou síťkou, dno vysajte levným podtlakovým vysavačem pro výřivky nebo malé bazénky a na noc dejte na hladinu malý plovák s tabletkou Kompletonu mini.Ten zajistí všechny složky péče o vodu – dezinfekci, čiření a prevenci růstu řas. A nakonec pěknou a zdravou vodu. I pro vás platí vše, co píšeme v předchozích odstavcích.

Vše, co potřebujete vědět o údržbě v bazénech

