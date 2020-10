Barevná „Stěna kultury” v Praze a ve Varšavě

Nápad realizace muralů vzešla z potřeby připomenout přelomové události ze srpna roku 1980, které zahájily nezvratný proces režimních změn v Polsku a v zemích střední a východní Evropy. Pozdější politik a v tehdejších dobách disident Alexandr Vondra přiznává: „Solidarita pro nás byla inspirací, zdrojem know-how a symbolem toho, že i u nás mohou nastat lepší časy.“

„Poláky a Čechy pojí podobná historická zkušenost, stejně jako nesnadná a dlouhá cesta k demokracii a svrchovanosti. V obou krajích ji vyznačovala demokratická opozice a jejím milníkem se stala polská Solidarita, která se zrodila před 40 lety. Jedním z jejích plodů se stala Polsko-československá Solidarita a ilegální spolupráce opozičních aktivistů, která se v jejím rámci rozvíjela. Doufám, že tato výtvarná interpretace naší historie přinutí k zamyšlení tisíce kolemjdoucích v obou hlavních městech. Mural je nevšední umělecká forma, která je k vidění v největší a nejnavštěvovanější galerii, jakou je veřejný prostor ve městě, a která působí efektivněji než tradiční formy vzdělávání,“ připomíná prof. Rafał Wiśniewski, ředitel Narodowego Centrum Kultury.

Symbolická různorodost

Samému tvůrčímu procesu předcházelo pozvání osmi mladých umělců z Polska a ČR ke studijním návštěvám Prahy a polského Trojměstí (tj. Gdaňsku, Gdyně a Sopot). Byli jimi: Karol Banach, Kinga Offert, Olga Fedirko, Kasia Majewska, Aliona Baranova, Martina Fischmeister, Marek Kulhavý a Barbora Idesová. Návštěvy kulturních institucí, setkání, poznávání historických míst, památek a pomníků doplnily encyklopedické znalosti umělců a nabídly jim nový úhel pohledu na průběh politických změn v 80. letech 20. století. Historie vzniku Solidarity a dlouholeté spolupráce demokratické opozice v Polsku a Československu byla prezentována ve formě, která osloví příslušníky mladé generace.

„V oblasti kreativní koncepce nám záleželo na tom, poukázat na různorodost ve výkladu motivů spojených s hnutím Solidarity. Je to analogie k charakteru hnutí jako takového, k jeho různorodým součástem, které byly odpovědné za jeho vznik a rozvoj během dalších let, a také k jeho vnímání, a to jak na místní úrovni, tak na mezinárodní scéně. Rozhodli jsme se k realizaci pozvat osm umělců s různorodým tvůrčím stylem a svěřit jim autorský výklad faktů a událostí spojených s proslulým hnutím. Společnou cestu Čechů a Poláků vstříc svobodě jsme ztvárnili symbolicky prostřednictvím spojení obou muralů do jedné kompozice, která po ustavení vedle sebe tvoří jeden celek. Tvůrčí proces provázela řada výzev, ale na konečný výsledek jsme pyšní,“ říká Piotr Ruszkowski, kreativní ředitel Good Looking Studio.

Štětce do ruky aneb Od projektu k činům

Po několikaměsíčních přípravách byla začátkem října zahájena nejdůležitější fáze projektu – umělecká tvorba přímo na zdech. Slavnostní, současné odhalení muralů v metropolích obou zemí proběhlo 9. října v 10 hodin a 30 minut. V Praze (ul. Tusarova 42) se jej zúčastnili ředitel Polského institutu Maciej Ruczaj, zástupkyně starosty Prahy 7 a radní pro kulturu Hlavního města Prahy Hana Třeštíková, chargé d’affaires a.i. Velvyslanectví Polské republiky v Praze Antoni Wręga, spoluzakladatel Good Looking Studio Bartłomiej Leśniewski a také řada zástupců médií, stejně jako pražští občané. Ve Varšavě (ul. Sienna 45) tamní mural ve stejnou dobu odhalil mj. ředitel Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski a Piotr Ruszkowski, Art Director z Good Looking Studio.

Expozice obou muralů bude časově omezena. V současnosti se předpokládá její trvání v délce 24 měsíců, což se však může průběžně změnit.

Akce se uskutečnila díky finanční spoluúčasti z prostředků grantového programu „Kultura Inspirująca” polského Ministerstva kultury a národního dědictví (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Partneři

Organizátory projektu jsou Narodowe Centrum Kultury a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeho partnerem Polský institut v Praze a strategickým partnerem Svět knihy Praha.