Balkánem na třech kolech. Can-Am Spyder nás prostě baví

Rok se s rokem sešel a skupina nadšenců Spyder Clubu opět startuje své tříkolky. Za zvuku motorů vyráží vstříc novému dobrodružství, o které se s vámi podělí jeden z účastníků prostřednictvím svého cestovatelského deníku. „První den nepatří zrovna k mým oblíbeným, není moc záživný a projíždíte jen dálnice, které si jako svou daň za rychlou cestu berou spoustu kilometrů. Jen si to představte! Začínali jsme v Mníšku pod Brdy a přes Budapešť se dostali až do rumunského Temešváru, cíl našeho prvního dne. Najeli jsme zhruba 850 kilometrů, což byla opravdu pěkná dávka pro naše zadky.

To druhý den byl o poznání zajímavější. Ihned po probuzení jsme se vydali podívat na české vesnice v Banátu. Jako bychom se ocitli doma. Byli jsme zvědaví na proslulou Jedovou chýši. Funguje jako kulturní a informační centrum a nakoupíte tady vše potřebné jako třeba točené pivo. Nebudeme lhát, už nám chybělo! Následovalo 70 kilometrů úchvatné cesty podél Dunaje, míjeli jsme chudé vesničky, rybářská přístaviště i výletní resorty. Lázeňské město Baile Herculane se stalo našim útočištěm pro další noc.

Baile Herculane založili Římané, podél řeky se nachází velké jámy plné termální vody, jež má 45 stupňů. Tento osvěžující zážitek jsme si nemohli nechat ujít a zrelaxovaní jsme vyrazili přes Srbsko do Kosova. Silnice, po kterých jsme se řítili, byly horší než ve Středočeském kraji a to je už co říct. Ministerstvo zahraničí sice nedoporučovalo překračovat hranice do Kosova, nicméně my jsme se rozhodli to risknout. Inu, o správném rozhodnutí nás přesvědčila už skvělá zkušenost s celníky na hranicích. Skrz blížící se večer jsme pokračovali po dálnici směr Priština. Jedna z nejméně příjemných věcí, která vás může na cesta potkat, je větrná smršť a lijavec. Než jsme našli hotel, byli jsme jak vodníci. Po necelých 400 kilometrech jsme byli rádi za komfortní ubytování.

Měli jsme jasno, dalším cílem byla Albánie a přímořské město Lezhyne. Za celou cestu jsme potkali jen přátelské a férové lidi, není se čeho bát. Kdo nás však nemile překvapil, byl mladík, který nás obsluhoval na benzínové pumpě. Při placení neakceptovali platební karty, a tak jsme museli platit hotově. Až později nám došlo, jak nás při přepočtu na eura „natáhl“. Na obhajobu obsluhy, udělal to s grácií a úsměvem. A to se cení. Hotel, který jsme měli na dnešní noc, sliboval pár kroků na městskou pláž. Inu, kilometrová promenáda nás tedy opravdu překvapila. A cesta k hotelu? Vyřádilo by se na ní kdejaké enduro, ale naše Spydery to dali s grácií. Jsou to obdivuhodné stroje. Při projíždění městem jsme způsobili pěkný rozruch. Vidět jeden Can-Am Spyder je unikát, ale hned pět, to byl pro místní zážitek. Obyvatelé na nás pokřikovali, troubili a mávali. Připadali jsme si jak hollywoodské hvězdy.

Pátý den jsme zvolili odpočinkovou cestu. Zamířili jsme do Černé Hory až ke ke Svatému Štefanu. Cílem byl kemp přímo u pláže. Po peripetiích s hledáním jiného kempu místo námi vyhlédnutého, ale zrušeného, jsme si užili krásné válecí odpoledne na pláži u moře. Následující dopoledne jsme strávili ve Svatém Štefanovi, malé vesničce na mysu spojeném s pevninou jen úzkou písečnou lavicí, jinak vyhlášeném ráji pro movitouí klientelu. Do centra jsme se bohužel nedostali, přístup sem mají pouze hoteloví hosté. Nám to radost nezkazilo a po krátkém občerstvení jsme opět usedli na naše Spydery a pokračovali do Chorvatska. Do kempu Luko Gornji Molunat to bylo necelých 100 km. Po přípravě našeho ubytování pod širákem jsme se vydali k moři.

Další dny slibovaly nevšední zážitky jako třeba Dubrovník. Úchvatné město s tajuplným historickým jádrem, úzkými uličkami a hradbami. Jedním slovem nádhera. Čekala nás pomyslná třešnička na dortu Mostar, jenž je hlavní město Bosny a Hercegoviny, pojmenované podle jeho nejstarší památky Starého mostu. Oficiálně znovusjednocené město je podvědomě stále rozdělené na chorvatskou a muslimskou část. Atmosféra centra nás úplně pohltila, dokonce jsme při nákupu maličkostí na památku nezapomněli ani smlouvat.

Osmý den byl poněkud smutný, museli jsme se totiž začít stáčet k domovu. Ale nenechali jsme si kazit radost, vždyť dnes bylo ještě cílem druhé největší bosenské město Banja Luka. Současně je také největším a de facto i hlavním městem jedné z autonomních entit Republiky Srbské. Odměnou nám bylo cestování přes hory s krásnými zatáčkami a stoupáním a klesáním, zkrátka lahůdka pro naše Spydery.

Poslední den nás čekalo Chorvatsko a Slovinsko. Na hranicích s Chorvatskem mě čeká překvapení. Zapomněl jsem občanku v hotelu, tudíž mě nyní čeká cesta osamělého jezdce a přidávám si navíc 120 kilometrů. Přes Štýrský Hradec jsme se dostali domů a s nezapomenutelnými zážitky se s naší partou rozloučili.

Projeli jsme 11 zemí, města, hory i moře. Prohodili pár slov s kosovskými celníky, vedli dlouhé konverzace s místními a vytvořili si vzpomínky, které nám nikdo nevezme. Říká se, že je úplně jedno, kde se člověk nachází. Záleží totiž, s kým tam je. A hlavně taky na čem jede. Tříkolky Can-Am Spyder nabízejí komfortní variantu pro cesty, na kterých chcete být nepřehlédnutelní. Těšíme se, až se k nám na další cestě s vůní benzínu přidáte.