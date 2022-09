Bez stavebnictví se neobejdeme. Budeme ale mít z čeho a za co stavět?

Proto se ptáme: Jsme připraveni čelit další – tentokrát surovinové – krizi způsobené nedostatkem stavebního kamene a štěrkopísků? A je zpomalení výstavby, modernizace a údržby dálnic, silnic a dalších dopravních staveb z důvodu nedostatku finančních prostředků to, co naše republika potřebuje?

Stavebnictví patří mezi významná hospodářská odvětví naší země, a jeho fungování a budoucnost jsou tudíž důležité pro celou ekonomiku. Na problémy, které ho trápí, je potřeba upozorňovat. Budeme mít z čeho a za co stavět? Těmto otázkám se budou věnovat hosté kulatého stolu. Diskuzi můžete sledovat 16. září od 10:00 na webu ČTK ceskenoviny.cz, Facebooku ČTK, dále na iDNES.cz, novinky.cz a TÝDEN.cz. Vysílat se bude z prostor ČTK v centru Prahy.

První část kulatého stolu se zaměří na surovinovou krizi, která hrozí především z důvodu neochoty otevírat nová těžební ložiska kvůli složité legislativě. Diskutujícími budou předseda představenstva Těžební unie Pavel Fiala (LB Minerals, s.r.o.), jednatel společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. Pavel Fučík a předseda Sdružení pro výstavbu silnic Petr Laušman.

Druhým tematickým okruhem bude budoucí zajištění finančních prostředků pro stavby, zejména se zaměřením na možnosti alternativního způsobu financování, který by v budoucnu mohl významně pomoci k rozvoji infrastruktury a posílit tak ekonomickou stabilitu naší země. K tomuto tématu byli pozváni místopředseda dozorčí rady Národní rozvojové banky a investiční bankéř Martin Hanzlík, makroekonom, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Petr Zahradník a zástupce ministerstva dopravy.

Obou témat kulatého stolu se v roli hosta zúčastní prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. „Co jiného by měl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví řešit než to, aby stát měl dostatek finančních prostředků, které investuje do rozvoje infrastruktury a staveb obecně? A pokud to financování mít bude, pak vyvstává druhá zásadní otázka: budeme mít základní materiály pro stavbu, jako jsou písek a stavební kámen? O těchto tématech je zatím slyšet jen málo a my ve Svazu chceme, aby jim byla věnována větší pozornost, a především aby se začala doopravdy řešit,“ říká Jiří Nouza.

Pro ty, kteří nebudou moci sledovat páteční přímý přenos, bude po jeho odvysílání k dispozici záznam této debaty na kanálu YouTube.