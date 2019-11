Bayer Barometr: Mileniálové se stáří neobávají

Připomínáme si třicet let od sametové revoluce. Události, která umožnila pokrok naší země v mnoha směrech, nevyjímaje prožití života v důchodovém věku. Jak se měli důchodci před listopadem 1989 a jak se mají dnes, víme. Jak však svoji budoucnost v tomto směru vidí mileniálové? Tím se se zabýval průzkum zaměřený na postoje mladých lidí ve věku 18 až 39 let ke zdraví a stárnutí Bayer Barometr, který vypracovala výzkumná agentura Median.

„Rostoucí počet starších občanů má dramatický vliv na makroekonomický vývoj společnosti. Demografická změna vytváří tlak na náklady na zdravotní péči a důchodový systém. Tyto faktory jsou již sice součástí veřejné diskuse, ovšem vyžadují ještě větší pozornost,“ zdůvodňuje Jens Becker, generální ředitel Bayer pro Českou republiku a Slovensko, proč se Bayer zajímá o postoje mladých lidí narozených v letech 1980 až 2000 k této problematice.

Trendem mladých je zdravý životní styl, nepodceňují ani preventivní prohlídky

Z průzkumu jsme se dozvěděli, že mladí lidé zdravěji žijí nebo se o to alespoň snaží. Více než polovina z nich (61 %) uvedla, že pravidelně jí ovoce, zeleninu a také se snaží konzumovat vyváženou stravu (50 %). Zhruba třetina mileniálů pak pravidelně sportuje. Přesto se 3 z 10 dotázaných přiznali, že pijí alkohol, a 23 % že kouří. Obojí je více frekventované u mužů. Není to ale pouze životospráva, kterou mladí předchází nemocem. Za důležité považují také preventivní prohlídky, na které chodí zhruba polovina z nich.

88 % žen alespoň jednou ročně navštíví gynekologa, 8 z 10 dotázaných chodí pravidelně k zubaři a 73 % respondentů alespoň jednou za dva roky navštíví praktického lékaře. Prevenci pak ve větší míře věnují pozornost ženy (63 % ku 40 %).

Jens Becker, generální ředitel společnosti Bayer pro Českou republiku a Slovensko, považuje zdraví za prvořadou hodnotu, která je důležitá pro plnohodnotný a dlouhý život. „Kvalita našeho života v důchodovém věku je ovlivněná způsobem, jakým jsme žili v našem mladém věku. Bayer vnímá projekt „Zdravé stárnutí“ jako součást svého poslání, prostřednictvím kterého poukazujeme na to, že bez ohledu na počet prožitých let život může být naplněný a uspokojující a jeho kvalita závisí na našem vlastním postoji.“

Přestože se 1/3 dotázaných domnívá, že jich se již důchod týkat vůbec nebude, nakonec 60 % uvedelo, že si myslí, že v případném důchodu stráví do deseti let. 46 % věří, že si na penzi bude užívat patnáct a více let.

„Jak dále vyplynulo z průzkumu, polovina mladých lidí očekává, že prožijí stáří aktivněji než jejich prarodiče. Dvě pětiny si dokonce myslí, že budou aktivnější než jejich rodiče. To zní optimisticky a je to dobře. Optimismus je totiž nejlepším zdrojem životní energie,“ dodává k průzkumu Jiří Hrabě ze sdružení Elpida, která realizuje projekty na podporu aktivního života seniorů.

Mladí Češi a Slováci vnímají stáří a zdravotní péči trochu odlišněji

Liší se především v pohledu na to, kdy je člověk takzvaně starý. Zatímco naše mladá generace jako bránu ke stáří vidí věk 70 let, slovenští kolegové tuto hranici spatřují o 10 let níže. Mnohem častěji Slováci pak vyhledávají při nemoci v první fázi léčbu alternativní (o 12 % více než v ČR), až následně lékařskou. Souviset to může i s výsledkem, kdy pouze 17 % slovenských respondentů (oproti 35 % v ČR) uvedlo, že současnou zdravotní péči vidí jako rozhodně dostupnou.

O průzkumu Bayer Barometr

Letošní pátý ročník průzkumu Bayer Barometr byl zaměřen na postoje mladých lidí ke zdraví a stárnutí v České i Slovenské republice. Realizován byl ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median v červnu 2019. Výzkum je reprezentativní pro populaci ČR o velikosti vzorku 507 dotazovaných ve věku 19-39 let (ročníky 1980 až 2000) podle základních sociodemografických proměnných, tedy věku, pohlaví, vzdělání a velikosti obce.