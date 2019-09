Bez nabíječky to nepojede. Máte kde dobít baterky?

„V České republice se do výstavby rychlodobíjecích stanic zapojili vlastníci distribuční soustavy. Zaměřili se na páteřní síť, jako jsou dálniční tahy, silnice první třídy, čerpací stanice, fastfoody, krajská a bývalá okresní města. Vždy se snaží rychlodobíjecí stanici umístit v místech, kde se zákazník může na 25 až 30 minut zabavit. Tak dlouho totiž přibližně trvá dobytí auta na cca 80 %. U rychlonabíjecích stanic se využívá střídavý i stejnosměrný proud. Výkon těchto dobíjecích stanic se pohybuje od 25 do 150 kW. Dnes už se ale můžeme setkat i s ultrarychlou dobíjecí stanicí s výkonem 350 kW,“ vysvětluje Pavel Němeček, projektový manažer Smart City Polygonu v Plzni. Právě tady poradí starostům měst, obcí nebo firmám, jaké typy nabíječek je vhodné instalovat, ukážou, jak v praxi fungují, připraví projekt a instalují nabíječku na daném místě. Prostě poskytnout veškeré služby od poradenství po realizaci.

Jaký typ nabíječky a kam s ní?

„Ve městech a u nákupních center se předpokládá, že se zákazník zdrží déle než 30 minut. V těchto případech se počítá s využitím pomalých dobíjecích stanic s využitím střídavého proudu. U těchto dobíjecích stanic se výkon pohybuje od 11 do 22 kW a k dobití baterie je třeba přibližně 3 až 4 hodiny,“ pokračuje Pavel Němeček a dodává, že nejčastějším dobíjením v budoucnu bude dobíjení doma. „U rodinných domů je to jednoduché. Zde není problém elektromobil dobít ze standartní zásuvky, ale je nutno počítat s velmi dlouhým časem dobíjení cca 12 hodin nebo si pořídit malou dobíjecí stanici. Nové bytové domy a administrativní budovy budou muset být do budoucna vybaveny dobíjecími stanicemi v prostorách parkovacích stání a krytých parkovišť,“ doplňuje.

Nabíječky do každého města

Největším oříškem bude vyřešit dobíjení na velkých panelových sídlištích, kde nebude možné mít z každého okna paneláku natažený prodlužovák. Zde bude potřeba velké součinnosti s městy a bude potřeba vystavět síť inteligentních pomalu dobíjecích stanic, které budou schopny řídit režim nabíjení, aby nedocházelo k velké zátěži daného elektrického vedení. „V tomto případě se nabízí využití sloupů veřejného osvětlení, které je ve městech velmi husté a je možné do sloupů umístit dobíjecí stanici. Toto si myslím, že v budoucnu bude velmi častý způsob dobíjení. Pro města to znamená počítat s modernizací veřejného osvětlení tak, aby kabelové vedení bylo dimenzováno i pro nabíjení a veřejné osvětlení bylo ovládáno softwarem, a ne přes soumrakové spínače. Tímto docílíme stálého napětí v síti veřejného osvětlení a většího využití sloupů veřejného osvětlení,“ uvažuje projektový manažer.

Připraveného doba „elektrická“ nezaskočí

Ekologie, elektromobilita, čistá města, ochrana přírody, udržitelné cestování a mnoho dalších pojmů, které se v současné době skloňují, nás bude ovlivňovat stále více. Budoucnost v oblasti mobility zřejmě bude elektrická a svědčí o tom směřování velkých automobilek na trhu, které se předhánějí ve vytvoření automobilů na elektrický pohon. Připraveného ovšem tato skutečnost nezaskočí, proto nabízí Smart City Polygon v Plzni představitelům měst, obcí i firmám řešení v oblasti chytrých technologií. „Zákazníkům jsme schopni poradit s typem a umístěním dobíjecí stanice, máme zkušenost se zpracováním studie proveditelnosti, projektové dokumentace včetně projednání s orgány státní správy a jsme schopni i výstavbu dobíjecí stanice z realizovat,“ popisuje nabízené služby Pavel Němeček ze Smart City Polygonu.

Ve Smart City Polygonu je možné vidět praktické ukázky dobíjení elektroaut:

rychlodobíjecí stanice 50 kW, která umí dobíjet střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem

pomalu dobíjecí stanice (Wallbox) 22 kW, která dobíjí pouze střídavým proudem

možnost ukázky inteligentního stožáru veřejného osvětlení; stožár je vybaven LED svítidlem s automatickou regulací jasu, bezpečnostní on-line kamerou, dobíjecí stanicí pro elektrokola nebo elektromobily a čidlem pro měření ovzduší

Smart City Polygon je místo, kde jsou na jednom místě instalované chytré technologie, které mohou v praxi využít města, obce nebo firmy. Polygon je umístěn v areálu společnosti OMEXOM GA Energo na okraji Plzně. Na prohlídku Smart City Polygonu je možné se objednat přes registrační formulář ZDE.