Barevné židličky, stolky i skříňky. Na dětský nábytek jsou machři

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Mateřskou školu vybaví nábytkem od chodby až po půdu. Je to ostatně jejich specializace. Společnost TVAR, výrobní družstvo Klatovy má v oblasti výroby nábytku dlouholetou tradici a letos slaví 70 let od svého založení. Největším oceněním jsou pro ni spokojení zákazníci, a to v ČR i zahraničí.