Bezpečné a pohodlné nákupy na internetu? Vyzkoušejte odloženou platbu

Víte, že to je momentálně zřejmě nejrychleji rostoucí platební metoda v e-shopech, která postupně nahrazuje dobírku? Známe 3 důvody, proč byste ji měli vyzkoušet.

1. Za dárky můžete zaplatit klidně až po Vánocích

Řada Čechů řeší nákup vánočních dárků dost nešťastně, a to pomocí půjček. Ty často bývají nevýhodné a vlečou se pak s nimi i několik let. Menší nákupy přitom můžete financovat i jinak – třeba pomocí odložené platby. Jde o bezplatnou finanční službu, díky níž můžete nakoupit teď a zaplatit do 14 dnů od doručení. Nakupovat s odloženou platbou můžete v celé řadě e-shopů, mezi kterými nechybí MALL.CZ, Vivantis.cz, Firmanazazitky.cz, Aquapalace, Leo Express nebo Krása.cz.

Abyste mohli prožít skutečně bezstarostné Vánoce, rozhodli jsme se standardní dvoutýdenní splatnost prodloužit. To znamená, že když odloženou platbu využijete kdykoliv do 23. 12., zaplatíte za dárky objednané před Vánoci až v lednu 2020. Nakupovat můžete až do výše 15 000 korun a za samotné využití služby nezaplatíte ani korunu. Jediné, co musíte udělat, je uhradit nákup do data, které vám pošleme e-mailem.

2. Nákupy bez rizika z pohodlí domova

S odloženou platbou nikdy nebudete muset platit za zajíce v pytli. Všechny produkty, které si objednáte, si můžete beze spěchu a v pohodlí domova prohlédnout, osahat a vyzkoušet. Až poté se rozhodnete, zda jsou pro vás ty pravé. To je dobrá zpráva pro ty, kteří neradi nakupují v přeplněných kamenných obchodech, ale internetovým nákupům stále tak úplně nedůvěřují nebo neradi platí online. S odloženým placením totiž nic neriskují.

Pokud zjistíte, že nákup nebo některá z jeho položek nesplňuje vaše očekávání, jednoduše ji pošlete zpět obchodníkovi. Výhodou je, že s odloženou platbou nemusíte absolvovat otravné kolečko s vracením peněz na účet, které se v některých případech může protáhnout i na několik týdnů. Vaše finance tak nebudou zbytečně viset ve vzduchoprázdnu, ale budete je mít k dispozici. A to se před Vánoci vždycky hodí.

3. Všechny informace na jednom místě a bonusy navíc

Naším cílem je, aby vás nákupy bavily, ne stresovaly. Proto díky věrnostnímu programu Odměny za každý dokončený nákup s odloženou platbou získáte body, které můžete dle vlastního výběru vyměnit za slevy ve výši až 50 % na vybrané zboží, různé bonusy nebo třeba dopravu zdarma. Zkrátka a dobře – čím více nákupů, tím více odměn, slev a výhod.

Abyste o svých nákupech i bonusech měli co nejlepší přehled, vytvořili jsme pro vás intuitivní MALL Pay zónu. V ní během chvilky najdete aktuální informace, limit, za který můžete nakupovat, nebo podklady k platbě. A aby pro vás nákupy s odloženou platbou byly ještě pohodlnější, představili jsme nedávno také mobilní aplikaci MALL Pay, díky níž budete mít všechny informace doslova po ruce v chytrém telefonu. A co když na platbu i přesto zapomenete? Nebojte, až se bude blížit termín splatnosti, připomeneme se vám, aby vše proběhlo v pořádku.