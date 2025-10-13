Beveg deg – víte, co je norská cesta ke zdraví?

Norský přístup ke zdraví nám v Čechách i na Slovensku už 20 let přibližuje firma NaturaMed. Sídlí v Českých Budějovicích, pocházejí však z Norska. A jejich zkušenosti jsou vlastně velmi jednoduché – udržení pevného zdraví stojí podle Norů na třech silných pilířích:
Síla je v moři – rybí tuk
Rybí tuk bohatý na omega-3 je pro Nory (ale i všechny ostatní Skandinávce) téměř symbolem dětství. Lahvička rybího oleje bývala kdysi v každé domácnosti, dnes se k tradici vrací moderní výživa i věda. Omega-3 mastné kyseliny pomáhají srdci, mozku, zraku a nervovému systému už od počátku našeho vývoje jako plodu. A možná právě proto se Norové pyšní jednou z nejvyšších délek života v Evropě.
Beveg deg! Se učí už děti ve školce
„Hýbej se!“ říká norské heslo, které vystihuje víc než jen sport. Pohyb v Norsku není výkon, ale přirozená součást dne. Mnoho sportovních klubů klade důraz na to, aby si pohyb lidé užili a netrápili se výsledky. Lidé vyrážejí ven za každého počasí – na procházku, v zimě běžky, nebo jen obejít jezero. Klouby a svaly dostávají to, co potřebují, a tělo se odvděčuje vitalitou i radostí. Není divu, že kvalitní výživa pro klouby a kolagenové doplňky patří v Norsku mezi běžnou součást zdravého životního stylu. V popředí je tu především nativní kolagen typu II.
Péči o játra Norové neopomíjejí jako my
Zatímco v mnoha zemích se o játrech mluví málo, Norové jim věnují překvapivou pozornost. Vědí, že zdravá játra jsou centrem rovnováhy těla – pomáhají zpracovávat živiny, regulovat energii i detoxikovat organismus. Proto se o ně starají vědomě – rozumnou stravou a přírodními prostředky jako třeba ostropestřec. Pojem fettlever přeložitelný jako tučná játra zde zná každý a taký ví, jak se mu bránit. Norové snědí ročně skoro jednou takové množství co my, zatímco kalorické vepřové si dopřejí spíše svátečně.
Zdraví z norské přírody – pod tímto heslem NaturaMed vyvíjí i své doplňky stravy. Seveřanům se zkrátka osvědčilo spojení přírody, vědy a pohybu. Inspiruje se tím, jak Norové pečují o své zdraví každý den.
Protože zdraví není cíl. Je to cesta.
Beveg deg!