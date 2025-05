Baltic express: Nechte se okouzlit krásou polského pobřeží

Nový spoj Baltic express přináší ideální možnost, jak se dostat do polských letovisek, jako jsou Gdaňsk, Sopoty či Gdyně. Vlak odjíždí z Prahy a po cestě zastavuje například v Kolíně, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Lichkově, Vratislavi či Bydhošti. Pokud hledáte pohodlný, cenově dostupný a ekologický způsob, jak vyrazit na dovolenou, Baltic express je ideální volbou.

Garantované místo k sezení

Nemusíte se bát, že ve vlaku neseženete místo, protože na území Polska je spoj povinně místenkový. Současně vás to nemusí stát ani korunu navíc, protože při nákupu jízdenky online, tedy přes e-shop ČD nebo aplikaci Můj vlak, dostanete místenku zdarma. Nákup jízdenek do Baltic expressu nemusíte odkládat až na dobu těsně před odjezdem, využijte předprodeje. Zabere vám to opravdu jen pár kliknutí na mobilu či v počítači.

I tady platí, čím dříve jízdenku zakoupíte, tím bude cena výhodnější. Na každý vlak je totiž přidělený kontingent levnějších jízdenek. Pokud budete dlouho otálet, mohou už být vyprodané. Zvláště v letních měsících se očekává vysoký zájem o cestování. A nebojte se, jízdní doklad zakoupený online můžete vrátit i pouhý den před cestou, a to za storno poplatek jen tři eura.

Dětský oddíl i místo pro kola

Plánujete rodinnou dovolenou? Pak doporučujeme použít dětský oddíl. Když se rozhodnete pro aktivní odpočinek, vezměte s sebou jízdní kola. V Baltic expressu jsou pro ně připravená místa k přepravě. Samozřejmostí je palubní wi-fi zdarma. Pokud se rozhodnete využít cateringové služby, na území Česka vás obslouží stevard nebo stevardka s pojízdným minibarem a v úseku z Vratislavi dál do Polska si můžete zajít do restauračního vozu.

Krásné pláže bez extrémů

Široké písečné pláže, krásná příroda, historická města a skvělá gastronomie – to vše čeká na ty, kteří se rozhodnou objevit polské pobřeží. Nechybí ani příznivé ceny, které jsou nižší než v mnoha jiných evropských destinacích. Pokud nejste fanoušky extrémních veder, tato místa nabízí příjemné letní teploty kolem 23–26 °C, které jsou ideální pro rodinnou dovolenou.

Moře je sice o něco chladnější než třeba Středozemní, ale během léta se vyhřeje na příjemných 18–22 °C. Navíc tu často fouká osvěžující vánek, který zpříjemňuje pobyt u vody. Polsko je také známé skvělou gastronomií. U Baltského moře si můžete pochutnat na čerstvých rybách, tradičních polských pirohách nebo sladkých gofry s ovocem.

Trojměstí plné kultury

Trojměstí, tedy Gdaňsk, Sopoty a Gdyně, je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí kombinovat relaxaci u moře s bohatým kulturním vyžitím. Místní doprava navíc umožňuje pohodlné cestování mezi jednotlivými destinacemi. Gdaňsk nabízí nádhernou architekturu, muzea a přístav. Sopoty jsou známé pulzující lázeňskou atmosférou, nejdelším dřevěným molem v Evropě a živou hudební scénou. A Gdyně láká na akvárium se slanou vodou a muzea zaměřená na námořní dopravu.

Tak na co ještě čekáte? Vydejte se na cestu a objevte kouzlo polského pobřeží!