Barber’s Wife odchází ze Zličína a pokračuje v Rudné a Jinočanech

Stejně jako se mění doba, mění se i cesta značky. „Už před pěti lety přesunula část svých nejlepších barberů do Rudné, kde vznikl tým, na který jsem neuvěřitelně hrdá. Dnes tam zákazníky vítají Mike, Kačka, Radek, David, Terka a Verča – lidé, kteří drží vysoký standard kvality, stylu i lidskosti, která dělá z Barber’s Wife víc než jen barbershop,“ říká Žaneta Valeria Kaiser, majitelka salonu.
V posledních letech se pozornost přesunula také do Jinočan, kde z původního dámského salonu vyrostl plnohodnotný pánský barbershop otevřený každý den, doplněný o dámský koutek, který funguje ve středu, čtvrtek a neděli. K barberovi Jirkovi, který působil jak v Jinočanech, tak na Zličíně, se nyní přidává manažerka Eliška a barberka Anet. Tím zůstává zachována nejen kvalita, ale i týmová soudržnost, kterou si klienti s Barber’s Wife spojují.
Za posledních deset let se provozní náklady v obchodních centrech zvýšily natolik, že už nebylo možné dlouhodobě udržet stejnou kvalitu služeb a zároveň spravedlivě odměňovat tým – aniž by došlo k dalšímu zvyšování cen. Barber’s Wife se dlouhodobě drží filozofie poctivého řemesla, férové ceny a přátelského prostředí, kde se lidé cítí dobře. V prostředí obchodního centra už tyto hodnoty nebylo možné naplno zachovat.
„Rozhodla jsem se z Metropole odejít v pravý čas – důstojně, s pokorou a vděčností vůči všem, kdo byli součástí její cesty. Od listopadu 2025 nás naši zákazníci najdou v Rudné a Jinočanech – v klidnějším prostředí s lepším parkováním, osobnějším přístupem a týmem, který si zachoval stejné srdce i energii jako v začátcích,“ doplňuje Žaneta.
Barber’s Wife – poctivé holičství v Rudné a Jinočanech
Místo, kde se potkávají poctivé řemeslo, férové ceny a přátelská atmosféra. Místo, kde se o střih i náladu starají ti, které si oblíbili nejen místní, ale i VIP hosté z řad českého showbyznysu a sportu.