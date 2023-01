BENU - nejspolehlivější česká internetová lékárna

Jakýkoliv dobrý obchod, a to i e-shop, můžete mimo jiné poznat podle kladných hodnocení jeho zákazníků nebo jejich pozitivních recenzí na něj. Aktuální hodnocení podle dotazníku zákaznické spokojenosti serveru HEUREKA.cz ukazuje, že rovných 98 % zákazníků doporučuje e-shop www.benu.cz. Hodnotí se zákaznická spokojenost (tj. celková spokojenost s obchodem a průměrná doba dodání) u e-shopů srovnatelných velikostí a sortimentem. Mezi nimi je e-shop www.benu.cz ten nejspolehlivější. Zákazníci na e-shopu www.benu.cz oceňují především rychlé dodání objednávek domů, nebo do některé z více než 300 lékáren po celém Česku. V Praze se navíc díky spolupráci BENU s Liftago daří objednávky doručovat hned v den objednání.

Více než 300 výdejných míst po celém Česku

Kromě širokého lékárenského sortimentu e-shop www.benu.cz nabízí i další praktické služby a také výhody zákaznického programu BENU PLUS. Zaslal vám lékař eRecept a chcete se vyhnout případně zbytečné cestě do lékárny, kde by lék nemusel být skladem a musel se objednávat ze skladu, či připravovat? Pak si předepsaný lék můžete jednoduše rezervovat přes BENU mobilní aplikaci, nebo na www.benunapredpis.cz a přijít si jej následně vyzvednout do své oblíbené BENU lékárny s jistotou, že ho tam pro vás již mají nachystaný. Informaci o tom, že vaše léky jsou připraveny vyzvednutí, dostanete formou e-mailu a sms.

eRecept na www.benu.cz – lékárna s jistotou

Už využíváte výhody zákaznického programu BENU PLUS? Pokud se do něj bezplatně zaregistrujete, získáte navíc výhodnější ceny nebo poukázky za nasbírané body. Můžete zároveň využít slev na odborné konzultace v BENU Centrech prevence s poradenstvím. S kartou BENU PLUS ušetříte také za doplatek na recept u více než 3 000 léků na předpis z vybraných kategorií.

Bestsellery roku 2022

Během pandemií onemocnění COVID-19 ovlivněných posledních let se lidé začali více věnovat péči o své zdraví a prevenci nejrůznějších onemocnění. Nyní v zimním období jsou mezi nejprodávanějšími produkty ty s obsahem vitamínu C.

Roste také zájem o vyvážené a zdravé stravování a zákazníci obecně věnují vyšší pozornost kvalitnímu složení potravin. V důsledku toho BENU rozšířilo sortiment v kategorii „zdravá výživa“, kde najdeme výběr bio potravin, rychlých jídel pro cestovatele, sportovní nebo speciální výživy. Zákazníci s nesnášenlivostí některých potravin ocení rozdělení potravin do kategorií také podle konkrétního typu diety. Sportovce a nadšence do fitness potěší kromě proteinových nápojů a spalovačů tuků také nabídka oddělení kloubní výživy.

Nezapomínáme ani na vaše čtyřnohé mazlíčky. Zákazníci věnovali pozornost nejen klasickým veterinárním přípravkům proti parazitům, ale také doplňkům stravy pro psy a kočky. Proto benu.cz rozšířilo produkty o funkční pamlsky a krmné směsi na výživu kloubů a chrupavek.

Zdraví ovlivňuje kvalitu života a je potřeba si ho hýčkat. Pokud nemáte čas si zajít do lékárny, nevadí. Stačí navštívit e-shop benu.cz.