Balance Club Brumlovka: cvičení i wellness v BB Centru

Plány rozvoje areálu na počátku milénia přinesly i konkrétní projekty na vybudování volnočasového centra na místě původní nevyužívané sportovní haly. Už od jeho vzniku v roce 2007 se klubu daří zůstávat mezi těmi nejlepšími v ČR a držet krok se světovými trendy.

Kondiční trénink, kompenzace svalových dysbalancí, kardiotrénink, cvičení těhotných i čerstvých maminek nebo trénink seniorů – v Balance Clubu Brumlovka pracuje řada odborníků a specialistů, kteří vám poradí, jaký typ cvičení je vhodný právě pro vás. Přístup je plně individuální, takže vám odborníci pomohou i s rehabilitací, sestavením stravy i vyváženým a zdravým životním stylem. Pracují tady s nejnovějšími metodami a zařazují do posilovacího tréninku rozsáhlé možnosti fyzioterapie a ­různých cvičebních pomůcek.

Když přijdete poprvé

Každý nový člen klubu prochází podrobnou diagnostikou. Ta je základem pro správně stanovený trénink, odhalí ale také potenciální přetrénovanost, zánět, riziko osteoporózy a mnoho dalších věcí. Analýza složení těla je prováděna na nejpřesnějším diagnostickém přístroji na trhu InBody 770, který za méně než dvě minuty pomocí impedance v šesti frekvencích provede přesnou analýzu složení vašeho těla. Pomocí této diagnostiky získáte kontrolu nad svým výkonem, výkonnostním zlepšením a také záruku, že cvičíte podle nejefektivnějšího tréninkového plánu.



Klub disponuje téměř 5 000 metry čtverečními, na kterých se nachází prostorné fitness se stroji Technogym, 3 sály pro studiové lekce – silové body & mind či taneční a speciální sál pro lekce Group Cyclingu, plavecký bazén, relaxační část se saunami a párou, odpočívárnou a sluneční terasou. Ta prošla rozsáhlou renovací, byly vybudovány dvě zcela nové sauny finského typu, které se řídí posledními trendy a nabízejí výhled do zeleně. K oběma patří také odpočinkové místnosti s lehátky. Ve venkovní části jsou dva vodní prvky – nerezová venkovní vířivka s teplotou vody 36 °C a některými členy tak žádaný ochlazovací bazén. Celkovou atmosféru nové terasy vhodně doplňuje bohatá zeleň.

Pomoc při snižování váhy i­antistresové lekce

Fitness je rozděleno do několika zón, které byly vybaveny nejlepšími fitness, cardio a funkčními stroji značky Technogym v řadách Artis a Selection PRO. Velký prostor zde má i funkční zóna Octagon od značky Escape pro cvičení s vlastní vahou. Prostorná a plně klimatizovaná fitness zóna je samozřejmostí a designové zpracování strojů, respektující biomechaniku a ­přirozený pohyb s propojením s nejmodernější technologií, představuje to nejlepší na trhu fitness v České republice.

Klub nabízí pro své členy také skupinové lekce zaměřené na prevenci civilizačních chorob, pomoc při redukci váhy, antistresové lekce, tréninkové hodiny na vyrovnání svalových dysbalancí a další nadstandardní služby. Kromě silových, funkčních, tanečních a body & mind lekcí mohou členové využít také aqua lekce a cvičení z programu Les Mills®. Navíc jsou v rozvrhu i­speciální skupinové lekce, které nenajdete nikde jinde, což je například Gunning® využívající unikátní lodní lana značky Gun-eX®. Klub pro členy pořádá i speciální akce jako workshopy, taneční kurzy, ale i golfové a tenisové turnaje.

Harmonie mezi tělem a duší

Hlavní filozofií klubu je soustavně investovat do rozvoje zařízení a služeb a prezentovat nejnovější směry v přístupu ke zdraví a sportovně orientovanému životnímu stylu. Nezaměřuje se tedy pouze na sportovní výkonnost, ale také na služby v oboru wellness. Klub patří mezi špičku českých fitness a wellness center a splňuje vysoký standard světových zařízení. Jeho posláním je určovat směr zdravého životního stylu, aktivního odpočinku, naučit dnešní „uspěchanou“ populaci vytvořit si harmonii (balanc) mezi tělem, duší a myslí. Měl by se tak stát součástí životního stylu každého člena klubu.

Myslí i na životní prostředí

Balance Club Brumlovka se snaží myslet a jednat odpovědně nejen vůči společnosti, ale i směrem k životnímu prostředí. Nechal si tedy zpracovat analýzu toho, co dělá dobře, co špatně a jak se může v této oblasti zlepšit. Zjistil, co všechno společně se svými členy může zvládnout efektivněji. Dělá tedy maximum pro to, aby zajistil vhodné alternativy na opakované použití, a chce jít příkladem při snižování odpadů a obzvláště pak v jejich správném třídění a sdílením těchto hodnot a vědomostí se svými členy.



Změny jsou odrazem hodnot a cílů Balance Clubu Brumlovka a závazkem, který si dal vůči přírodě. Uvědomuje si, že i zde dochází ke spotřebovávání energií, vody a obecně přírodních zdrojů. Hledá tedy stále cesty, jak vytvářet odpovědné zázemí a jak se sám chovat co nejvíce odpovědně. Je členem mezinárodní asociace IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association) a Asociace společenské odpovědnosti.