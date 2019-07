Balená voda od PVK pomáhá v metropoli

Dvoulitrové sáčky naplněné káranskou vodou dobývají hlavní město. Pražské vodovody a kanalizace tento neobvyklý zdroj využívají nejen při haváriích, ale také v rámci projektu „Balená voda pro zdravotně postižené“. Do něj se v letošním roce zatím přihlásily tři městské části – Praha 5, Praha 8 a Praha 22. Jejich celkový počet tak stoupl na čtrnáct.

Princip je jednoduchý. Lidé se zaregistrují a pak v případě dlouhodobých výluk či havárií míří balená voda přímo k nim na jimi zvolené místo. „Tato služba je aktivována při výlukách či haváriích delších než pět hodin. Jediné, co musí zájemce učinit, je registrace prostřednictvím předpřipraveného formuláře. A pak už stačí v případě mimořádně události odpovědět na naši výzvu a balenou vodu si domů objednat,“ vysvětluje tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Místostarostka Prahy 22 Kateřina Erbsová (druhá zleva) se vody ze sáčku ihned napila

Projekt balené vody si pochvalují i představitelé městských částí. Za všechny místostarostka Prahy 22, která se nejnověji do projektu zapojila, Kateřina Erbsová: „Jsem ráda, že se naše městská část do projektu zapojila. V kritických situacích, jako je třeba havárie dodávky vody, musíme myslet především na ty, kteří si sami pomoci nemohou nebo jen s velkými obtížemi. Zároveň si přeji, aby takových událostí bylo, co nejméně.“

Pražské vodovody a kanalizace využívají vodu v sáčcích také při haváriích či plánovaných výlukách. Informace o tom, kde jsou kontejnery přistaveny, zákazníci naleznou na webových stránkách www.pvk.cz v sekci havárie. Vše je dostupné také v google mapách. „Balenou vodu ve velké míře využíváme při rozsáhlých plánovaných výlukách, kdy je několik hodin bez vody tisíce odběratelů. Další využití nalézá například v místech, kam lze těžko zavést cisternu. Typickým příkladem jsou úzké uličky Malé Strany či Starého města,“ přibližuje Mrázek.

Pražské vodovody a kanalizace mají také seznam takzvané kritické infrastruktury, který pravidelně aktualizují. Jedná se o sociální a zdravotní zařízení, domovy pro seniory, školy, školky, významné státní instituce. Tam všude přednostně míří v rámci náhradního zásobování pitná voda v sáčcích. „Balenou vodu ochutnali i zastupitelé hlavního města, když při jejich zasedání praskl vodovodní řad u budovy magistrátu. Okamžitě jsme na místo přivezli kontejnery s balenou vodou a zavážku jsme museli několikrát opakovat,“ říká tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.

Balená voda se využívá při dlouhodobých plánovaných výlukách, své místo si našla i nádraží Praha-Běchovice

Kvalita vody v sáčcích je pod bedlivou kontrolou, střeží ji akreditovaná laboratoř PVK. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny přímo na sáčku. Ty se přepravují v kontejnerech, které jsou vybaveny čipy. Díky tomu lze sledovat jejich přesnou polohu. „Máme tak má přehled o pohybu kontejnerů od výrobní linky přes sklady do samotné distribuce,“ říká Mrázek.

Balicí linka je instalována v Úpravně vody Káraný. Celý proces balení vody do sáčků včetně použité folie je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody v sáčcích je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

Projekt balená voda nyní funguje v městských částech Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 16, Praha 20, Praha 22 a městské části Březiněves.