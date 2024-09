Bez přepravy vše ustane. Náš dynamický růst je vykoupen obří pílí

Jak jste se dostali do segmentu přepravy a dodavatele logistických a spedičních služeb?

D.V.: „Můj děda a můj táta se v dopravě pohybovali. Jsem v tom tedy odmala. Na vesnici jsme měli malé zemědělství a táta začal podnikat v autodopravě. Asi mi to bylo předurčené. Líbily se mi velké kamiony a za svým snem jsem si šel, a protože jsem beran, kterého když vyhodíte dveřmi, vrátí se oknem, usedl jsem za volant nejprve jako řidič.“

M.B. „U mě to není romantický příběh, že bych si celý život přál dělat v logistice. Do oboru mě dovedla náhoda. Kamarád kamaráda hledal do firmy dispečera a skladového referenta a vzpomněl si, že zná upovídaného kluka, který by se na tu práci hodil. Vždy mě bavilo komunikovat s lidmi a tady se to sešlo. Můj prvotní sen ale bylo dělat stewarda, jenže jsem s dvěma metry výšky nesplňoval podmínky. Pro tehdejší normy ČSA letadel jsem přečuhoval. V roli dispečera moje výška nevadila.“

Jak vnímáte jako majitelé přepravních společností dopravu a logistiku jako obor v kontextu významu pro ekonomiku země? Věnuje se mu dostatek pozornosti? Jsme v logistice a přepravě dobří?

M.B.: „Hlavou mi poskakuje myšlenka, co se stane, když přestanou jezdit kamiony? To pak vše ustane. Globální svět nám ukázal, jak je skvělé mít čerstvé jídlo a produkty. Je to komfort, který bereme jako samozřejmost. My se vlastně denně potkáváme s výsledkem naší práce na pultech v obchodech, na stavbě nebo v lékárně. Kdybych se na to měl podívat optikou posledních let, tak jsme si prošli covidem a krizí, kde peníze určovaly trend. Byli jsme nuceni dovážet na minutu přesně. Dnes zase vnímám trend, kdy se mnohdy začíná šetřit.“

D.V.: „V čem chodíme, co jíme, kde sedíme, v čem bydlíme - všechno bylo odněkud dopraveno. Z hlediska podnikání se neustále posouváme. Ta rozmanitost je nekonečná a to mě na tom obrovsky baví. A jako obor? Za posledních 15 let se všechno neuvěřitelně zrychlilo, a to i díky absenci hranic. Lidé si na to velmi rychle zvykli a my se naučili dobře adaptovat.“

Společnost DIPLO Transport & Logistics byla založena v roce 2020. Od té doby ušla velký kus cesty. | foto: DIPLO TRANS a.s.

Existuje nějaká firma, kterou se inspirujete? A jakých konkrétních milníků chcete dosáhnout?

D.V.: „My se primárně soustředíme na náš provoz a kvalitu služeb. Kam směřujeme? Dnes máme okolo 75 dopravních jednotek a 100 zaměstnanců. Poslední roky jsme docela přirozeně a velmi dynamicky rostli. Dnes se nacházíme v období, kdy chceme maličko zvolnit, udržet nastavenou kvalitu služeb a upevnit vnitřek obou společností DIPLO Transport & Logistics[ i HAMR ART[ . Nové klienty přijímáme, ale zároveň si uvědomujeme, že musíme být důslední, dělat kontroly a nastavovat dobře procesy.“

To trochu vypadá, že jste s tak rychlým růstem ve vašich plánech ani nepočítali. Čím to, že se vám daří dynamicky růst v odvětví, kde je dost silná konkurence?

M.B.:„ Tady bych rád řekl, že náš růst je vykoupen obří pílí, kterou do toho vkládáme. Vždycky jsme si vytyčili cíl na rok a za 3 měsíce jsme ho splnili. To se nám povedlo v prvních dvou letech. V dopravě máte vesměs stejné podmínky. Všichni mají auta, podobné ceny, řidiče, spadáme pod totožné legislativní směrnice ve smyslu, kolik toho za den můžeme odpracovat. Tím pádem je prostor pro odlišení se minimální. S Davidem jsme tedy hledali to, v čem jsme jiní. A u nás je to jednoznačně přístup k práci a zodpovědnost. Chceme tu službu odvádět kvalitně a dobře. Když se dívám dozadu, tak ta myšlenka byla správná.“

Dělat přepravní službu kvalitně a dobře, to mají za cíl asi všechny přepravní společnosti. V čem jste pro klienta skutečně tak jiní, že za vámi jde?

M.B.: „Být levnější nikdy nebyla naše ambice. Být rychlejší taky nemáte jak extra zařídit. Pro nás je důležité, jak se u nás klient cítí. To v praxi znamená, že se na nás může stoprocentně spolehnout. Jakoukoliv přepravní výzvu na nás převalit a být si jistý, že je o vše kvalitně postaráno, že vždy najdeme řešení a klient se bez starostí o přepravu a doručení zboží může věnovat svým věcem a svému růstu podnikání.“

Jak se k takovému přístupu dospěje?

D.V.: „Základem je lidskost a charakter lidí. A pak je to sbírání zkušeností v průběhu let. Tady věřím, že máme výhodu. S Michalem nám pomáhá to, že jsme si tu cestu oba vyšlápli od prvního schodu. On z doby za okýnkem jako dispečer a já jako řidič za volantem kamionu.“

M.B.:„Umíme se rychle přizpůsobit a jednáme s klienty diplomaticky. Odtud vznikl i název DIPLO a naše firemní rčení Diplomaté k vašim službám. Posloucháme a zapracováváme do služeb to, co klienti potřebují.“

Michal Bubeník a David Vladyka (vpravo). Majitelé, společníci i přátelé v přepravních společnostech DIPLO Transport & Logistics a HAMR ART. Do společnosti HAMR ART vstoupili v roce 2023. | foto: DIPLO TRANS a.s.

Jste dva ve vedení společností DIPLO Transport & Logistics a HAMR ART. Jaké je to řídit firmy ve dvou a jak jste si rozdělili role a zodpovědnosti?

D.V.:„ Ta největší z hodnot je důvěra. Kryjeme si záda. Já jsem přímý, Michal je zase rozvážnější. A pak je tu aspekt, který z nás myslím dělá to silné duo v tom, že zatímco já se věnuju vizi a plánování, Michal umí naslouchat širšímu okolí a udělat si na lidi čas. Přirozeně se tedy on věnuje marketingu a práci s lidmi.“

M.B.: „David má ohromný cit pro detail a umí domýšlet dopady svého jednání. Je to vizionář a šachista, který vidí několik kroků dopředu, nebo si to snaží v hlavě minimálně přehrát. A vedle toho je to nejschopnější plánovač, jakého jsem kdy potkal.“

Hádáte se někdy?

D.V. (se smíchem): „Dříve bych to nazval Itálií. Někdy je to ostřejší. Někdy se někdo nafoukne.“

M.B.: „My se umíme hádat i beze slov. Měli jsme období, kdy jsme si volali denně i hodiny. Je to tak, jak říká David. Jsme v manželství. Tak to prostě je. A myslím si, že náš vztah se vyvíjí podobně. Na začátku bylo nadšení a zamilovanost, pak přišlo období, kdy jsme si museli své role definovat a pak vystřízlivění, kdy jsme si neuměli ustoupit a bylo to bouřlivé. Jen jsme se na sebe podívali a druhý bouchl mlčky do stolu, protože věděl, že se neshodneme. A protože jsme se dobře znali, přesně jsme oba věděli, kam druhého šťouchnout. Dnes jsme mnohem dál a troufám si říct, že jsme vyladěnými parťáky.“

Vybavíte si den vašeho prvního seznámení? Jak dlouho se znáte?

D.V..“ Myslím, že to byl rok 2009. Známe se už 15 let.“

M.B.“Já si ten den vybavím dobře. Pracoval jsem tehdy v jedné přepravní firmě a kolegové pracovali na projektu, který nám všem dělal vrásky a nejeden si na něm vylámal zuby. A do toho se objevil mladý kluk ve svetříku, sedl si a začal makat. Ale tak, že o tom přemýšlel úplně jinak než všichni lidi do té doby. Začal věci propojovat mezi sebou. Já jsem z toho byl tehdy úplně ohromený. Ač neměl žádné zkušenosti, měl chuť a talent věci řešit. Když jsem odcházel z jedné z porad, kde byl i majitel, chytl jsem ho za rameno a řekl mu: „Toho kluka si važ. Ten dokáže velké věci.“

Pojďme teď zase trochu k přepravě a vašim službám. Kam businessově míříte a jaké milníky vnímáte ve firmách jako ty podstatné?

D.V. „Nyní procházíme výraznými změnami, které jsou cílené a jsem rád, že je máme pevně v rukou. Jednou z významných změn je vstup do společnosti HAMR ART, která se zaměřuje na vnitrostátní přepravu námořních kontejnerů. První má zkušenost za volantem kamionu byla právě při přepravě námořních kontejnerů, a tím se pomyslný kruh uzavřel.“

M.B.: „Rádi bychom obsáhli celý přepravně-logistický řetězec. Od exportéra, kdy se kontejner naloží na loď, a my bychom pro klienty rádi zajišťovali i tu cestu lodí, pak lodí přijedete do přístavu, z přístavu se dostává zboží do republiky - díky nám - a tady se to přeloží a dováží k zákazníkovi. Chceme obstarat i přepravu produktů od našeho zákazníka na distribuční centra a ke koncovému klientovi. Dnes máme už velkou část tohoto řetězce pokrytou, což v detailu znamená komplexní vozový park, auta, kamiony, kapacity řidičů, procesy a všechny detaily, které jsou nezbytné pro ten který segment průmyslu a přepravy zboží.“

Davide, vy jste mluvil o cílených změnách. Dějí se kromě vstupu do HAMR ART a podnikatelských cílů DIPLO Transport & Logistics i jiné změny?

D.V.“ Jedna z těch větších věcí je zapojení interim manažera do role výkonného ředitele našich firem. Díky tomu máme víc prostoru na strategické řízení a hlavně - a to vidím jako to zásadní - spojku pro komunikaci dovnitř do společností. Ruku v ruce s tím jde i nastavování nových procesů, snaha o delegování, budování personálního oddělení a cílené upevňování hodnot a propojování zaměstnanců obou našich firem.“

M.B.“Víte, ono napsat si hodnoty na zeď, neznamená, že je všichni ostatní chápou a žijí. Za 4 roky jsme vyrostli prakticky z nuly na 100 zaměstnanců. Náš vývoj byl tak dynamický, že jsme měli neustále plné ruce práce. Hodnoty jsme tedy vytvářeli organicky dle toho, jak naše podnikání chceme reálně budovat. Dnes nám v kanceláři hodnoty opravdu na zdi visí a najdete mezi nimi zapálenost pro náš obor, lidskost a pokoru, neúnavnou snahu o inovace a hledání řešení, a taky osobní zodpovědnost a společnou oslavu úspěchu, kdy pomáháme růst našim partnerům a zaměstnancům a naopak. David a já se pak snažíme, abychom těmi hodnotami denně žili, a vnímali je tak skrze nás dva všichni naši kolegové a kolegyně.“

Kamion fest v Chrudimi 2024. Majitelé a zaměstnanci společností DIPLO Transport & Logistics a HAMR ART s jejich rodinami na akci na pomoc dětem. | foto: DIPLO TRANS a.s.

Zjistila jsem, že jsou vaše firmy partnery charitativního projektu Řidiči pomáhají dětem. Jak projekt konkrétně pomáhá a komu?

D.V.: „O projektu jsme se dozvěděli od našeho řidiče. Jde o pomoc dětem do konkrétního domova, kterým je Dětský domov Nová Ves u Chotěboře. Nedávno proběhla každoroční akce s názvem Kamion fest s doprovodným programem pro děti, které jsme se zúčastnili my, naše rodiny i naši řidiči s jejich rodinami. A jak pomáháme? Materiálně i finančně.“

M.B.“Minulý rok jsem byl u dětí před Vánoci přímo v Chotěboři a dojalo mě to. Ty příběhy jsou hodně silné. A přestože jsem velký chlap, tak jsem si pobrečel.“

David Vladyka se svou rodinou ve vozovém parku nedaleko Prahy. | foto: DIPLO TRANS a.s.

Závěrečná otázka je trochu na tělo. Co vám podnikání dalo a co vám vzalo?

D.V.: „Dalo mi pevné přátelství, zkušenosti, splnění snu a vlastně i větší rodinu, protože se v době budování firem narodily obě naše děti. A taky mi předalo uvědomění, že bez našich lidí by to nešlo. A za to jim chci moc poděkovat! V logistice a přepravě je totiž velký frmol. Třeba v době, kdy jiní mají volno, my tvrdě makáme. Tím spíš je pro mě důležité to, aby u nás lidi pracovali rádi. Vlastně stejně důležité jako spokojenost našich klientů.

A co mi to vzalo? Rozhodně čas. Čas s rodinou. A celkově i pojem o čase. To je ta daň za podnikání. Bez podpory a zázemí od mé ženy by nejspíš nic z toho nevzniklo a já jsem jí za to neskutečně vděčný! A zároveň si uvědomuju, že teď nastává čas na rodinu. Nejen proto, že se nám narodilo druhé dítě, ale i proto, že jsem tomu dal maximum a je na čase naučit se delegovat a nabrat na klíčové pozice správné lidi. Ve firmách samozřejmě aktivně zůstávám, ale změnami chci docílit větší harmonie mezi podnikáním a rodinou.“

M.B.“Dalo mi kamarádství, možnost realizovat se, kolegy a kolegyně a rád bych zmínil i komunitu. Máme to štěstí, že jsme si za 4 roky působení cílenou péčí vybudovali silnou fanouškovskou základnu] . Tu tvoří rodiny našich zaměstnanců, jejich přátele a fanoušci našeho segmentu a kamionů. Já jsem za tu podporu vděčný a neberu ji jako samozřejmost. Přál bych si, aby k nám přicházeli zaměstnanci a klienti proto, jací jsme a jakou službu doručujeme. Když se tohle bude dařit a dokážeme dobře sladit práci a rodinu, budu to považovat za velký úspěch.“