Bezlepkově v PVA EXPO Praha na Mezinárodní den celiakie

Společnost pro bezlepkovou dietu pořádá již 21. ročník oblíbené a jedinečné akce, která se koná při příležitosti mezinárodního dne celiakie 16. května. Návštěvníkům opět nabídne to, co lidé s celiakií a nesnášenlivostí lepku nejvíce potřebují – široký sortiment bezlepkových výrobků, ověřené informace, podporu i sdílení zkušeností ze života s dietou. Vítáni jsou všichni, nejen celiaci, ale i jejich blízcí i ti, kteří chtějí bezlepkový svět teprve poznat.
Hala č. 8 PVA EXPO Praha otevře své brány do bezlepkového světa v 10:00. Na návštěvníky budou čekat desítky vystavovatelů s novinkami na trhu, ochutnávkami i osvědčenými produkty. Chybět nebude ani čerstvě připravené jídlo pro okamžité potěšení chuťových pohárků. Letošní street food zóna slibuje nevšední zážitek. Těšit se můžete na párky v rohlíku, buchtičky se šodó nebo třeba bezlepkový smažený sýr v housce. Každý si tu najde to své. Bezlepkové dobroty bez obav, které si jinde než tady jen těžko dopřejete.
Odborný program s podtitulem „Celiakie není jen zdravotní problém“ nabídne témata z různých úhlu pohledu, zdravotního, sociálního nebo z hlediska bezpečnosti potravin. Jako vždy bude zajištěn program pro děti, aby rodiče měli prostor pro přednášky nebo nákupy.
Přijďte oslavit den, kdy lepek (ne)hraje roli 16. května od 10:00. Celý program a seznam vystavovatelů naleznete na www.celiak.cz.
Akci pořádá Společnost pro bezlepkovou, nezisková pacientská organizace pomáhá lidem s nesnášenlivostí lepku. Pořádá webináře, poskytuje konzultace na témata spojená s bezlepkovou dietou. Pacientská organizace se dlouhodobě snaží zlepšovat život celiaků nejen na denní bázi, ale i otevíráním diskuzí o sociálních dopadech bezlepkové diety.