Bezúdržbová a odolná terasová prkna z recyklovaných plastů.

Vytvořit si z terasy útulné a příjemné místo je snem snad každého majitele rodinného domu, protože terasa je úžasné místo pro relaxaci a posezení s rodinou a přáteli. Při plánování nebo rekonstrukci terasy je první a zásadní otázkou podlaha, od které se odvíjí celkový vzhled a styl terasy. Materiál terasové podlahy bychom měli volit vždy s ohledem na celkové pojetí zahrady a okolí domu.

Mezi nejoblíbenější materiály patří beton a dřevo, v posledních letech se do hledáčku stavebníků dostávají také kompositní materiály a recykláty. Oproti dřevu má recyklovaný plast mnoho výhod. Dřevěná terasa vypadá hezky, když je nová. Postupem času dochází k opotřebování prken, zašednutí, je potřeba pravidelně obnovovat nátěr a mohou se vyskytnout i plísně a houby. Dřevu pochopitelně nesvědčí vlhkost, mráz, led, ani ostré slunce. V tomto ohledu jednoznačně vítězí Traplast™, co by recyklovaný plast.



Materiál vzniká pečlivou recyklací plastových odpadů ze žlutých kontejnerů a výsledkem je pevný a nenasákavý produkt, který nepřemrzne a nepopraská. Je mimořádně odolný proti povětrnostním vlivům, vlhkosti, hnilobě, plísním, houbám, cizopasníkům i běžným chemikáliím.

Velmi příjemná je údržba Traplastu, protože je téměř bezúdržbový a velmi snadno se čistí. Pohodlná je také manipulace s ním, protože je oproti betonu lehký, lze jej vrtat, spojovat vruty a opracovávat běžnými nástroji na kov a dřevo.

Pro výrobu teras je určena rýhovaná deska, kterou lze použít také na balkónech, v zahradních restauracích, molech a v okolí bazénů. Vybrat si můžete hustotu rýhování a bez obav můžete použít desku i na extrémně vlhkých místech, dokonce i pod vodou. Rýhování má za cíl odvádět vodu z terasy.

Terasové desky jsou dostupné ve dvou barvách (hnědá a šedá) a ve dvou šířkách (140 mm a 330 mm). Pokládku terasových prken zvládnete dle montážního návodu sami.



Pokud tedy hledáte bezúdržbovou a zároveň cenově dostupnou terasu, je Traplast™ velmi dobrou variantou. Máte jistotu, že se s materiálem ani po letech nic nestane, nemusíte jej pravidelně natírat, impregnovat, renovovat či jinak udržovat. K čištění vám postačí voda, případně vysokotlaký čistič. A použít jej můžete i kolem bazénu.

Nakoupit terasová prkna si můžete jednoduše přímo v e-shopu výrobce firmy Transform spolu s dalším montážním materiálem.