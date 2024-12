Bezplatný příjem rentgenových a dalších vyšetření

Zapojením získáte plnohodnotný přístup ke svému privátnímu obrazovému PACS archivu, včetně webového DICOM prohlížeče MARIE WebVision, pro přímý náhled na přijatá vyšetření. Tato služba přináší významné výhody pro zdravotnické provozy a usnadňuje sdílení obrazových dat.

Pro koho je mDEX schránka určena?

Služba je ideální pro menší zdravotnická pracoviště, která potřebují efektivně přijímat DICOM vyšetření od nadřazených pracovišť, jako jsou nemocnice nebo specializované diagnostické kliniky. Schránka poskytuje prostor o kapacitě 6 GB, což umožňuje uložení značného množství dat, aniž by bylo nutné investovat do složitých IT řešení.

Zapojení do výměnné sítě mDEX

Jak již z názvu vyplývá, využitím mDEX schránky se uživatel automaticky zapojí do výměnné sítě mDEX. Tato síť umožňuje snadnou a bezpečnou výměnu obrazových dat mezi různými zdravotnickými zařízeními. Uživatelé tak získávají přístup k širší síti partnerů, což usnadňuje spolupráci a sdílení informací mezi jednotlivými pracovišti.

Integrovaný prohlížeč MARIE WebVision

Jednou z nejvýznamnějších výhod mDEX schránky je integrovaný DICOM prohlížeč MARIE WebVision, který umožňuje uživatelům snadno a rychle prohlížet přijatá vyšetření přímo v prostředí mDEX schránky, bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů. MARIE WebVision nabízí pokročilé funkce pro práci s obrazovými daty. Díky tomu může zdravotnický profesionál přijaté snímky efektivně analyzovat a interpretovat.

Moderní alternativa k vypalování CD/DVD

V době, kdy se stále více zdravotnických zařízení snaží o digitalizaci a zefektivnění svých procesů, mDEX schránka představuje moderní alternativu k tradičnímu vypalování DICOM dat na CD nebo DVD. Namísto zdlouhavého a často neefektivního procesu vypalování mohou nadřazená pracoviště jednoduše odesílat vyšetření přímo do mDEX schránky, odkud jsou ambulantním lékařům okamžitě dostupná k prohlížení a dalšímu zpracování. Tento postup nejen šetří čas, ale také snižuje náklady spojené s nákupem a správou fyzických médií.

mDEX schránka je navržena tak, aby usnadnila a zefektivnila proces přijímání a správy DICOM vyšetření. Pokud hledáte řešení, které nahradí zastaralé metody sdílení DICOM dat, mDEX schránka je tím pravým krokem vpřed. V případě zájmu o zapojení nás kontaktujte na email orcz@orcz.cz.

Více informací najdete na www.mdex.cz.